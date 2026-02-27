https://sarabic.ae/20260227/سويسرا-سائق-يتسبب-بحادث-ويحاول-الفرار-قبل-أن-ينقلب-بسيارته-1110824070.html
سويسرا... سائق يتسبب بحادث ويحاول الفرار قبل أن ينقلب بسيارته
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظة انقلاب سيارة في مدينة لوسونه السويسرية، بعدما صدم سائق مركبة أخرى وحاول الفرار من المكان. 27.02.2026, سبوتنيك عربي
وأظهرت المشاهد فقدان السائق السيطرة على سيارته عند دخوله دوارا، ما أدى إلى انقلابها واصطدامها بسيارات عدة متوقفة.ووفقا لوسائل إعلام محلية، نُقل راكبا السيارة إلى المستشفى دون إصابات خطيرة، فيما فتحت السلطات تحقيقًا في الحادث.
