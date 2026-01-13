عربي
خبير: الغرب عاجز عن اعتراض صاروخ "أوريشنيك" الروسي
خبير: الغرب عاجز عن اعتراض صاروخ "أوريشنيك" الروسي
سبوتنيك عربي
أكد ألكسندر ميخائيلوف، رئيس مكتب التحليل العسكري السياسي، أنه لا توجد دولة في العالم تمتلك أنظمة لاعتراض صاروخ "أوريشنيك" الروسي، موضحًا أن روسيا وحدها تمتلك... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-13T08:26+0000

2026-01-13T08:30+0000
2026-01-13T08:26+0000
2026-01-13T08:30+0000
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108716364_198:0:1722:857_1920x0_80_0_0_ede59644d39aa3f9748ab7804437b76d.png
وقال ألكسندر ميخائيلوف: "لا يوجد بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديه نظام قادر على اعتراض الضربات الخاصة بنظام صواريخ "أوريشنيك" بشكل شامل".كما أوضح الخبير سبب عجز نظام "ثاد" الأمريكي عن أداء هذه المهمة. وأشار ميخائيلوف، قائلاً: "يزعم العديد من الخبراء الغربيين أن النظام " ثاد"، في وضع القتال، قادر على اعتراض صاروخ "أوريشنيك" إذا كان على ارتفاع قريب من الفضاء، لأن "ثاد" مصمم للاعتراضات في الغلاف الجوي، لكن المشكلة تكمن في أننا لن نتجول عمدًا في هذا المجال الجوي بانتظار أن يسقط الأمريكيون صواريخنا الهجومية".وأكد الخبير أنه "لا يوجد نظام دفاع صاروخي غربي قادر على مواجهة نظام "أوريشنيك". وقال ميخائيلوف: "لقد اطّلعت على تصريحات من خبراء غربيين يقترحون استخدام صاروخ "إس إم- 3" ونظام "آرو-3" لاعتراض "أوريشنيك"، بالإضافة إلى "ثاد". لكن في الواقع، لم تنجح أي من أنظمة الدفاع الصاروخي الغربية فعليًا في مواجهة الأسلحة فرط الصوتية أو اعتراض أسلحتنا، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة بريطانية، أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، كان على مقربة من موقع ضربة صاروخ "اوريشنيك" أثناء توجهه إلى كييف، حيث توقف قطاره فجأة بسبب إنذار خطر الصواريخ.ويوم الجمعة الماضية، أكدت وزارة الدفاع الروسية، استخدام القوات الروسية صواريخ "أوريشنيك" فائقة السرعة لشن ضربة واسعة النطاق على أهداف حيوية في أوكرانيا، ردا على الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ما هي مزايا صاروخ "أوريشنيك"؟يُعدّ "أوريشنيك" أحدث نظام صاروخي استراتيجي أعلن عنه الجيش الروسي، وهو مزوّد بصاروخ باليستي متوسط المدى يحمل رؤوسًا حربية تفوق سرعة الصوت.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كشف عنه للمرة الأولى في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مؤكدًا آنذاك أنه "لا توجد أي فرصة لإسقاط هذه الصواريخ".الخصائص التكتيكية والتقنية لصاروخ "أوريشنيك"وفق المعلومات المتداولة عن المنظومة الصاروخية، يتمتع "أوريشنيك" بالمواصفات التالية:1.المدى والسرعة2.الرؤوس الحربية3.القدرة التدميرية4.صعوبة الاعتراضيمكن نظرياً اعتراض الصاروخ فقط في المرحلة الأولى من انطلاقه.في المرحلة النهائية، تقترب الرؤوس الحربية من الهدف بسرعات قصوى تجعل اعتراضها "مستحيلاً"، وفق تقديرات خبراء عسكريين.صاروخ "يعادل السلاح النووي"وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بأن الاستخدام المكثف لصواريخ "أوريشنيك"، "تضاهي في قوتها استخدام الأسلحة النووية"، مشيراً إلى أن "كل شيء في مركز الانفجار يتفتت إلى أجزاء وجسيمات أولية ويتحول إلى غبار".زمن الوصول إلى أهداف استراتيجيةبحسب تقديرات عسكرية، في حال إطلاق صاروخ "أوريشنيك" من موقع "كابوستين يار" للتجارب في مقاطعة أستراخان، فإنه يستطيع الوصول إلى:وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل من قبل نظام كييف، وسط تحذيرات روسية متكررة من أن أي استهداف مباشر للقيادة الروسية أو منشآتها السيادية سيقابل برد "سريع وحاسم".خبير: صاروخا "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" يمهدان الطريق لأسلحة متطورةالكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي
https://sarabic.ae/20241122/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-مسؤولي-وزارة-الدفاع-الروسية---عاجل-1095101543.html
https://sarabic.ae/20260109/صواريخ-أوريشنيك-تشارك-في-ضربة-واسعة-النطاق-ضد-أهداف-استراتيجية-أوكرانية--الدفاع-الروسية-1109047039.html
خبير: الغرب عاجز عن اعتراض صاروخ "أوريشنيك" الروسي

08:26 GMT 13.01.2026 (تم التحديث: 08:30 GMT 13.01.2026)
وحدة صواريخ "أوريشنيك" تنفذ تدريب قتالي في بيلاروسيا
وحدة صواريخ أوريشنيك تنفذ تدريب قتالي في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
أكد ألكسندر ميخائيلوف، رئيس مكتب التحليل العسكري السياسي، أنه لا توجد دولة في العالم تمتلك أنظمة لاعتراض صاروخ "أوريشنيك" الروسي، موضحًا أن روسيا وحدها تمتلك نظام الدفاع الجوي "إس-500 بروميثيوس"، القادر على القيام بذلك.
وقال ألكسندر ميخائيلوف: "لا يوجد بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديه نظام قادر على اعتراض الضربات الخاصة بنظام صواريخ "أوريشنيك" بشكل شامل".

وأضاف ميخائيلوف: "يوجد حاليًا نظام واحد فقط للدفاع الجو،على كوكب الأرض، صُمم في الأصل لاعتراض الصواريخ البالستية متوسطة المدى والرؤوس الحربية فرط الصوتية، وهو نظام "إس-500 بروميثيوس". وهو في الخدمة لدى روسيا فقط. لذلك، لا تمتلك الولايات المتحدة أي نظام دفاع جوي قادر على اعتراض رؤوس "أوريشنيك" الحربية بشكل شامل".

كما أوضح الخبير سبب عجز نظام "ثاد" الأمريكي عن أداء هذه المهمة. وأشار ميخائيلوف، قائلاً: "يزعم العديد من الخبراء الغربيين أن النظام " ثاد"، في وضع القتال، قادر على اعتراض صاروخ "أوريشنيك" إذا كان على ارتفاع قريب من الفضاء، لأن "ثاد" مصمم للاعتراضات في الغلاف الجوي، لكن المشكلة تكمن في أننا لن نتجول عمدًا في هذا المجال الجوي بانتظار أن يسقط الأمريكيون صواريخنا الهجومية".
وأكد الخبير أنه "لا يوجد نظام دفاع صاروخي غربي قادر على مواجهة نظام "أوريشنيك". وقال ميخائيلوف: "لقد اطّلعت على تصريحات من خبراء غربيين يقترحون استخدام صاروخ "إس إم- 3" ونظام "آرو-3" لاعتراض "أوريشنيك"، بالإضافة إلى "ثاد". لكن في الواقع، لم تنجح أي من أنظمة الدفاع الصاروخي الغربية فعليًا في مواجهة الأسلحة فرط الصوتية أو اعتراض أسلحتنا، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: لا توجد أي أنظمة مضادة لصواريخ "أوريشنيك" حتى الآن ونحن مستمرون في اختبارها... فيديو
22 نوفمبر 2024, 16:48 GMT

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة بريطانية، أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، كان على مقربة من موقع ضربة صاروخ "اوريشنيك" أثناء توجهه إلى كييف، حيث توقف قطاره فجأة بسبب إنذار خطر الصواريخ.
ويوم الجمعة الماضية، أكدت وزارة الدفاع الروسية، استخدام القوات الروسية صواريخ "أوريشنيك" فائقة السرعة لشن ضربة واسعة النطاق على أهداف حيوية في أوكرانيا، ردا على الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وحدة صواريخ أوريشنيك تنفذ تدريب قتالي في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ردا على استهداف مقر بوتين... صواريخ "أوريشنيك" تدك أهدافا استراتيجية أوكرانية- الدفاع الروسية
9 يناير, 06:03 GMT
ما هي مزايا صاروخ "أوريشنيك"؟
يُعدّ "أوريشنيك" أحدث نظام صاروخي استراتيجي أعلن عنه الجيش الروسي، وهو مزوّد بصاروخ باليستي متوسط المدى يحمل رؤوسًا حربية تفوق سرعة الصوت.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كشف عنه للمرة الأولى في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مؤكدًا آنذاك أنه "لا توجد أي فرصة لإسقاط هذه الصواريخ".
© Sputnikالصاروخ الروسي "أوريشنيك"
الصاروخ الروسي أوريشنيك - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik
الصاروخ الروسي "أوريشنيك"
1/1
© Sputnik
الصاروخ الروسي "أوريشنيك"
الخصائص التكتيكية والتقنية لصاروخ "أوريشنيك"
وفق المعلومات المتداولة عن المنظومة الصاروخية، يتمتع "أوريشنيك" بالمواصفات التالية:
1.المدى والسرعة
مدى يتراوح بين 1000 و5500 كيلومتر.
سرعة تصل إلى ماخ 10، أي نحو 12,380 كيلومتراً في الساعة (2.5 إلى 3 كيلومترات في الثانية).
2.الرؤوس الحربية
درجة حرارة الرؤوس الحربية تصل إلى نحو 4000 درجة مئوية.
وزن الرأس الحربي يقارب 1.5 طن.
قادر على حمل رؤوس تقليدية أو نووية، إضافة إلى ما بين 3 و6 رؤوس نووية حرارية بقوة تصل إلى 150 كيلوطن لكل رأس.
3.القدرة التدميرية
في حال استخدامه نووياً، يمكن أن تبلغ القوة التفجيرية الإجمالية نحو 900 كيلوطن، أي ما يعادل قرابة 45 قنبلة من طراز هيروشيما.
قادر على تدمير أهداف محصنة ومدفونة على عمق يعادل 3 إلى 4 طوابق داخل منشآت محصنة.
4.صعوبة الاعتراض
يمكن نظرياً اعتراض الصاروخ فقط في المرحلة الأولى من انطلاقه.
في المرحلة النهائية، تقترب الرؤوس الحربية من الهدف بسرعات قصوى تجعل اعتراضها "مستحيلاً"، وفق تقديرات خبراء عسكريين.
08:26 GMT
© Sputnikالزمن الذي يستغرقه صاروخ "أوريشنيك" الروسي عند نشره في بيلاروسيا
الزمن الذي يستغرقه صاروخ أوريشنيك الروسي عند نشره في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik
الزمن الذي يستغرقه صاروخ "أوريشنيك" الروسي عند نشره في بيلاروسيا
1/1
© Sputnik
الزمن الذي يستغرقه صاروخ "أوريشنيك" الروسي عند نشره في بيلاروسيا
صاروخ "يعادل السلاح النووي"
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بأن الاستخدام المكثف لصواريخ "أوريشنيك"، "تضاهي في قوتها استخدام الأسلحة النووية"، مشيراً إلى أن "كل شيء في مركز الانفجار يتفتت إلى أجزاء وجسيمات أولية ويتحول إلى غبار".
زمن الوصول إلى أهداف استراتيجية
بحسب تقديرات عسكرية، في حال إطلاق صاروخ "أوريشنيك" من موقع "كابوستين يار" للتجارب في مقاطعة أستراخان، فإنه يستطيع الوصول إلى:
قاعدة الدفاع الصاروخي الأمريكية في ريدزيكوفو (بولندا)، خلال نحو 11 دقيقة.
قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا، مقر القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية، خلال نحو 15 دقيقة.
مقر قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، خلال نحو 17 دقيقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل من قبل نظام كييف، وسط تحذيرات روسية متكررة من أن أي استهداف مباشر للقيادة الروسية أو منشآتها السيادية سيقابل برد "سريع وحاسم".
خبير: صاروخا "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" يمهدان الطريق لأسلحة متطورة
الكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي
