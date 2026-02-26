https://sarabic.ae/20260226/موسكو-حول-حادث-القارب-قبالة-سواحل-كوبا-استفزاز-عدواني-أمريكي-بهدف-التصعيد-1110766127.html
موسكو حول حادث القارب قبالة سواحل كوبا: استفزاز عدواني أمريكي بهدف التصعيد
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، حادثة احتجاز قارب قبالة سواحل كوبا، بأنها استفزازٌ عدواني من جانب واشنطن. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T07:34+0000
2026-02-26T07:34+0000
2026-02-26T07:34+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وصرحت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "هذا استفزازٌ عدواني من جانب الولايات المتحدة، يهدف إلى تصعيد الموقف وإشعال فتيل الصراع".وأعلنت وزارة الداخلية في كوبا، اليوم الخميس، أن زورقًا سريعًا يقلّ عشرة مسلحين دخل المياه الإقليمية للبلاد رافعًا علم الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن الموقوفين أقرّوا بنيّات "إرهابية".وأضاف البيان أن جميع المشاركين في الحادثة هم كوبيون يقيمون في الولايات المتحدة.ووفقًا للبيان، أطلق الزورق النار داخل المياه الإقليمية الكوبية يوم الأربعاء، قبل أن تعترضه وحدة من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية مكوّنة من خمسة عناصر.وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل أربعة من المهاجمين وإصابة ستة آخرين. وأكدت السلطات أنه تم إجلاء المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.وصفه بـ "العمل الإرهابي"... وزير خارجية كوبا: سفارتنا في واشنطن تعرضت لهجوم بزجاجات مولوتوف
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
وصرحت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "هذا استفزازٌ عدواني من جانب الولايات المتحدة، يهدف إلى تصعيد الموقف وإشعال فتيل الصراع".
وأعلنت وزارة الداخلية في كوبا، اليوم الخميس، أن زورقًا سريعًا يقلّ عشرة مسلحين دخل المياه الإقليمية للبلاد رافعًا علم الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن الموقوفين أقرّوا بنيّات "إرهابية".
وذكرت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي أن الزورق، المسجّل في ولاية فلوريدا تحت الرقم "FL7726SH"، كان على متنه عشرة مسلحين، مشيرة إلى أن الإفادات الأولية تفيد بعزمهم التسلل إلى البلاد "لأغراض إرهابية".
وأضاف البيان أن جميع المشاركين في الحادثة هم كوبيون يقيمون في الولايات المتحدة.
ووفقًا للبيان، أطلق الزورق النار داخل المياه الإقليمية الكوبية يوم الأربعاء، قبل أن تعترضه وحدة من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية مكوّنة من خمسة عناصر.
وأسفر تبادل إطلاق النار
عن مقتل أربعة من المهاجمين وإصابة ستة آخرين. وأكدت السلطات أنه تم إجلاء المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.