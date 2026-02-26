https://sarabic.ae/20260226/سياسي-أردني-المملكة-لن-تكون-ساحة-للحرب-على-إيران-واستخدام-قاعدة-موفق-السلطي-غير-وراد-1110794876.html

سياسي أردني: المملكة لن تكون ساحة للحرب على إيران.. واستخدام قاعدة "موفق السلطي" غير وراد

سياسي أردني: المملكة لن تكون ساحة للحرب على إيران.. واستخدام قاعدة "موفق السلطي" غير وراد

صرّح البرلماني السابق والمحلل السياسي الأردني نضال الطعاني، بأن "التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني الراهن يدفع بالمنطقة والإقليم نحو أتون حرب عالمية ثالثة،...

وأكد الطعاني، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التأزم أتى نتيجة تراكمات تهدف لتصفية محور المقاومة، وإطلاق يد الاحتلال الإسرائيلي للهيمنة على المنطقة بشكل كامل".وأضاف الطعاني أن "هناك توجهات ومؤشرات قوية تُنبئ بوقوع حرب حقيقية تتخذ أحد ثلاث مسارات، إما بتوجيه ضربة قاضية للنظام الإيراني أو ضربة تهدف لرهن الإرادة الإيرانية للإرادة الأمريكية ونزع أسلحتها الإستراتيجية كالصواريخ الفرط صوتية والسلاح النووي، أو إجبارها على التخلي عن حلفائها في محور المقاومة"، مشيرًا إلى "وجود شراكة وحشد غير مسبوق للقواعد الأمريكية والغربية للقضاء على الدولة الإيرانية"، معتبرًا أن "القضاء على إيران يمثل عقدة إستراتيجية يسعى الغرب من خلالها لفك بعض العقد في المنطقة".وقال إن "الأردن بقيادة الملك يطمح دائمًا لتحقيق استقرار حقيقي في الإقليم، ويتمسك بموقفه الثابت بضرورة حل قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران كسبيل وحيد لتحقيق السلام الشامل".وأوضح الطعاني أن "الأردن يرفض أن يكون ساحة للحرب أو ممرًا للصراعات"، نافيًا ما يتردد حول استخدام القواعد العسكرية الأردنية في هذا الصراع، مشددًا على أن "قاعدة موفق السلطي هي قاعدة صغيرة جدًا بمدرج محدود لا يتجاوز 1.4 كيلومتر، ولا يمكنها استيعاب أنواع الأسلحة الإستراتيجية، التي يتم الترويج لوجودها"، مؤكدًا أن "وظيفة القوات المسلحة الأردنية تنحصر في حماية الأمن الوطني والمجتمعي للمواطنين".وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء الماضي، أن "الحوار والحلول السياسية هي السبيل لتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد".وخلال لقائه بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، شدد الملك الأردني على أن "عمان لن تسمح بخرق أجوائها ولن تكون ساحة حرب"، لافتًا إلى أن "أمن المملكة وسلامة مواطنيها فوق كل اعتبار"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".وذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وقالت التقارير: "سيعتمد قرار دونالد ترامب، بإصدار أوامر بشن غارات جوية على إيران، جزئيًا، على تقييم المبعوثين الخاصين لترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما إذا كانت طهران تتمسك باتفاق للتخلي عن قدراتها النووية".وأضافت التقارير: "لم يتخذ الرئيس قرارًا نهائيًا بشأن أي ضربات، حيث تستعد الإدارة لتلقي أحدث مقترح من إيران هذا الأسبوع، قبل ما وصفه المسؤولون بأنه جولة مفاوضات أخيرة مقررة يوم الخميس في جنيف".وفي وقت سابق، ذكرت وكالة غربية، أن ويتكوف وكوشنر سيسافران إلى جنيف، هذا الأسبوع، لعقد جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.وجرت اليوم الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.

