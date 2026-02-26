https://sarabic.ae/20260226/بيسكوف-يصف-تصرفات-كييف-بشأن-خط-أنابيب-دروجبا-بأنها-تخريبية-1110775615.html
بيسكوف يصف تصرفات كييف بشأن خط أنابيب "دروجبا" بأنها تخريبية
بيسكوف يصف تصرفات كييف بشأن خط أنابيب "دروجبا" بأنها تخريبية
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تصرفات نظام كييف بشأن خط الأنابيب "دروجبا" بأنها تخريبية. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T11:40+0000
2026-02-26T11:40+0000
2026-02-26T11:40+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084085617_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_6ace79333164d30dcdd89052dbcdb569.jpg
وقال بيسكوف تعليقا على الوضع حول خط أنابيب النفط "دروجبا": "إننا نرى أعمال تخريب من قبل نظام كييف".وفقدت المجر وسلوفاكيا إمدادات النفط على خط أنابيب "دروجبا" في 27 يناير/ كانون الثاني العام الجاري بسبب إيقاف عبور النفط من قبل أوكرانيا. ومنعت بودابست، يوم الاثنين، حزمة أخرى من العقوبات المناهضة لروسيا وقرضًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لكييف بسبب وضع خط الأنابيب. وأعلنت براتيسلافا من جانبها انتهاء إمدادات الطاقة الطارئة لأوكرانيا.وتعتقد السلطات السلوفاكية أن خط أنابيب "دروجبا" يعمل، وأن وقف إمدادات النفط قرار سياسي من أوكرانيا، يهدف إلى ابتزازها ودفعها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20260226/الكرملين-المجر-وسلوفاكيا-تدافعان-بثبات-عن-مصالحهما-في-قضية-خط-أنابيب-دروجبا-1110774938.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084085617_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_f37c47a798f2a158886b619f8868fd96.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار العالم الآن
بيسكوف يصف تصرفات كييف بشأن خط أنابيب "دروجبا" بأنها تخريبية
وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تصرفات نظام كييف بشأن خط الأنابيب "دروجبا" بأنها تخريبية.
وقال بيسكوف تعليقا على الوضع حول خط أنابيب النفط "دروجبا": "إننا نرى أعمال تخريب من قبل نظام كييف".
وفقدت المجر وسلوفاكيا إمدادات النفط على خط أنابيب "دروجبا" في 27 يناير/ كانون الثاني العام الجاري بسبب إيقاف عبور النفط من قبل أوكرانيا. ومنعت بودابست، يوم الاثنين، حزمة أخرى من العقوبات المناهضة لروسيا وقرضًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لكييف بسبب وضع خط الأنابيب. وأعلنت براتيسلافا من جانبها انتهاء إمدادات الطاقة الطارئة لأوكرانيا.
وفي 13 فبراير/شباط، أفادت وزارة الاقتصاد السلوفاكية بتعليق إمدادات النفط إلى الجمهورية عبر خط أنابيب "دروجبا" من روسيا، مرورا بأوكرانيا، وتوقعت الوزارة استئنافها في الأيام المقبلة، إلا أن ذلك لم يحدث. في 18 فبراير، أعلنت الحكومة السلوفاكية حالة طوارئ بسبب نقص النفط، وقررت تخصيص ما يصل إلى 250 ألف طن من النفط من احتياطيات الدولة لمصفاة "سلوفنافت"، التي تعتمد على إمدادات النفط الروسية.
وتعتقد السلطات السلوفاكية أن خط أنابيب "دروجبا" يعمل، وأن وقف إمدادات النفط قرار سياسي من أوكرانيا، يهدف إلى ابتزازها ودفعها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.