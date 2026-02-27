عربي
https://sarabic.ae/20260227/عراقجي-يؤكد-استعداد-إيران-للوساطة-بين-أفغانستان-وباكستان-بعد-التصعيدات-الأخيرة-1110811603.html
عراقجي يؤكد استعداد إيران للوساطة بين أفغانستان وباكستان بعد التصعيدات الأخيرة
عراقجي يؤكد استعداد إيران للوساطة بين أفغانستان وباكستان بعد التصعيدات الأخيرة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده للوساطة في تعزيز التفاهم بين باكستان وأفغانستان، وذلك على ضوء الاشتباكات الحدودية التي... 27.02.2026
2026-02-27T05:16+0000
2026-02-27T05:16+0000
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110803320_0:101:1899:1169_1920x0_80_0_0_343656624a0f8b7e744e53812cc191dc.jpg
وصرح عراقجي في بيان له: "جمهورية إيران الإسلامية على استعداد للمساعدة في تيسير الحوار وتعزيز التفاهم بين أفغانستان وباكستان".وأردف أنه "بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهو شهر ضبط النفس وتعزيز الوحدة في العالم الإسلامي، من الأنسب أن تحل أفغانستان وباكستان خلافاتهما من خلال حسن الجوار والحوار".وقال بيان وزارة الإعلام الباكستانية، "ردّت القوات الباكستانية فورًا وبفعالية على تحركات نظام طالبان الأفغاني غير المبررة على طول الحدود الباكستانية الأفغانية".من جانبه قال وزير الإعلام الباكستاني في منشور له على منصة "إكس"، إن 36 عنصرا من الجيش الأفغاني قُتلوا في العلميات العسكرية للجيش الباكستاني، في المقابل قتل جنديين اثنين من الجيش الباكستاني وأصيب 3 آخرين جراء العمليات العسكرية الأفغانية.وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على منصة "إكس": "بعد الغارات الجوية على كابول وقندهار وولايات أخرى، شُنَّت عمليات انتقامية واسعة النطاق مجددًا ضد مواقع الجنود الباكستانيين، في اتجاهي قندهار وهلمند أيضًا".انفجار قوي وإطلاق نار في كابول وأفغانستان تتصدى لطائرات باكستانية
05:16 GMT 27.02.2026
© REUTERS Dilara Senkayaوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© REUTERS Dilara Senkaya
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده للوساطة في تعزيز التفاهم بين باكستان وأفغانستان، وذلك على ضوء الاشتباكات الحدودية التي وقعت بين البلدين منذ مساء أمس.
وصرح عراقجي في بيان له: "جمهورية إيران الإسلامية على استعداد للمساعدة في تيسير الحوار وتعزيز التفاهم بين أفغانستان وباكستان".
وأردف أنه "بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهو شهر ضبط النفس وتعزيز الوحدة في العالم الإسلامي، من الأنسب أن تحل أفغانستان وباكستان خلافاتهما من خلال حسن الجوار والحوار".

ومساء أمس، قالت وزارة الإعلام الباكستانية في بيان، إن القوات الباكستانية قد ردت بفعالية الهجمات التي شنتها قوات أفغانية على طول الحدود الباكستانية الأفغانية، مشيرًا إلى أن القوات الباكستانية ألحقت خسائر كبيرة بالجانب الأفغاني.

وقال بيان وزارة الإعلام الباكستانية، "ردّت القوات الباكستانية فورًا وبفعالية على تحركات نظام طالبان الأفغاني غير المبررة على طول الحدود الباكستانية الأفغانية".
وأضاف البيان: القوات الباكستانية ألحقت خسائر فادحة بقوات طالبان في قطاعات شيترال وخيبر ومهمند وكورام وباجور، وتؤكد التقارير الأولية وقوع خسائر كبيرة في الجانب الأفغاني، مع تدمير العديد من المواقع والمعدات.

من جانبه قال وزير الإعلام الباكستاني في منشور له على منصة "إكس"، إن 36 عنصرا من الجيش الأفغاني قُتلوا في العلميات العسكرية للجيش الباكستاني، في المقابل قتل جنديين اثنين من الجيش الباكستاني وأصيب 3 آخرين جراء العمليات العسكرية الأفغانية.
وأعلنت أفغانستان، اليوم الجمعة، عن شن عمليات انتقامية واسعة ضد مواقع القوات الباكستانية، بعد الضربات الجوية التي نفذتها باكستان على مقاطعات أفغانية.
وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على منصة "إكس": "بعد الغارات الجوية على كابول وقندهار وولايات أخرى، شُنَّت عمليات انتقامية واسعة النطاق مجددًا ضد مواقع الجنود الباكستانيين، في اتجاهي قندهار وهلمند أيضًا".
انفجار قوي وإطلاق نار في كابول وأفغانستان تتصدى لطائرات باكستانية
