مختبر الأكاديمية الروسية للعلوم: الشمس تعود إلى حالة الاكتئاب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
2026-02-27T14:30+0000
2026-02-27T14:47+0000
مجتمع
كوكب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105734088_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_22b5c049537df6964f68e23d59a8756e.jpg
في أواخر فبراير/شباط 2026، اندثرت كل البقع من الشمس للمرة الأولى خلال 4 سنوات.ومن المتوقع أن انخفاضات النشاط في الشمس، التي تكون في انحدار بعد ذروة الدورة المنتهية في عام 2024، ستستمر في المستقبل.وأوضح المختبر في نشرة على منصة "تلغرام"، أن الشمس ترجع إلى حالة الاكتئاب المطلقة بشكل متتبع، وكان من غير الممكن إيقاظها لظهور المجموعتين النشيطتين.ولفت مختبر علم الفلك الشمسي لدى الأكاديمية الروسية للعلوم إلى أن "المركز النشيط 4366" هو أحدهما، الذي سجل رقما قياسيا في قوة اللمعات الشمسية منذ 3 أسابيع، فقد الطاقة بشكل كامل وهو في مرحلة الانحلال.ومن المفترض أن البقعة الباقية من هذه المجموعة ستذوب في الشمس.ولوحظ على سطح الشمس "المركز النشيط 4379-4380" الجديد، وأطلق 20 لمعة في لحظة ظهوره من الجهة العكسية للشمس، ولكنه وصل إلى آخر رمق خلال بضعة أيام.وفي الوقت نفسه، يتأثر النشاط الجيوماغناطيسي بالرياح الشمسية، وفي خلفيتها المؤشر الجيومغناطيسي "Kp” مرتفع بشكل قليل ويصل إلى مستوى "أصفر" أحيانا.وصرح المختبر أنه من الواضح، أن أواخر فبراير/شباط وأوائل مارس/آذار 2026، لن تقع في تاريخ الفيزياء الشمسي.وأعرب عن السرور بأن الحد الأدنى من النشاط موجود على الشمس على الأقل.ووفقا لتوقعات العلماء، فإن نشاط اللمعات الشمسية يظل منخفضا، والبيئة الجيومغناطسية هادئة، اليوم الجمعة.صورة مذهلة جديدة لدرب التبانة تكشف تفاصيل غامضة
مختبر الأكاديمية الروسية للعلوم: الشمس تعود إلى حالة الاكتئاب

14:30 GMT 27.02.2026 (تم التحديث: 14:47 GMT 27.02.2026)
أفاد مختبر علم الفلك الشمسي لدى الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الجمعة، بأن مجموعتي البقع الناقلة من الجهة العكسية الشمسية إلى الجهة المرئية أخيرا لم تعد النشاط الشمسي، وترجع الشمس إلى حالة الاكتئاب.
في أواخر فبراير/شباط 2026، اندثرت كل البقع من الشمس للمرة الأولى خلال 4 سنوات.
ومن المتوقع أن انخفاضات النشاط في الشمس، التي تكون في انحدار بعد ذروة الدورة المنتهية في عام 2024، ستستمر في المستقبل.
وأوضح المختبر في نشرة على منصة "تلغرام"، أن الشمس ترجع إلى حالة الاكتئاب المطلقة بشكل متتبع، وكان من غير الممكن إيقاظها لظهور المجموعتين النشيطتين.
ولفت مختبر علم الفلك الشمسي لدى الأكاديمية الروسية للعلوم إلى أن "المركز النشيط 4366" هو أحدهما، الذي سجل رقما قياسيا في قوة اللمعات الشمسية منذ 3 أسابيع، فقد الطاقة بشكل كامل وهو في مرحلة الانحلال.
ومن المفترض أن البقعة الباقية من هذه المجموعة ستذوب في الشمس.
ولوحظ على سطح الشمس "المركز النشيط 4379-4380" الجديد، وأطلق 20 لمعة في لحظة ظهوره من الجهة العكسية للشمس، ولكنه وصل إلى آخر رمق خلال بضعة أيام.
وفي الوقت نفسه، يتأثر النشاط الجيوماغناطيسي بالرياح الشمسية، وفي خلفيتها المؤشر الجيومغناطيسي "Kp” مرتفع بشكل قليل ويصل إلى مستوى "أصفر" أحيانا.
النظام الشمسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
مجتمع
النشاط الشمسي ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ عامين
23 فبراير, 15:57 GMT

وصرح المختبر أنه من الواضح، أن أواخر فبراير/شباط وأوائل مارس/آذار 2026، لن تقع في تاريخ الفيزياء الشمسي.
وأعرب عن السرور بأن الحد الأدنى من النشاط موجود على الشمس على الأقل.
ووفقا لتوقعات العلماء، فإن نشاط اللمعات الشمسية يظل منخفضا، والبيئة الجيومغناطسية هادئة، اليوم الجمعة.
صورة مذهلة جديدة لدرب التبانة تكشف تفاصيل غامضة
