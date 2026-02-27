https://sarabic.ae/20260227/عراقجي-يؤكد-استعداد-إيران-للوساطة-بين-أفغانستان-وباكستان-بعد-التصعيدات-الأخيرة-1110811603.html

عراقجي يؤكد استعداد إيران للوساطة بين أفغانستان وباكستان بعد التصعيدات الأخيرة

عراقجي يؤكد استعداد إيران للوساطة بين أفغانستان وباكستان بعد التصعيدات الأخيرة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده للوساطة في تعزيز التفاهم بين باكستان وأفغانستان، وذلك على ضوء الاشتباكات الحدودية التي... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-27T05:16+0000

2026-02-27T05:16+0000

2026-02-27T05:16+0000

أخبار أفغانستان اليوم

باكستان

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110803320_0:101:1899:1169_1920x0_80_0_0_343656624a0f8b7e744e53812cc191dc.jpg

وصرح عراقجي في بيان له: "جمهورية إيران الإسلامية على استعداد للمساعدة في تيسير الحوار وتعزيز التفاهم بين أفغانستان وباكستان".وأردف أنه "بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهو شهر ضبط النفس وتعزيز الوحدة في العالم الإسلامي، من الأنسب أن تحل أفغانستان وباكستان خلافاتهما من خلال حسن الجوار والحوار".وقال بيان وزارة الإعلام الباكستانية، "ردّت القوات الباكستانية فورًا وبفعالية على تحركات نظام طالبان الأفغاني غير المبررة على طول الحدود الباكستانية الأفغانية".من جانبه قال وزير الإعلام الباكستاني في منشور له على منصة "إكس"، إن 36 عنصرا من الجيش الأفغاني قُتلوا في العلميات العسكرية للجيش الباكستاني، في المقابل قتل جنديين اثنين من الجيش الباكستاني وأصيب 3 آخرين جراء العمليات العسكرية الأفغانية.وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على منصة "إكس": "بعد الغارات الجوية على كابول وقندهار وولايات أخرى، شُنَّت عمليات انتقامية واسعة النطاق مجددًا ضد مواقع الجنود الباكستانيين، في اتجاهي قندهار وهلمند أيضًا".انفجار قوي وإطلاق نار في كابول وأفغانستان تتصدى لطائرات باكستانية

https://sarabic.ae/20260222/أفغانستان-تستدعي-السفير-الباكستاني-احتجاجا-على-الهجمات-ضد-ننغرهار-وبكتيكا-1110620610.html

أخبار أفغانستان اليوم

باكستان

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أفغانستان اليوم, باكستان, إيران