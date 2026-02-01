https://sarabic.ae/20260201/علماء-روس-يرصدون-3-انفجارات-شمسية-قوية-في-وقت-متقارب-فيديو-1109872927.html
علماء روس يرصدون 3 انفجارات شمسية قوية في وقت متقارب... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء (IKI) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن الشمس شهدت صباح اليوم الأحد، ثلاثة توهجات قوية من الفئة "إم". 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T12:45+0000
2026-02-01T12:45+0000
2026-02-01T12:45+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080480289_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_e43dba478c89829abbb1461d367f914e.jpg
ووفقا لبيانات منشورة على موقع المختبر الإلكتروني، فقد حدث توهج بقوة "إم 1.7" في تمام الساعة 5:05 صباحا بتوقيت موسكو، وتوهج أضعف بقوة "إم 1.0" في تمام الساعة 6:41 صباحا، بينما حدث أقوى التوهجات الثلاثة "إم 1.9" في تمام الساعة 7:20 صباحا. وفي اليوم السابق، أفاد المختبر أن الشمس، التي كانت هادئة نسبيًا، شهدت زيادة حادة في نشاطها. ومن المحتمل أن تصل قوة التوهجات على النجم إلى أعلى فئة وهي "إكس".انفجار شمسي نادر يرسم لوحة كونية في السماءعاصفة إشعاعية نادرة تضرب محيط الأرض لأول مرة منذ ربع قرن
ووفقا لبيانات منشورة على موقع المختبر الإلكتروني، فقد حدث توهج بقوة "إم 1.7" في تمام الساعة 5:05 صباحا بتوقيت موسكو، وتوهج أضعف بقوة "إم 1.0" في تمام الساعة 6:41 صباحا، بينما حدث أقوى التوهجات الثلاثة "إم 1.9" في تمام الساعة 7:20 صباحا.
وسُجلت التوهجات الثلاثة في المنطقة ذاتها على النجم المسمى "4366".
وفي اليوم السابق، أفاد المختبر أن الشمس، التي كانت هادئة نسبيًا، شهدت زيادة حادة في نشاطها.
ومن المحتمل أن تصل قوة التوهجات على النجم إلى أعلى فئة وهي "إكس".