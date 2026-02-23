https://sarabic.ae/20260223/النشاط-الشمسي-ينخفض-إلى-أدنى-مستوياته-منذ-عامين-1110664312.html

النشاط الشمسي ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ عامين

أفاد مختبرعلم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء (IKI) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الإثنين، عن انخفض النشاط الشمسي إلى أدنى مستوى له في عامين. 23.02.2026, سبوتنيك عربي

وأشار العلماء إلى أنه "بعد شهر يناير المضطرب وبداية فبراير الأكثر اضطرابا، يستمر النشاط الشمسي في التراجع، وقد وصل مؤشر النشاط الشمسي إلى الصفر اليوم - لأول مرة منذ أبريل 2024. من الصعب تصديق أن هذا الرسم البياني كان يبدو هكذا (نشاط مرتفع) قبل أسبوعين ونصف فقط". وأضاف العلماء أنه لم يتضح بعد ما هي الموارد اللازمة لعكس هذا الاتجاه. وكان أفاد المختبرالشهر الماضي بأن الأرض تشهد حاليا عاصفة إشعاعية شمسية نادرة، هي الأولى من حيث الشدة منذ ما يقرب من ربع قرن، وذكر العلماء أن تدفق البروتونات الشمسية تجاوز 17.5 ألف وحدة، في حدث غير مسبوق خلال الدورتين الشمسيتين الأخيرتين، ما يضع العاصفة عند المستوى "S4" وفق تصنيف العواصف الإشعاعية.لكن في الوقت الحالي، يبدو كل شيء وكأنه بداية فترة ركود طويلة جدا. ويُعتبر التوقف التام للنشاط في هذه المرحلة من الدورة أمرا مستبعدا.عاصفة إشعاعية نادرة تضرب محيط الأرض لأول مرة منذ ربع قرنالشمس تطلق توهجا قويا جديدا

