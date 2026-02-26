لافروف حول موقف أوروبا من إرسال قوات إلى أوكرانيا: هناك من ينساق وراء مخططات أيديولوجية

عربي
بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/لافروف-حول-موقف-أوروبا-من-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-هناك-من-ينساق-وراء-مخططات-أيديولوجية-1110775305.html
لافروف حول موقف أوروبا من إرسال قوات إلى أوكرانيا: هناك من ينساق وراء مخططات أيديولوجية
لافروف حول موقف أوروبا من إرسال قوات إلى أوكرانيا: هناك من ينساق وراء مخططات أيديولوجية
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن هناك أشخاصا عقلانيين يهتمون بمصالح شعوبهم وهناك من ينساقون وراء المخططات الأيديولوجية. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T11:48+0000
2026-02-26T11:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110192291_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_21a8db44e871b4224f4a7b87437191b6.jpg
وقال لافروف في تعليق حول موقف أوروبا من إرسال قوات إلى أوكرانيا: "هناك وجهة نظر واحدة، وهناك وجهة نظر أخرى. هناك أناس عاديون يهتمون بشعوبهم وبلدانهم، وهناك من ينساقون وراء مخططات أيديولوجية".وقال بوليانسكي لـ"سبوتنيك": "كلما طال أمد عدم حدوث أي شيء على منصة المنظمة، زادت صعوبة عكس هذا الاتجاه".وأوضح أنه "إذا بقيت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكتوفة الأيدي وانتظرت حتى ذلك الحين، فإنها ستفقد جميع فرصها".وأضاف: "لكن إذا استطعنا إطلاق حوار جاد هنا حول قضايا الأمن الأوراسي والأسباب الجذرية للأزمة الحالية، فسيكون لدى المنظمة فرصة لاستعادة أهميتها وإظهار أدواتها الفعّالة".لافروف: الأمن القومي الروسي غير قابل للمساومة.. والغرب أضاع فرص السلام في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260226/الكرملين-التكهن-بمرحلة-التسوية-في-أوكرانيا-خطأ-فادح-1110773719.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110192291_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_e606e8813a25ffaa84c1e3e350ff4860.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

لافروف حول موقف أوروبا من إرسال قوات إلى أوكرانيا: هناك من ينساق وراء مخططات أيديولوجية

11:48 GMT 26.02.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن هناك أشخاصا عقلانيين يهتمون بمصالح شعوبهم وهناك من ينساقون وراء المخططات الأيديولوجية.
وقال لافروف في تعليق حول موقف أوروبا من إرسال قوات إلى أوكرانيا: "هناك وجهة نظر واحدة، وهناك وجهة نظر أخرى. هناك أناس عاديون يهتمون بشعوبهم وبلدانهم، وهناك من ينساقون وراء مخططات أيديولوجية".

وصرّح دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن "المنظمة قد تكتسب أهمية أكبر عندما تبدأ بالحوار حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".

نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
الكرملين: التكهن بمرحلة التسوية في أوكرانيا خطأ فادح
11:05 GMT
وقال بوليانسكي لـ"سبوتنيك": "كلما طال أمد عدم حدوث أي شيء على منصة المنظمة، زادت صعوبة عكس هذا الاتجاه".

وأردف الدبلوماسي الروسي: "قد تكون نقطة البداية هي اللحظة التي يتم فيها التوصل إلى اتفاقيات لحل الأزمة الأوكرانية".

وأوضح أنه "إذا بقيت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكتوفة الأيدي وانتظرت حتى ذلك الحين، فإنها ستفقد جميع فرصها".
وأضاف: "لكن إذا استطعنا إطلاق حوار جاد هنا حول قضايا الأمن الأوراسي والأسباب الجذرية للأزمة الحالية، فسيكون لدى المنظمة فرصة لاستعادة أهميتها وإظهار أدواتها الفعّالة".
لافروف: الأمن القومي الروسي غير قابل للمساومة.. والغرب أضاع فرص السلام في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала