16:27 GMT 27.02.2026
صرح المتحدث باسم المفوضية الأروبية بالاش أويفاري، اليوم الجمعة، أن المفوضية لا تتفق مع رأي وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، بأن مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة لاحتياجات أوكرانيا قد أزيلت من جدول أعمال اجتماعات الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أويفاري عندما سأله صحفي عما إذا كانت المفوضية الأوروبية تتفق مع رأي وزير خارجية ألمانيا في هذا الموضوع، قائلا: "إذا جاز لي العودة إلى استنتاجات ديسمبر/ كانون الأول للمجلس الأوروبي، أعتقد أن هناك اقتراحًا رئيسيًا، الذي بموجبه يطلب المجلس الأوروبي من زملائه المشرعين مواصلة العمل بشأن مجالات تقنية وقانونية لاقتراح تقديم القرض (باستخدام الأصول الروسية المجمدة) لتعويض الأضرار لأوكرانيا. أظن أن ذلك يجيب على سؤالك بشكل واضح".
وفي وقت سابق، قال فاديفول إن مسألة احتمالية استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا ليست موضوعًا للمناقشة في الاتحاد الأوروبي.
وقد وصفت وزارة الخارجية الروسية في أكثر من مناسبة تجميد الأصول الروسية بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس مهتمًا بحجز أموال الأشخاص العاديين فقط، بل بأصول الروسية الحكومية أيضا.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن موسكو سترد على حجز الأصول الروسية المجمدة، مؤكدا أن روسيا الاتحادية لديها أيضا إمكانية عدم إعادة الأموال التي حفظتها الدول الغربية فيها.
وتم التوصل إلى قرار القرض المشترك بقيمة 90 مليار يورو لتغطية الاحتياجات المالية الأوكرانية في عامي 2026 و2027، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2025.
