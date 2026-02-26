عربي
بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد
بيسكوف يصف تصرفات كييف بشأن خط أنابيب "دروجبا" بأنها تخريبية
بيسكوف يصف تصرفات كييف بشأن خط أنابيب "دروجبا" بأنها تخريبية
وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تصرفات نظام كييف بشأن خط الأنابيب "دروجبا" بأنها تخريبية. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تصرفات نظام كييف بشأن خط الأنابيب "دروجبا" بأنها تخريبية.
وقال بيسكوف تعليقا على الوضع حول خط أنابيب النفط "دروجبا": "إننا نرى أعمال تخريب من قبل نظام كييف".
وفقدت المجر وسلوفاكيا إمدادات النفط على خط أنابيب "دروجبا" في 27 يناير/ كانون الثاني العام الجاري بسبب إيقاف عبور النفط من قبل أوكرانيا. ومنعت بودابست، يوم الاثنين، حزمة أخرى من العقوبات المناهضة لروسيا وقرضًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لكييف بسبب وضع خط الأنابيب. وأعلنت براتيسلافا من جانبها انتهاء إمدادات الطاقة الطارئة لأوكرانيا.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: المجر وسلوفاكيا تدافعان بثبات عن مصالحهما في قضية خط أنابيب "دروجبا"
11:31 GMT

وفي 13 فبراير/شباط، أفادت وزارة الاقتصاد السلوفاكية بتعليق إمدادات النفط إلى الجمهورية عبر خط أنابيب "دروجبا" من روسيا، مرورا بأوكرانيا، وتوقعت الوزارة استئنافها في الأيام المقبلة، إلا أن ذلك لم يحدث. في 18 فبراير، أعلنت الحكومة السلوفاكية حالة طوارئ بسبب نقص النفط، وقررت تخصيص ما يصل إلى 250 ألف طن من النفط من احتياطيات الدولة لمصفاة "سلوفنافت"، التي تعتمد على إمدادات النفط الروسية.

وتعتقد السلطات السلوفاكية أن خط أنابيب "دروجبا" يعمل، وأن وقف إمدادات النفط قرار سياسي من أوكرانيا، يهدف إلى ابتزازها ودفعها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
