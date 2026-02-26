https://sarabic.ae/20260226/حماس-استمرار-القصف-على-غزة-استخفاف-بجهود-الوسطاء-وتجاهل-لـمجلس-السلام-1110782596.html

"حماس": استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء وتجاهل لـ"مجلس السلام"

"حماس": استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء وتجاهل لـ"مجلس السلام"

قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن تواصل القصف الإسرائيلي على امتداد قطاع غزة وما يسفر عنه من سقوط ضحايا يعكس استخفافًا بجهود الوسطاء، وتجاهلاً لدور... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف قاسم، في بيان له، أن "إسرائيل تواصل ما وصفه بحرب الإبادة والتدمير بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن ما تغيّر يقتصر على الشكل والأسلوب، في حين لم يتغير جوهر العمليات العسكرية.واعتبر البيان أن "حديث الدول الضامنة عن وقف الحرب لا يجد انعكاساً فعلياً على الأرض، في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط الضحايا".وتعرض القطاع لحرب مدمرة شنتها إسرائيل، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني بالقطاع، معظمهم أطفال ونساء، وتتسببت في دمار طال نحو 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، حتى تم الإعلان عن "خطة السلام" التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي.وفي 19 فبراير/ شباط 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمع تعهدات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار خلال أول اجتماع لـ "مجلس السلام" في واشنطن، الذي يمثل جزءا من خطته بشأن غزة.وبحسب ترامب، فإن السعودية وقطر والإمارات والكويت، من أبرز الدول التي تعهدت بالتمويل، بينما تعهد بإسهامات أمريكية قدرها 10 مليارات دولار لمجلس السلام، دون تحديد أوجه إنفاق هذه الأموال.

