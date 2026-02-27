https://sarabic.ae/20260227/الدفاع-المدني-في-غزة-يعلن-مقتل-5-أشخاص-على-الأقل-بغارات-إسرائيلية-1110810379.html
الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بغارات إسرائيلية
الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بغارات إسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 5 أشخاص على الأقل، الجمعة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في القطاع، في ظل تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحركة حماس بخرق اتفاق... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T04:33+0000
2026-02-27T04:33+0000
2026-02-27T05:01+0000
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2eeb687593dd6c350847be00cbcacaa7.jpg
وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة الأنباء الفرنسية إن 5 أشخاص على الأقل قُتلوا في غارات إسرائيلية منتصف الليل، 3 منهم "في منطقة المسلخ جنوب غرب خانيونس جنوب قطاع غزة"، فيما سُجّل مقتل شخصين "على الأقل وإصابة بجروح خطيرة في غارة للاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة". وتعرض القطاع لحرب مدمرة شنتها إسرائيل، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني بالقطاع، معظمهم أطفال ونساء، وتتسببت في دمار طال نحو 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، حتى تم الإعلان عن "خطة السلام" التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي.وأعلنت الإدارة الأمريكية عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.وفي 19 فبراير/ شباط 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمع تعهدات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار خلال أول اجتماع لـ "مجلس السلام" في واشنطن، الذي يمثل جزءا من خطته بشأن غزة.
https://sarabic.ae/20260226/حماس-استمرار-القصف-على-غزة-استخفاف-بجهود-الوسطاء-وتجاهل-لـمجلس-السلام-1110782596.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3b62ddd8fdd2cb6a6871cb687302160f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة
الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بغارات إسرائيلية
04:33 GMT 27.02.2026 (تم التحديث: 05:01 GMT 27.02.2026)
أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 5 أشخاص على الأقل، الجمعة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في القطاع، في ظل تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة الأنباء الفرنسية إن 5 أشخاص على الأقل قُتلوا في غارات إسرائيلية منتصف الليل، 3 منهم "في منطقة المسلخ جنوب غرب خانيونس جنوب قطاع غزة"، فيما سُجّل مقتل شخصين "على الأقل وإصابة بجروح خطيرة في غارة للاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة".
وتعرض القطاع لحرب مدمرة شنتها إسرائيل، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني بالقطاع، معظمهم أطفال ونساء، وتتسببت في دمار طال نحو 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، حتى تم الإعلان عن "خطة السلام" التي قدمها الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، العام الماضي.
وأعلنت الإدارة الأمريكية عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.
وفي 19 فبراير/ شباط 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمع تعهدات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار خلال أول اجتماع لـ "مجلس السلام
" في واشنطن، الذي يمثل جزءا من خطته بشأن غزة.