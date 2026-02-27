https://sarabic.ae/20260227/زاخاروفا-العالم-يصرخ-من-أجل-قرد-بينما-يتجاهل-الأطفال-المتضررين-في-دونباس-1110825200.html
زاخاروفا: العالم يصرخ من أجل قرد بينما يتجاهل الأطفال المتضررين في دونباس
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "يأتي الناس من دول أخرى لرؤية معاناة هذا القرد الصغير (في حديقة الحيوانات اليابانية)، أشعر بالشفقة عليه، أنا أحب الحيوانات الأليفة، وفي الوقت نفسه، هناك آلاف الأطفال الذين يعانون".
وأضافت زاخاروفا: "نعيش أيامًا أصبحت فيها المعلومات موردًا استراتيجيًا، وفي الواقع، المعلومات هي قياس جديد للقدرة والسيادة الوطنية، وشهدنا تحولًا جذريًا في هيكل العالم".
ووفقًا لزاخاروفا، تجري صراعات الجيل الجديد بشكل متكامل وبتطبيق المعلومات والتكنولوجيات الاقتصادية والسياسية وغيرها من التكنولوجيات غير العسكرية.