الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بغارات إسرائيلية
الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بغارات إسرائيلية
أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 5 أشخاص على الأقل، الجمعة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في القطاع، في ظل تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة الأنباء الفرنسية إن 5 أشخاص على الأقل قُتلوا في غارات إسرائيلية منتصف الليل، 3 منهم "في منطقة المسلخ جنوب غرب خانيونس جنوب قطاع غزة"، فيما سُجّل مقتل شخصين "على الأقل وإصابة بجروح خطيرة في غارة للاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة".
البيوت الآيلة للسقوط في قطاع غزة... خطر يهدد حياة المواطنين في ظل انعدام البدائل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
"حماس": استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء وتجاهل لـ"مجلس السلام"
أمس, 13:13 GMT
وتعرض القطاع لحرب مدمرة شنتها إسرائيل، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني بالقطاع، معظمهم أطفال ونساء، وتتسببت في دمار طال نحو 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، حتى تم الإعلان عن "خطة السلام" التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي.
وأعلنت الإدارة الأمريكية عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.
وفي 19 فبراير/ شباط 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمع تعهدات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار خلال أول اجتماع لـ "مجلس السلام" في واشنطن، الذي يمثل جزءا من خطته بشأن غزة.
