عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260227/صندوق-النقد-الدولي-يحذر-من-المخاطر-الكبيرة-لتعثر-أوكرانيا-عن-سداد-قروضها---1110834502.html
صندوق النقد الدولي يحذر من المخاطر الكبيرة لتعثر أوكرانيا عن سداد قروضها
صندوق النقد الدولي يحذر من المخاطر الكبيرة لتعثر أوكرانيا عن سداد قروضها
سبوتنيك عربي
أكد غافين غراي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا، أن مخاطر تخلف أوكرانيا عن سداد قرضها من صندوق النقد الدولي، وامتناع المانحين الخارجيين عن تقديم... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T15:38+0000
2026-02-27T15:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094143706_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fe5630c1356712edee21de2273ce8144.jpg
وقال غراي لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مخاطر تخلف كييف عن سداد قرضها وامتناع المانحين الدوليين عن تقديم المساعدة لأوكرانيا: "سؤالكم الثاني دقيق للغاية، فالمخاطر مرتفعة جدا بالفعل".وفي وقت سابق، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 8.1 مليار دولار أمريكي لمدة 4 سنوات.وأوضحت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، أن الصندوق يدرك المخاطر العالية للغاية للقرض الجديد لكييف، وأن سداد الدين يعتمد على المساعدات الخارجية وإجراءات السلطات.
https://sarabic.ae/20260205/إعلام-قرض-الاتحاد-الأوروبي-البالغ-90-مليار-يورو-لأوكرانيا-لن-يغطي-احتياجاتها-1110005815.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094143706_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_108f87731efd2be42973f3a2cb515b2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

صندوق النقد الدولي يحذر من المخاطر الكبيرة لتعثر أوكرانيا عن سداد قروضها

15:38 GMT 27.02.2026
© AP Photo / Andrew Harnikمباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن
مباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أكد غافين غراي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا، أن مخاطر تخلف أوكرانيا عن سداد قرضها من صندوق النقد الدولي، وامتناع المانحين الخارجيين عن تقديم المساعدة لكييف، مرتفعة للغاية ومترابطة.
وقال غراي لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مخاطر تخلف كييف عن سداد قرضها وامتناع المانحين الدوليين عن تقديم المساعدة لأوكرانيا: "سؤالكم الثاني دقيق للغاية، فالمخاطر مرتفعة جدا بالفعل".

وشدد غراي أن هذين الخطرين ليسا منفصلين، وأن صندوق النقد الدولي سيواصل، من جانبه، التأكيد على ضرورة استمرار دعم سلطات كييف لأوكرانيا وضمان وفائها بالتزاماتها.

زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
إعلام: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا لن يغطي احتياجاتها
5 فبراير, 04:49 GMT
وفي وقت سابق، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 8.1 مليار دولار أمريكي لمدة 4 سنوات.
وأوضحت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، أن الصندوق يدرك المخاطر العالية للغاية للقرض الجديد لكييف، وأن سداد الدين يعتمد على المساعدات الخارجية وإجراءات السلطات.
