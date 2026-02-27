https://sarabic.ae/20260227/بي-كيه-إم-بي-مدفع-رشاش-روسي-بـ-800-طلقة-1110819493.html
"بي كيه إم بي"... مدفع رشاش روسي بـ 800 طلقة
"بي كيه إم بي"... مدفع رشاش روسي بـ 800 طلقة
طورت روسيا رشاش "بي كيه إم بي" ليكون سلاحًا آليًا ثقيلًا يوفر قوة نيرانية هائلة للمشاة والمركبات، وهو مدفع رشاش فعال ضد الأهداف البرية والأهداف الجوية القريبة...
طورت روسيا رشاش "بي كيه إم بي" ليكون سلاحًا آليًا ثقيلًا يوفر قوة نيرانية هائلة للمشاة والمركبات، وهو مدفع رشاش فعال ضد الأهداف البرية والأهداف الجوية القريبة مثل المروحيات ويستخدم حزام ذخيرة 250 طلقة ونظام تصويب متطور.