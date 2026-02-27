https://sarabic.ae/20260227/زيلينسكي-يبرر-إلغاء-الانتخابات-ليست-أولوية-للأوكرانيين-1110843238.html
زيلينسكي يبرر إلغاء الانتخابات: ليست أولوية للأوكرانيين
وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "لدي سؤال. لماذا تُعدّ الانتخابات في أوكرانيا مهمة جدًا للروس والأمريكيين، وليست مهمة للأوكرانيين؟".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في ديسمبر/كانون الأول 2025 بضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، وسبق أن وصف زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن نسبة تأييده انخفضت إلى 4%.وانتهت ولاية زيلينسكي في 20 مايو/أيار 2024، وتم إلغاء انتخابات رئاسة أوكرانيا آنذاك استنادًا إلى فرض الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وكان زيلينسكي قد صرّح بأن الانتخابات في الوقت الراهن "غير مناسبة". وفي منتصف فبراير/شباط 2026، لم يستبعد إجراء انتخابات رئاسية جديدة بالتزامن مع استفتاء، غير أنه لم تصدر بعد ذلك أي تصريحات إضافية بهذا الشأن.
