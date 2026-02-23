https://sarabic.ae/20260223/النشاط-الشمسي-ينخفض-إلى-أدنى-مستوياته-منذ-عامين-1110664312.html
النشاط الشمسي ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ عامين
النشاط الشمسي ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ عامين
سبوتنيك عربي
أفاد مختبرعلم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء (IKI) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الإثنين، عن انخفض النشاط الشمسي إلى أدنى مستوى له في عامين. 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T15:57+0000
2026-02-23T15:57+0000
2026-02-23T15:57+0000
مجتمع
علوم
روسيا
الشمس
انفجارات على سطح الشمس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/02/1100111139_0:119:1000:682_1920x0_80_0_0_7816c8217b1b7da0717b4b015d91303d.jpg
وأشار العلماء إلى أنه "بعد شهر يناير المضطرب وبداية فبراير الأكثر اضطرابا، يستمر النشاط الشمسي في التراجع، وقد وصل مؤشر النشاط الشمسي إلى الصفر اليوم - لأول مرة منذ أبريل 2024. من الصعب تصديق أن هذا الرسم البياني كان يبدو هكذا (نشاط مرتفع) قبل أسبوعين ونصف فقط". وأضاف العلماء أنه لم يتضح بعد ما هي الموارد اللازمة لعكس هذا الاتجاه. وكان أفاد المختبرالشهر الماضي بأن الأرض تشهد حاليا عاصفة إشعاعية شمسية نادرة، هي الأولى من حيث الشدة منذ ما يقرب من ربع قرن، وذكر العلماء أن تدفق البروتونات الشمسية تجاوز 17.5 ألف وحدة، في حدث غير مسبوق خلال الدورتين الشمسيتين الأخيرتين، ما يضع العاصفة عند المستوى "S4" وفق تصنيف العواصف الإشعاعية.لكن في الوقت الحالي، يبدو كل شيء وكأنه بداية فترة ركود طويلة جدا. ويُعتبر التوقف التام للنشاط في هذه المرحلة من الدورة أمرا مستبعدا.عاصفة إشعاعية نادرة تضرب محيط الأرض لأول مرة منذ ربع قرنالشمس تطلق توهجا قويا جديدا
https://sarabic.ae/20260120/انفجار-شمسي-نادر-يرسم-لوحة-كونية-في-السماء-1109433347.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/02/1100111139_0:26:1000:776_1920x0_80_0_0_7f3dc4aa72be7cc9131ee394d0fd83e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, روسيا, الشمس, انفجارات على سطح الشمس
علوم, روسيا, الشمس, انفجارات على سطح الشمس
النشاط الشمسي ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ عامين
أفاد مختبرعلم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء (IKI) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الإثنين، عن انخفض النشاط الشمسي إلى أدنى مستوى له في عامين.
وأشار العلماء إلى أنه "بعد شهر يناير المضطرب وبداية فبراير الأكثر اضطرابا، يستمر النشاط الشمسي في التراجع، وقد وصل مؤشر النشاط الشمسي إلى الصفر اليوم - لأول مرة منذ أبريل 2024. من الصعب تصديق أن هذا الرسم البياني كان يبدو هكذا (نشاط مرتفع) قبل أسبوعين ونصف فقط".
وأضاف العلماء أنه لم يتضح بعد ما هي الموارد اللازمة لعكس هذا الاتجاه.
وأكد معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم أن "النجم، الذي حطم رقمين قياسيين في القرن الحالي في بداية العام (من حيث قوة العاصفة الإشعاعية وعدد التوهجات القوية في منطقة واحدة)، يبدو أنه قد استنفد طاقته تماما.
وكان أفاد المختبرالشهر الماضي بأن الأرض تشهد حاليا عاصفة إشعاعية شمسية نادرة، هي الأولى من حيث الشدة منذ ما يقرب من ربع قرن، وذكر العلماء أن تدفق البروتونات الشمسية تجاوز 17.5 ألف وحدة، في حدث غير مسبوق خلال الدورتين الشمسيتين الأخيرتين، ما يضع العاصفة عند المستوى "S4" وفق تصنيف العواصف الإشعاعية.
لكن في الوقت الحالي، يبدو كل شيء وكأنه بداية فترة ركود طويلة جدا. ويُعتبر التوقف التام للنشاط في هذه المرحلة من الدورة أمرا مستبعدا.