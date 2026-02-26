https://sarabic.ae/20260226/لافروف-حول-موقف-أوروبا-من-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-هناك-من-ينساق-وراء-مخططات-أيديولوجية-1110775305.html
لافروف حول موقف أوروبا من إرسال قوات إلى أوكرانيا: هناك من ينساق وراء مخططات أيديولوجية
صرّح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن هناك أشخاصا عقلانيين يهتمون بمصالح شعوبهم وهناك من ينساقون وراء المخططات الأيديولوجية.
وصرّح دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن "المنظمة قد تكتسب أهمية أكبر عندما تبدأ بالحوار حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".

وأردف الدبلوماسي الروسي: "قد تكون نقطة البداية هي اللحظة التي يتم فيها التوصل إلى اتفاقيات لحل الأزمة الأوكرانية".
الأخبار
ar_EG
صرّح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن هناك أشخاصا عقلانيين يهتمون بمصالح شعوبهم وهناك من ينساقون وراء المخططات الأيديولوجية.
وقال لافروف في تعليق حول موقف أوروبا من إرسال قوات إلى أوكرانيا: "هناك وجهة نظر واحدة، وهناك وجهة نظر أخرى. هناك أناس عاديون يهتمون بشعوبهم وبلدانهم، وهناك من ينساقون وراء مخططات أيديولوجية".
وصرّح دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن "المنظمة قد تكتسب أهمية أكبر عندما تبدأ بالحوار حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".
وقال بوليانسكي لـ"سبوتنيك": "كلما طال أمد عدم حدوث أي شيء على منصة المنظمة، زادت صعوبة عكس هذا الاتجاه".
وأردف الدبلوماسي الروسي: "قد تكون نقطة البداية هي اللحظة التي يتم فيها التوصل إلى اتفاقيات لحل الأزمة الأوكرانية".
وأوضح أنه "إذا بقيت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكتوفة الأيدي وانتظرت حتى ذلك الحين، فإنها ستفقد جميع فرصها".
وأضاف: "لكن إذا استطعنا إطلاق حوار جاد هنا حول قضايا الأمن الأوراسي والأسباب الجذرية للأزمة الحالية، فسيكون لدى المنظمة فرصة لاستعادة أهميتها وإظهار أدواتها الفعّالة".