https://sarabic.ae/20260227/محلل-عسكري-إس-500-تعزز-قدرات-روسيا-على-اعتراض-الصواريخ-الباليستية-العابرة-للقارات-1110818607.html

محلل عسكري: "إس-500" تعزز قدرات روسيا على اعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات

محلل عسكري: "إس-500" تعزز قدرات روسيا على اعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات

سبوتنيك عربي

قال إيغور كوروتشينكو، رئيس تحرير مجلة "ناتسيونالني أبوروني" (الدفاع الوطني) ومدير مركز تحليل تجارة السلاح العالمية، إن أنظمة الدفاع الصاروخي التي تطورها روسيا... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-27T08:57+0000

2026-02-27T08:57+0000

2026-02-27T08:57+0000

سلاح روسيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/0e/1050427442_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2302654eead6b72b8bb71530ce3c397.png

وأوضح أن أحدث هذه المنظومات هي "إس-500 بروميثيوس"، التي أنهت دورة اختباراتها بالكامل، ودخل أول فوج مجهز بها الخدمة القتالية في ديسمبر 2025. ولفت إلى أن المنظومة مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في المرحلة النهائية من مسارها، بما في ذلك الصواريخ المطلقة من الغواصات، إلى جانب التعامل مع طيف واسع من الأهداف الأخرى.وأكد أن "إس-500" تعد منظومة دفاع صاروخي متنقلة، ومثبتة على منصات عالية الحركة، وتمتلك راداراتها ووسائل الاستهداف الخاصة بها، ما يتيح نشرها في الاتجاهات التي تعد أكثر عرضة للتهديد أو لحماية منشآت ذات أولوية. واعتبر أنها المنظومة المتنقلة الوحيدة من الجيل الخامس في هذا المجال حاليًا.وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أنظمة دفاع صاروخي ثابتة في ألاسكا وكاليفورنيا، كما توجد أنظمة اعتراض خارج الغلاف الجوي مثل "آرو-3" الإسرائيلية و"ثاد" الأمريكية، فالغرب عاجز عن اعتراض صاروخ "أوريشنيك" الروسي، إلا أنه قال إن هذه المنظومات مخصصة لاعتراض صواريخ باليستية قصيرة أو متوسطة المدى، وليست مصممة لاعتراض صواريخ عابرة للقارات.وأضاف أن نظام الدفاع الصاروخي حول موسكو مصمم لاعتراض إطلاقات فردية أو محدودة من الصواريخ العابرة للقارات، مشيرًا إلى أن توسيع نشر منظومات "إس-500" سيعزز القدرة على اعتراض عدد أكبر من الصواريخ المحتملة، مع التأكيد على أن تقييم النتائج في حال نشوب حرب نووية فعلية يبقى أمرًا غير ممكن بدقة.وفي ما يتعلق بالترسانة النووية لكل من بريطانيا وفرنسا، أوضح أن البلدين يعتمدان أساسًا على غواصات نووية استراتيجية مزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات. وأشار إلى أن بريطانيا تستخدم صواريخ "ترايدنت-2" الأمريكية على غواصاتها، فيما تعتمد فرنسا على صواريخ "إم51" المطوَّرة محليًا، والمتمركزة على متن غواصات في دوريات قتالية.خبير: الغرب عاجز عن اعتراض صاروخ "أوريشنيك" الروسي

https://sarabic.ae/20251218/الأركان-الروسية-تعلن-تشكيل-أول-فرقة-للدفاع-الجوي-الصاروخي-مجهزة-بمنظومة-صواريخ-إس-500-1108305123.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم