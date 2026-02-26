https://sarabic.ae/20260226/الكرملين-روسيا-ترى-أن-الوضع-حول-كوبا-يتفاقم--عاجل-1110769939.html
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا ترى أن الوضع حول كوبا يتفاقم.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى أن الوضع حول كوبا يزداد توتراً".وأضاف بيسكوف، معلقًا على الوضع المحيط بكوبا: "فيما يتعلق بالأمن حول الجزيرة، من المهم جدا بالطبع أن يلتزم الجميع بضبط النفس ويتجنبوا أي أعمال استفزازية".ووصف بيسكوف المسائل الإنسانية بأنها القضية الرئيسية في كوبا، مشيرًا إلى ضرورة حلها، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعرقل ذلك.ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، حادثة احتجاز قارب قبالة سواحل كوبا، بأنها استفزاز عدواني من جانب واشنطن.وصرحت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "هذا استفزاز عدواني من جانب الولايات المتحدة، يهدف إلى تصعيد الموقف وإشعال فتيل الصراع".وأضاف البيان أن جميع المشاركين في الحادثة هم كوبيون يقيمون في الولايات المتحدة.ووفقًا للبيان، أطلق الزورق النار داخل المياه الإقليمية الكوبية، يوم الأربعاء، قبل أن تعترضه وحدة من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية مكوّنة من خمسة عناصر.وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل أربعة من المهاجمين وإصابة ستة آخرين. وأكدت السلطات أنه تم إجلاء المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.
09:36 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 10:35 GMT 26.02.2026)
وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى أن الوضع حول كوبا يزداد توتراً".
وأضاف بيسكوف، معلقًا على الوضع المحيط بكوبا: "فيما يتعلق بالأمن حول الجزيرة، من المهم جدا بالطبع أن يلتزم الجميع بضبط النفس ويتجنبوا أي أعمال استفزازية".
ووصف بيسكوف المسائل الإنسانية بأنها القضية الرئيسية في كوبا، مشيرًا إلى ضرورة حلها، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعرقل ذلك.
وتابع بيسكوف: "الأمر الأهم هو الجانب الإنساني، بالطبع، يجب حل المسائل الإنسانية للمواطنين الكوبيين، ولا ينبغي لأحد أن يعرقل ذلك، يجب أن يتمكن المواطنون والنساء والأطفال من تلبية احتياجاتهم الاجتماعية.
ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، حادثة احتجاز قارب قبالة سواحل كوبا، بأنها استفزاز عدواني من جانب واشنطن.
وصرحت زاخاروفا
لوكالة "سبوتنيك": "هذا استفزاز عدواني من جانب الولايات المتحدة، يهدف إلى تصعيد الموقف وإشعال فتيل الصراع".
وأعلنت وزارة الداخلية في كوبا، اليوم الخميس، أن زورقًا سريعًا يقلّ عشرة مسلحين دخل المياه الإقليمية للبلاد رافعًا علم الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن الموقوفين أقرّوا بنيّات "إرهابية".
وأضاف البيان أن جميع المشاركين في الحادثة هم كوبيون يقيمون في الولايات المتحدة.
ووفقًا للبيان، أطلق الزورق النار داخل المياه الإقليمية الكوبية، يوم الأربعاء، قبل أن تعترضه وحدة من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية مكوّنة من خمسة عناصر.
وأسفر تبادل إطلاق النار
عن مقتل أربعة من المهاجمين وإصابة ستة آخرين. وأكدت السلطات أنه تم إجلاء المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.