صندوق النقد الدولي يحذر من المخاطر الكبيرة لتعثر أوكرانيا عن سداد قروضها

أكد غافين غراي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا، أن مخاطر تخلف أوكرانيا عن سداد قرضها من صندوق النقد الدولي، وامتناع المانحين الخارجيين عن تقديم... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
أكد غافين غراي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا، أن مخاطر تخلف أوكرانيا عن سداد قرضها من صندوق النقد الدولي، وامتناع المانحين الخارجيين عن تقديم المساعدة لكييف، مرتفعة للغاية ومترابطة.
وقال غراي لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مخاطر تخلف كييف عن سداد قرضها وامتناع المانحين الدوليين عن تقديم المساعدة لأوكرانيا: "سؤالكم الثاني دقيق للغاية، فالمخاطر مرتفعة جدا بالفعل".
وشدد غراي أن هذين الخطرين ليسا منفصلين، وأن صندوق النقد الدولي سيواصل، من جانبه، التأكيد على ضرورة استمرار دعم سلطات كييف لأوكرانيا وضمان وفائها بالتزاماتها.
وفي وقت سابق، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 8.1 مليار دولار أمريكي لمدة 4 سنوات.
وأوضحت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، أن الصندوق يدرك المخاطر العالية للغاية للقرض الجديد لكييف
، وأن سداد الدين يعتمد على المساعدات الخارجية وإجراءات السلطات.