الشمس تطلق توهجا قويا جديدا
أفاد مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء لدى أكاديمية العلوم الروسية، بحدوث توهج شمسي قوي على سطح الشمس من الفئة "إكس"، اليوم الموافق 2 فبراير/
وأكّد المختبر أن تدفق البلازما المصاحب للانفجار يمكن أن يضرب الأرض، مضيفًا أن الانفجارات القوية جدا في الأيام المقبلة ستستمر على سطح الشمس.تم، في الليلة الماضية، تسجيل انفجار على الشمس من المستوى "إكس 8.11". ووفقا للتوقعات، الانفجارات ستستمر، وربما تكون أقوى في الأيام المقبلة.
الشمس تطلق توهجا قويا جديدا
أفاد مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء لدى أكاديمية العلوم الروسية، بحدوث توهج شمسي قوي على سطح الشمس من الفئة "إكس"، اليوم الموافق 2 فبراير/ شباط الجاري.
وأكّد المختبر أن تدفق البلازما المصاحب للانفجار يمكن أن يضرب الأرض، مضيفًا أن الانفجارات القوية جدا في الأيام المقبلة ستستمر على سطح الشمس.
ووصلت ذروة الانفجار في الساعة 11:14 بتوقيت موسكو، وقدّرها علماء الفلك بدرجة "إكس 1.65".
كما قال العلماء إن قذف البلازما من مركز الانفجار، وأن اتجاهه وقوته غير معروفين حتى الآن، ويقع مركز النشاط الآن في زاوية نحو 25 درجة بالنسبة للأرض، لذلك القذف الكبير من تلك الزاوية يمكن أن يضرب الكوكب.
تم، في الليلة الماضية، تسجيل انفجار على الشمس من المستوى "إكس 8.11". ووفقا للتوقعات، الانفجارات ستستمر، وربما تكون أقوى في الأيام المقبلة.