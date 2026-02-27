https://sarabic.ae/20260227/إعلام-المعلومات-المخابراتية-لا-تدعم-زعم-ترامب-عن-الصواريخ-الإيرانية-1110811463.html

إعلام: المعلومات المخابراتية لا تدعم زعم ترامب عن الصواريخ الإيرانية

إعلام: المعلومات المخابراتية لا تدعم زعم ترامب عن الصواريخ الإيرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن التقارير المخابراتية الأمريكية ليس فيها ما يدعم زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستمتلك قريبًا صاروخًا... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-27T05:25+0000

2026-02-27T05:25+0000

2026-02-27T05:42+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085526409_0:216:2000:1341_1920x0_80_0_0_c690961393dce8d542d4c7e596d7ee51.jpg

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إنه ليست هناك أي تغييرات في تقييم رُفعت عنه السرية لوكالة المخابرات العسكرية الأمريكية لعام 2025، والذي يفيد بأن إيران قد تحتاج حتى 2035 لتطوير "صاروخ باليستي عابر للقارات يكون صالحًا للاستخدام العسكري" من مركبات الإطلاق الفضائية التي لديها حاليًا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: "الرئيس ترامب محق تمامًا في تسليط الضوء على القلق البالغ الذي تمثله إيران، البلد الذي يهتف "الموت لأمريكا"، بامتلاكها صواريخ باليستية عابرة للقارات".وبدأ ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس يوم الثلاثاء في طرح مبررات أمام الرأي العام الأمريكي لإمكانية شن الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، قائلًا إن طهران "تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبًا" إلى الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف". وذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وجرت الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.

https://sarabic.ae/20260225/إيران-ترد-على-ترامب-وتتحدث-عن-ثلاث-أكاذيب-كبرى-1110721264.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران