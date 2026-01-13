https://sarabic.ae/20260113/خبير-الغرب-عاجز-عن-اعتراض-صاروخ-أوريشنيك-الروسي-1109183929.html

خبير: الغرب عاجز عن اعتراض صاروخ "أوريشنيك" الروسي

أكد ألكسندر ميخائيلوف، رئيس مكتب التحليل العسكري السياسي، أنه لا توجد دولة في العالم تمتلك أنظمة لاعتراض صاروخ "أوريشنيك" الروسي، موضحًا أن روسيا وحدها تمتلك...

وقال ألكسندر ميخائيلوف: "لا يوجد بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديه نظام قادر على اعتراض الضربات الخاصة بنظام صواريخ "أوريشنيك" بشكل شامل".كما أوضح الخبير سبب عجز نظام "ثاد" الأمريكي عن أداء هذه المهمة. وأشار ميخائيلوف، قائلاً: "يزعم العديد من الخبراء الغربيين أن النظام " ثاد"، في وضع القتال، قادر على اعتراض صاروخ "أوريشنيك" إذا كان على ارتفاع قريب من الفضاء، لأن "ثاد" مصمم للاعتراضات في الغلاف الجوي، لكن المشكلة تكمن في أننا لن نتجول عمدًا في هذا المجال الجوي بانتظار أن يسقط الأمريكيون صواريخنا الهجومية".وأكد الخبير أنه "لا يوجد نظام دفاع صاروخي غربي قادر على مواجهة نظام "أوريشنيك". وقال ميخائيلوف: "لقد اطّلعت على تصريحات من خبراء غربيين يقترحون استخدام صاروخ "إس إم- 3" ونظام "آرو-3" لاعتراض "أوريشنيك"، بالإضافة إلى "ثاد". لكن في الواقع، لم تنجح أي من أنظمة الدفاع الصاروخي الغربية فعليًا في مواجهة الأسلحة فرط الصوتية أو اعتراض أسلحتنا، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة بريطانية، أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، كان على مقربة من موقع ضربة صاروخ "اوريشنيك" أثناء توجهه إلى كييف، حيث توقف قطاره فجأة بسبب إنذار خطر الصواريخ.ويوم الجمعة الماضية، أكدت وزارة الدفاع الروسية، استخدام القوات الروسية صواريخ "أوريشنيك" فائقة السرعة لشن ضربة واسعة النطاق على أهداف حيوية في أوكرانيا، ردا على الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ما هي مزايا صاروخ "أوريشنيك"؟يُعدّ "أوريشنيك" أحدث نظام صاروخي استراتيجي أعلن عنه الجيش الروسي، وهو مزوّد بصاروخ باليستي متوسط المدى يحمل رؤوسًا حربية تفوق سرعة الصوت.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كشف عنه للمرة الأولى في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مؤكدًا آنذاك أنه "لا توجد أي فرصة لإسقاط هذه الصواريخ".الخصائص التكتيكية والتقنية لصاروخ "أوريشنيك"وفق المعلومات المتداولة عن المنظومة الصاروخية، يتمتع "أوريشنيك" بالمواصفات التالية:1.المدى والسرعة2.الرؤوس الحربية3.القدرة التدميرية4.صعوبة الاعتراضيمكن نظرياً اعتراض الصاروخ فقط في المرحلة الأولى من انطلاقه.في المرحلة النهائية، تقترب الرؤوس الحربية من الهدف بسرعات قصوى تجعل اعتراضها "مستحيلاً"، وفق تقديرات خبراء عسكريين.صاروخ "يعادل السلاح النووي"وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بأن الاستخدام المكثف لصواريخ "أوريشنيك"، "تضاهي في قوتها استخدام الأسلحة النووية"، مشيراً إلى أن "كل شيء في مركز الانفجار يتفتت إلى أجزاء وجسيمات أولية ويتحول إلى غبار".زمن الوصول إلى أهداف استراتيجيةبحسب تقديرات عسكرية، في حال إطلاق صاروخ "أوريشنيك" من موقع "كابوستين يار" للتجارب في مقاطعة أستراخان، فإنه يستطيع الوصول إلى:وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل من قبل نظام كييف، وسط تحذيرات روسية متكررة من أن أي استهداف مباشر للقيادة الروسية أو منشآتها السيادية سيقابل برد "سريع وحاسم".خبير: صاروخا "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" يمهدان الطريق لأسلحة متطورةالكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي

