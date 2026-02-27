عربي
أمساليوم
بث مباشر
زيلينسكي-يبرر-إلغاء-الانتخابات-ليست-أولوية-للأوكرانيين
زيلينسكي يبرر إلغاء الانتخابات: ليست أولوية للأوكرانيين
زيلينسكي يبرر إلغاء الانتخابات: ليست أولوية للأوكرانيين
سبوتنيك عربي
برر فلاديمير زيلينسكي، الجمعة، إلغاء الانتخابات في أوكرانيا بأن الانتخابات ليست مهمة للأوكرانيين، بعد دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء انتخابات،... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T22:24+0000
2026-02-27T22:24+0000
زيلينسكي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "لدي سؤال. لماذا تُعدّ الانتخابات في أوكرانيا مهمة جدًا للروس والأمريكيين، وليست مهمة للأوكرانيين؟".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في ديسمبر/كانون الأول 2025 بضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، وسبق أن وصف زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن نسبة تأييده انخفضت إلى 4%.وانتهت ولاية زيلينسكي في 20 مايو/أيار 2024، وتم إلغاء انتخابات رئاسة أوكرانيا آنذاك استنادًا إلى فرض الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وكان زيلينسكي قد صرّح بأن الانتخابات في الوقت الراهن "غير مناسبة". وفي منتصف فبراير/شباط 2026، لم يستبعد إجراء انتخابات رئاسية جديدة بالتزامن مع استفتاء، غير أنه لم تصدر بعد ذلك أي تصريحات إضافية بهذا الشأن.
https://sarabic.ae/20260214/الخارجية-الروسية-حول-تأجيل-زيلينسكي-للانتخابات-مريض-ونفهم-مرضه-1110357931.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

زيلينسكي يبرر إلغاء الانتخابات: ليست أولوية للأوكرانيين

22:24 GMT 27.02.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
برر فلاديمير زيلينسكي، الجمعة، إلغاء الانتخابات في أوكرانيا بأن الانتخابات ليست مهمة للأوكرانيين، بعد دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء انتخابات، بعدما انتهت ولاية زيلينسكي منذ 20 مايو/أيار 2024.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "لدي سؤال. لماذا تُعدّ الانتخابات في أوكرانيا مهمة جدًا للروس والأمريكيين، وليست مهمة للأوكرانيين؟".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
الخارجية الروسية حول تأجيل زيلينسكي للانتخابات: مريض ونفهم مرضه
14 فبراير, 13:19 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في ديسمبر/كانون الأول 2025 بضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، وسبق أن وصف زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن نسبة تأييده انخفضت إلى 4%.
وانتهت ولاية زيلينسكي في 20 مايو/أيار 2024، وتم إلغاء انتخابات رئاسة أوكرانيا آنذاك استنادًا إلى فرض الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وكان زيلينسكي قد صرّح بأن الانتخابات في الوقت الراهن "غير مناسبة". وفي منتصف فبراير/شباط 2026، لم يستبعد إجراء انتخابات رئاسية جديدة بالتزامن مع استفتاء، غير أنه لم تصدر بعد ذلك أي تصريحات إضافية بهذا الشأن.
