النشاط الشمسي ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ عامين

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
النشاط الشمسي ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ عامين
سبوتنيك عربي
أفاد مختبرعلم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء (IKI) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الإثنين، عن انخفض النشاط الشمسي إلى أدنى مستوى له في عامين. 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T15:57+0000
2026-02-23T15:57+0000
مجتمع
علوم
روسيا
الشمس
انفجارات على سطح الشمس
وأشار العلماء إلى أنه "بعد شهر يناير المضطرب وبداية فبراير الأكثر اضطرابا، يستمر النشاط الشمسي في التراجع، وقد وصل مؤشر النشاط الشمسي إلى الصفر اليوم - لأول مرة منذ أبريل 2024. من الصعب تصديق أن هذا الرسم البياني كان يبدو هكذا (نشاط مرتفع) قبل أسبوعين ونصف فقط". وأضاف العلماء أنه لم يتضح بعد ما هي الموارد اللازمة لعكس هذا الاتجاه. وكان أفاد المختبرالشهر الماضي بأن الأرض تشهد حاليا عاصفة إشعاعية شمسية نادرة، هي الأولى من حيث الشدة منذ ما يقرب من ربع قرن، وذكر العلماء أن تدفق البروتونات الشمسية تجاوز 17.5 ألف وحدة، في حدث غير مسبوق خلال الدورتين الشمسيتين الأخيرتين، ما يضع العاصفة عند المستوى "S4" وفق تصنيف العواصف الإشعاعية.لكن في الوقت الحالي، يبدو كل شيء وكأنه بداية فترة ركود طويلة جدا. ويُعتبر التوقف التام للنشاط في هذه المرحلة من الدورة أمرا مستبعدا.عاصفة إشعاعية نادرة تضرب محيط الأرض لأول مرة منذ ربع قرنالشمس تطلق توهجا قويا جديدا
15:57 GMT 23.02.2026
أفاد مختبرعلم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء (IKI) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الإثنين، عن انخفض النشاط الشمسي إلى أدنى مستوى له في عامين.
وأشار العلماء إلى أنه "بعد شهر يناير المضطرب وبداية فبراير الأكثر اضطرابا، يستمر النشاط الشمسي في التراجع، وقد وصل مؤشر النشاط الشمسي إلى الصفر اليوم - لأول مرة منذ أبريل 2024. من الصعب تصديق أن هذا الرسم البياني كان يبدو هكذا (نشاط مرتفع) قبل أسبوعين ونصف فقط".
وأضاف العلماء أنه لم يتضح بعد ما هي الموارد اللازمة لعكس هذا الاتجاه.
وأكد معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم أن "النجم، الذي حطم رقمين قياسيين في القرن الحالي في بداية العام (من حيث قوة العاصفة الإشعاعية وعدد التوهجات القوية في منطقة واحدة)، يبدو أنه قد استنفد طاقته تماما.
صورة لـ أضواء الشفق القطبي الشمالي بألوانه البارقة متمثلا باللونين الأصفر والأحمر. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
وسائط متعددة
انفجار شمسي نادر يرسم لوحة كونية في السماء
20 يناير, 12:31 GMT
وكان أفاد المختبرالشهر الماضي بأن الأرض تشهد حاليا عاصفة إشعاعية شمسية نادرة، هي الأولى من حيث الشدة منذ ما يقرب من ربع قرن، وذكر العلماء أن تدفق البروتونات الشمسية تجاوز 17.5 ألف وحدة، في حدث غير مسبوق خلال الدورتين الشمسيتين الأخيرتين، ما يضع العاصفة عند المستوى "S4" وفق تصنيف العواصف الإشعاعية.
لكن في الوقت الحالي، يبدو كل شيء وكأنه بداية فترة ركود طويلة جدا. ويُعتبر التوقف التام للنشاط في هذه المرحلة من الدورة أمرا مستبعدا.
عاصفة إشعاعية نادرة تضرب محيط الأرض لأول مرة منذ ربع قرن
الشمس تطلق توهجا قويا جديدا
