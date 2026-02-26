https://sarabic.ae/20260226/حماس-استمرار-القصف-على-غزة-استخفاف-بجهود-الوسطاء-وتجاهل-لـمجلس-السلام-1110782596.html
"حماس": استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء وتجاهل لـ"مجلس السلام"
"حماس": استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء وتجاهل لـ"مجلس السلام"
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن تواصل القصف الإسرائيلي على امتداد قطاع غزة وما يسفر عنه من سقوط ضحايا يعكس استخفافًا بجهود الوسطاء، وتجاهلاً لدور... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T13:13+0000
2026-02-26T13:13+0000
2026-02-26T13:13+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109696655_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_125d9e2a59e16f25ed2467b68029972e.jpg
وأضاف قاسم، في بيان له، أن "إسرائيل تواصل ما وصفه بحرب الإبادة والتدمير بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن ما تغيّر يقتصر على الشكل والأسلوب، في حين لم يتغير جوهر العمليات العسكرية.واعتبر البيان أن "حديث الدول الضامنة عن وقف الحرب لا يجد انعكاساً فعلياً على الأرض، في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط الضحايا".وتعرض القطاع لحرب مدمرة شنتها إسرائيل، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني بالقطاع، معظمهم أطفال ونساء، وتتسببت في دمار طال نحو 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، حتى تم الإعلان عن "خطة السلام" التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي.وفي 19 فبراير/ شباط 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمع تعهدات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار خلال أول اجتماع لـ "مجلس السلام" في واشنطن، الذي يمثل جزءا من خطته بشأن غزة.وبحسب ترامب، فإن السعودية وقطر والإمارات والكويت، من أبرز الدول التي تعهدت بالتمويل، بينما تعهد بإسهامات أمريكية قدرها 10 مليارات دولار لمجلس السلام، دون تحديد أوجه إنفاق هذه الأموال.
https://sarabic.ae/20260226/عملة-مجلس-السلام-الرقمية-لغزة-ما-هي-المخاطر-وهل-تستطيع-حل-أزمة-غزة-الاقتصادية-1110762872.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109696655_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_2eb9f63a7d15c3daba8dc58266c39314.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حماس": استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء وتجاهل لـ"مجلس السلام"
قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن تواصل القصف الإسرائيلي على امتداد قطاع غزة وما يسفر عنه من سقوط ضحايا يعكس استخفافًا بجهود الوسطاء، وتجاهلاً لدور "مجلس السلام".
وأضاف قاسم، في بيان له، أن "إسرائيل تواصل ما وصفه بحرب الإبادة والتدمير بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن ما تغيّر يقتصر على الشكل والأسلوب، في حين لم يتغير جوهر العمليات العسكرية.
واعتبر البيان أن "حديث الدول الضامنة عن وقف الحرب لا يجد انعكاساً فعلياً على الأرض، في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط الضحايا".
وتعرض القطاع لحرب مدمرة شنتها إسرائيل، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني بالقطاع، معظمهم أطفال ونساء، وتتسببت في دمار طال نحو 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، حتى تم الإعلان عن "خطة السلام" التي قدمها الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، العام الماضي.
وأعلنت الإدارة الأمريكية عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.
وفي 19 فبراير/ شباط 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمع تعهدات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار خلال أول اجتماع لـ "مجلس السلام
" في واشنطن، الذي يمثل جزءا من خطته بشأن غزة.
وبحسب ترامب، فإن السعودية وقطر والإمارات والكويت، من أبرز الدول التي تعهدت بالتمويل، بينما تعهد بإسهامات أمريكية قدرها 10 مليارات دولار لمجلس السلام، دون تحديد أوجه إنفاق هذه الأموال.