https://sarabic.ae/20260226/الكرملين-التكهن-بمرحلة-التسوية-في-أوكرانيا-خطأ-فادح-1110773719.html
الكرملين: التكهن بمرحلة التسوية في أوكرانيا خطأ فادح
الكرملين: التكهن بمرحلة التسوية في أوكرانيا خطأ فادح
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "محاولة تحديد مرحلة التسوية في أوكرانيا أو التكهن بها الآن ستكون أكبر خطأ". 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T11:05+0000
2026-02-26T11:05+0000
2026-02-26T11:13+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وقال للصحفيين: "سيكون من أكبر الأخطاء محاولة تحديد أي مرحلة أو التكهن بأي شيء الآن، لا أريد ارتكاب هذه الأخطاء".وكان قد أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أنه لا توجد خطط للكشف عن مضمون الاتصالات بين رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، والوفد الأوكراني في جنيف.وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول سبب ضرورة الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: " قال ميدينسكي إن المفاوضات جرت بأشكال مختلفة. وهذا أحد أشكال التواصل".الكرملين: خطط بريطانيا وفرنسا لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي "مجنونة ومتهورة"الخارجية الروسية: فرنسا وبريطانيا تستعدان بالفعل لتزويد كييف بأسلحة نووية
https://sarabic.ae/20260226/الكرملين-نراقب-رد-فعل-الدول-على-مشاركة-روسيا-في-مجلس-السلام-1110773064.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الكرملين: التكهن بمرحلة التسوية في أوكرانيا خطأ فادح
11:05 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 11:13 GMT 26.02.2026)
صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "محاولة تحديد مرحلة التسوية في أوكرانيا أو التكهن بها الآن ستكون أكبر خطأ".
وقال للصحفيين: "سيكون من أكبر الأخطاء محاولة تحديد أي مرحلة أو التكهن بأي شيء الآن، لا أريد ارتكاب هذه الأخطاء".
وأضاف: "الجميع يواصلون عملهم، بمن فيهم المفاوضون الأمريكيون، والجانب الأمريكي، الذي نعرب له عن امتناننا العميق لاستمرار هذه الجهود".
وكان قد أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أنه لا توجد خطط للكشف عن مضمون الاتصالات بين رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، والوفد الأوكراني في جنيف.
وقال بيسكوف للصحفيين حول ما نوقش في الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: "ما زلنا لا نعتزم تقديم أي معلومات بخصوص المحتوى".
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول سبب ضرورة الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: " قال ميدينسكي إن المفاوضات جرت بأشكال مختلفة. وهذا أحد أشكال التواصل".