ترامب: أريد حلا سريعا للنزاع في أوكرانيا
ترامب: أريد حلا سريعا للنزاع في أوكرانيا
ترامب: أريد حلا سريعا للنزاع في أوكرانيا
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، برغبته في التوصل إلى حل سريع للنزاع الأوكراني.
وقال ترامب للصحفيين: "أود أن ينتهي هذا الأمر سريعًا".

وقد عُقدت الجولة الأخيرة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط.

وعقب المحادثات، أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، عن عقد اجتماع جديد قريبًا.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
الكرملين: المفاوضات يجب أن تستمر بمشاركة روسيا وأمريكا وأوكرانيا
10:30 GMT
وأشار سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، إلى إحراز تقدم في المحادثات.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا مستعدة لمتابعة حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب في قمة ألاسكا.
