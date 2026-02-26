كيم جونغ أون: لا مانع للحوار مع الولايات المتحدة إذا تخلت عن سياساتها العدائية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/كيم-جونغ-أون-لا-مانع-للحوار-مع-الولايات-المتحدة-إذا-تخلت-عن-سياساتها-العدائية-1110758553.html
كيم جونغ أون: لا مانع للحوار مع الولايات المتحدة إذا تخلت عن سياساتها العدائية
كيم جونغ أون: لا مانع للحوار مع الولايات المتحدة إذا تخلت عن سياساتها العدائية
سبوتنيك عربي
صرّح زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ-أون، اليوم الخميس، بأن بيونغ يانغ لا يوجد لديها أي سبب لعدم التواصل مع الولايات المتحدة إذا تخلت واشنطن... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T03:04+0000
2026-02-26T03:25+0000
كوريا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107628646_0:57:1570:940_1920x0_80_0_0_3d4b8fa5f76ac55726b6d62043ac99cd.jpg
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله: "ليس لدينا أي سبب لعدم التواصل مع الولايات المتحدة إذا احترمت الوضع الراهن لبلادنا، كما هو منصوص عليه في دستور كوريا الديمقراطية، وتخلت عن سياستها العدائية تجاهنا".وجاءت تصريحات كيم خلال جلسة مراجعة للسياسات عُقدت يومي الجمعة والسبت على هامش المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري الحاكم، الذي اختتم أعماله في اليوم السابق بعد استمراره لمدة أسبوع، بحسب ما ذكرته الوكالة.وأضاف كيم: "إن آفاق العلاقات بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة تعتمد كليًا على موقف الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن بلاده سيتخذ ردودًا "مناسبة" إذا استمرت واشنطن في موقفها التصادمي.ولفت الزعيم الكوري: "سواء كان تعايشًا سلميًا أم مواجهةً أبدية، فنحن مستعدون للخيارين، والقرار ليس لنا"، مؤكدا على مكانة بلاده كدولة نووية، متعهدًا بمواصلة تطوير أسلحتها.وقال: "إن إرادة حزبنا الراسخة والثابتة هي تعزيز القوات النووية للدولة وتفعيل وضعنا كدولة نووية بشكل كامل".أما فيما يتعلق بسيئول، فقد وصف كيم مبادرات المصالحة التي أطلقتها إدارة لي جيه ميونغ بأنها "مخادعة"، محذرًا من أن بلاده ستستبعد كوريا الجنوبية نهائيًا من "رتبة الشعب الواحد".وفي سبتمبر/أيلول 2022، أعلن برلمان كوريا الديمقراطية البلاد دولة نووية، وأكد الزعيم كيم جونغ-أون أن امتلاك بيونغ يانغ السلاح النووي حق لا رجعة عنه.وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدًا"، مضيفًا أن "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك".
https://sarabic.ae/20251031/كوريا-الديمقراطية-نزع-السلاح-النووي-من-شبه-الجزيرة-الكورية-حلم-مستحيل-1106615902.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107628646_175:0:1570:1046_1920x0_80_0_0_1a85880ce17fcdc72e1c04813bfc8727.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كيم جونغ أون: لا مانع للحوار مع الولايات المتحدة إذا تخلت عن سياساتها العدائية

03:04 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 03:25 GMT 26.02.2026)
© AP Photo / Alexander Kazakovزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Alexander Kazakov
تابعنا عبر
صرّح زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ-أون، اليوم الخميس، بأن بيونغ يانغ لا يوجد لديها أي سبب لعدم التواصل مع الولايات المتحدة إذا تخلت واشنطن عن سياستها العدائية تجاه بلاده.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله: "ليس لدينا أي سبب لعدم التواصل مع الولايات المتحدة إذا احترمت الوضع الراهن لبلادنا، كما هو منصوص عليه في دستور كوريا الديمقراطية، وتخلت عن سياستها العدائية تجاهنا".
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
كوريا الديمقراطية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "حلم مستحيل"
31 أكتوبر 2025, 23:53 GMT
وجاءت تصريحات كيم خلال جلسة مراجعة للسياسات عُقدت يومي الجمعة والسبت على هامش المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري الحاكم، الذي اختتم أعماله في اليوم السابق بعد استمراره لمدة أسبوع، بحسب ما ذكرته الوكالة.
وأضاف كيم: "إن آفاق العلاقات بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة تعتمد كليًا على موقف الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن بلاده سيتخذ ردودًا "مناسبة" إذا استمرت واشنطن في موقفها التصادمي.
ولفت الزعيم الكوري: "سواء كان تعايشًا سلميًا أم مواجهةً أبدية، فنحن مستعدون للخيارين، والقرار ليس لنا"، مؤكدا على مكانة بلاده كدولة نووية، متعهدًا بمواصلة تطوير أسلحتها.
وقال: "إن إرادة حزبنا الراسخة والثابتة هي تعزيز القوات النووية للدولة وتفعيل وضعنا كدولة نووية بشكل كامل".
وأوضح كيم: "إن وضعنا كدولة نووية يُسهم بشكل كبير في ردع التهديدات المحتملة من قبل الأعداء والحفاظ على الاستقرار الإقليمي"، واصفًا الأسلحة النووية بأنها "ضمانة ووسيلة أمان" لأمن بلاده ومصالحها.
أما فيما يتعلق بسيئول، فقد وصف كيم مبادرات المصالحة التي أطلقتها إدارة لي جيه ميونغ بأنها "مخادعة"، محذرًا من أن بلاده ستستبعد كوريا الجنوبية نهائيًا من "رتبة الشعب الواحد".
وفي سبتمبر/أيلول 2022، أعلن برلمان كوريا الديمقراطية البلاد دولة نووية، وأكد الزعيم كيم جونغ-أون أن امتلاك بيونغ يانغ السلاح النووي حق لا رجعة عنه.
وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدًا"، مضيفًا أن "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала