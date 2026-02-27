https://sarabic.ae/20260227/سلاح-الجو-الليبي-يشن-ضربات-على-مواقع-قرب-الحدود-الليبية---النيجرية-1110843932.html
سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع قرب الحدود مع النيجر
سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع قرب الحدود مع النيجر
سبوتنيك عربي
أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، أن السلاح الجوي الليبي نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع لمرتزقة وعناصر إرهابية... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T23:22+0000
2026-02-27T23:22+0000
2026-02-27T23:23+0000
أخبار ليبيا اليوم
الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا
نيجريا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101344/26/1013442636_0:76:1878:1132_1920x0_80_0_0_144fd29b03e423976c02fb5c2d9d83a3.jpg
وذكرت شعبة الإعلام الحربي، في بيان، أن "السلاح الجوي الليبي التابع للقوات المسلحة العربية الليبية يواصل تنفيذ ضربات جوية دقيقة على تمركزات المرتزقة والعناصر الإرهابية على الحدود الليبية - النيجرية"، مؤكدة أن "الضربات أسفرت عن إصابات مباشرة وتدمير عدد من الآليات والمعدات التي كانت تُستخدم من قبل تلك الجماعات".وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي "استمرار العمليات العسكرية لحماية سيادة الدولة وتأمين الحدود، والتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن البلاد وسلامة أراضيها".وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تحرير الجنود الذين اختُطفوا خلال الهجوم المسلح الذي استهدف مواقع حدودية مع النيجر، بينها منفذ "التوم"، نهاية الشهر الماضي.وذكرت القيادة، في بيان، أنها:وأوضحت أن "حماية أفراد القوات المسلحة واجب لا يقبل المساومة أو التأجيل، وأن حق أي جندي لن يُفرَّط فيه تحت أي ظرف، مع استمرار العمليات الأمنية والعسكرية لتجفيف منابع الإرهاب والجريمة المنظمة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية".وفي 2 شباط/فبراير الجاري، أعلنت القيادة العامة مقتل ثلاثة جنود وأسر آخرين في هجوم مسلح استهدف ثلاثة مواقع حدودية مع دولة النيجر.وأشارت إلى أنه "في الساعات الأولى من فجر السبت الموافق 31/01/2026 شنت عناصر مسلحة إرهابية هجومًا متزامنًا على ثلاثة مواقع حدودية، وهي منفذ التوم الحدودي، ونقطة وادي بوغرارة، ونقطة السلفادور الواقعة على الشريط الحدودي بين ليبيا والنيجر، حيث تتمركز قوات ركن حرس الحدود. وقد أسفر هذا الاعتداء عن استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية، وإصابة آخرين، إضافة إلى وقوع عدد من الأسرى أثناء أدائهم واجبهم الوطني في حماية وحراسة حدود البلاد ومكافحة أنشطة التهريب والجريمة المنظمة، والعمل جارٍ على تحريرهم".وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي أن "هذه العصابات الإجرامية تمتهن أعمال التهريب بكافة أشكاله، وقد تلقت ضربات موجعة خلال الفترة الماضية بعد أن تمكنت قواتنا المسلحة من قطع طرق الإمداد والتهريب عليها، الأمر الذي دفعها إلى القيام بهذا العمل العدائي اليائس، بدعم من جهات معادية تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد".
https://sarabic.ae/20200611/الجيش-الوطني-الليبي-سلاح-الجو-يستهدف-مواقع-لقوات-الوفاق-شرقي-مصراتة-1045683086.html
https://sarabic.ae/20230801/مصادر-عسكرية-ليبية-تعزيز-انتشار-الجيش-على-الحدود-مع-النيجر-بدواعي-التأمين-1079683471.html
نيجريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101344/26/1013442636_135:0:1744:1207_1920x0_80_0_0_a27e462c0ea71983f7dc52baf2faa475.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا, نيجريا, العالم
أخبار ليبيا اليوم, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا, نيجريا, العالم
سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع قرب الحدود مع النيجر
23:22 GMT 27.02.2026 (تم التحديث: 23:23 GMT 27.02.2026)
أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، أن السلاح الجوي الليبي نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع لمرتزقة وعناصر إرهابية على الحدود الليبية - النيجرية جنوب غربي البلاد.
وذكرت شعبة الإعلام الحربي، في بيان، أن "السلاح الجوي الليبي التابع للقوات المسلحة العربية الليبية يواصل تنفيذ ضربات جوية دقيقة على تمركزات المرتزقة والعناصر الإرهابية على الحدود الليبية - النيجرية"، مؤكدة أن "الضربات أسفرت عن إصابات مباشرة وتدمير عدد من الآليات والمعدات التي كانت تُستخدم من قبل تلك الجماعات".
وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي "استمرار العمليات العسكرية لحماية سيادة الدولة وتأمين الحدود، والتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن البلاد وسلامة أراضيها".
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تحرير الجنود الذين اختُطفوا
خلال الهجوم المسلح الذي استهدف مواقع حدودية مع النيجر، بينها منفذ "التوم"، نهاية الشهر الماضي.
وذكرت القيادة، في بيان، أنها:
"تمكنت من تحرير الجنود الذين اختُطفوا خلال الهجوم الإرهابي على منفذ التوم الحدودي وبعض المواقع الأخرى فجر يوم 31 كانون الثاني/يناير 2026، وذلك عقب عملية نوعية دقيقة على الحدود الجنوبية نفذتها الوحدات المختصة".
وأوضحت أن "حماية أفراد القوات المسلحة واجب لا يقبل المساومة أو التأجيل، وأن حق أي جندي لن يُفرَّط فيه تحت أي ظرف، مع استمرار العمليات الأمنية والعسكرية لتجفيف منابع الإرهاب والجريمة المنظمة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية".
وفي 2 شباط/فبراير الجاري، أعلنت القيادة العامة مقتل ثلاثة جنود وأسر آخرين في هجوم مسلح استهدف ثلاثة مواقع حدودية مع دولة النيجر.
وأشارت إلى أنه "في الساعات الأولى من فجر السبت الموافق 31/01/2026 شنت عناصر مسلحة إرهابية هجومًا متزامنًا على ثلاثة مواقع حدودية
، وهي منفذ التوم الحدودي، ونقطة وادي بوغرارة، ونقطة السلفادور الواقعة على الشريط الحدودي بين ليبيا والنيجر، حيث تتمركز قوات ركن حرس الحدود. وقد أسفر هذا الاعتداء عن استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية، وإصابة آخرين، إضافة إلى وقوع عدد من الأسرى أثناء أدائهم واجبهم الوطني في حماية وحراسة حدود البلاد ومكافحة أنشطة التهريب والجريمة المنظمة، والعمل جارٍ على تحريرهم".
وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي أن "هذه العصابات الإجرامية تمتهن أعمال التهريب بكافة أشكاله، وقد تلقت ضربات موجعة خلال الفترة الماضية بعد أن تمكنت قواتنا المسلحة من قطع طرق الإمداد والتهريب عليها، الأمر الذي دفعها إلى القيام بهذا العمل العدائي اليائس، بدعم من جهات معادية تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد".