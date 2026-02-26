https://sarabic.ae/20260226/كيم-جونغ-أون-لا-مانع-للحوار-مع-الولايات-المتحدة-إذا-تخلت-عن-سياساتها-العدائية-1110758553.html

كيم جونغ أون: لا مانع للحوار مع الولايات المتحدة إذا تخلت عن سياساتها العدائية

صرّح زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ-أون، اليوم الخميس، بأن بيونغ يانغ لا يوجد لديها أي سبب لعدم التواصل مع الولايات المتحدة إذا تخلت واشنطن... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله: "ليس لدينا أي سبب لعدم التواصل مع الولايات المتحدة إذا احترمت الوضع الراهن لبلادنا، كما هو منصوص عليه في دستور كوريا الديمقراطية، وتخلت عن سياستها العدائية تجاهنا".وجاءت تصريحات كيم خلال جلسة مراجعة للسياسات عُقدت يومي الجمعة والسبت على هامش المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري الحاكم، الذي اختتم أعماله في اليوم السابق بعد استمراره لمدة أسبوع، بحسب ما ذكرته الوكالة.وأضاف كيم: "إن آفاق العلاقات بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة تعتمد كليًا على موقف الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن بلاده سيتخذ ردودًا "مناسبة" إذا استمرت واشنطن في موقفها التصادمي.ولفت الزعيم الكوري: "سواء كان تعايشًا سلميًا أم مواجهةً أبدية، فنحن مستعدون للخيارين، والقرار ليس لنا"، مؤكدا على مكانة بلاده كدولة نووية، متعهدًا بمواصلة تطوير أسلحتها.وقال: "إن إرادة حزبنا الراسخة والثابتة هي تعزيز القوات النووية للدولة وتفعيل وضعنا كدولة نووية بشكل كامل".أما فيما يتعلق بسيئول، فقد وصف كيم مبادرات المصالحة التي أطلقتها إدارة لي جيه ميونغ بأنها "مخادعة"، محذرًا من أن بلاده ستستبعد كوريا الجنوبية نهائيًا من "رتبة الشعب الواحد".وفي سبتمبر/أيلول 2022، أعلن برلمان كوريا الديمقراطية البلاد دولة نووية، وأكد الزعيم كيم جونغ-أون أن امتلاك بيونغ يانغ السلاح النووي حق لا رجعة عنه.وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدًا"، مضيفًا أن "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك".

