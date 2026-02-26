https://sarabic.ae/20260226/لافروف-حول-موقف-أوروبا-من-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-هناك-من-ينساق-وراء-مخططات-أيديولوجية-1110775305.html

لافروف حول موقف أوروبا من إرسال قوات إلى أوكرانيا: هناك من ينساق وراء مخططات أيديولوجية

لافروف حول موقف أوروبا من إرسال قوات إلى أوكرانيا: هناك من ينساق وراء مخططات أيديولوجية

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن هناك أشخاصا عقلانيين يهتمون بمصالح شعوبهم وهناك من ينساقون وراء المخططات الأيديولوجية. 26.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-26T11:48+0000

2026-02-26T11:48+0000

2026-02-26T11:48+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110192291_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_21a8db44e871b4224f4a7b87437191b6.jpg

وقال لافروف في تعليق حول موقف أوروبا من إرسال قوات إلى أوكرانيا: "هناك وجهة نظر واحدة، وهناك وجهة نظر أخرى. هناك أناس عاديون يهتمون بشعوبهم وبلدانهم، وهناك من ينساقون وراء مخططات أيديولوجية".وقال بوليانسكي لـ"سبوتنيك": "كلما طال أمد عدم حدوث أي شيء على منصة المنظمة، زادت صعوبة عكس هذا الاتجاه".وأوضح أنه "إذا بقيت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكتوفة الأيدي وانتظرت حتى ذلك الحين، فإنها ستفقد جميع فرصها".وأضاف: "لكن إذا استطعنا إطلاق حوار جاد هنا حول قضايا الأمن الأوراسي والأسباب الجذرية للأزمة الحالية، فسيكون لدى المنظمة فرصة لاستعادة أهميتها وإظهار أدواتها الفعّالة".لافروف: الأمن القومي الروسي غير قابل للمساومة.. والغرب أضاع فرص السلام في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20260226/الكرملين-التكهن-بمرحلة-التسوية-في-أوكرانيا-خطأ-فادح-1110773719.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي