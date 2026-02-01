علماء روس يرصدون 3 انفجارات شمسية قوية في وقت متقارب... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260201/علماء-روس-يرصدون-3-انفجارات-شمسية-قوية-في-وقت-متقارب-فيديو-1109872927.html
علماء روس يرصدون 3 انفجارات شمسية قوية في وقت متقارب... فيديو
علماء روس يرصدون 3 انفجارات شمسية قوية في وقت متقارب... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء (IKI) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن الشمس شهدت صباح اليوم الأحد، ثلاثة توهجات قوية من الفئة "إم". 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T12:45+0000
2026-02-01T12:45+0000
وسائط متعددة
علوم
روسيا
محطة الفضاء الروسية
الشمس
فيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080480289_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_e43dba478c89829abbb1461d367f914e.jpg
ووفقا لبيانات منشورة على موقع المختبر الإلكتروني، فقد حدث توهج بقوة "إم 1.7" في تمام الساعة 5:05 صباحا بتوقيت موسكو، وتوهج أضعف بقوة "إم 1.0" في تمام الساعة 6:41 صباحا، بينما حدث أقوى التوهجات الثلاثة "إم 1.9" في تمام الساعة 7:20 صباحا. وفي اليوم السابق، أفاد المختبر أن الشمس، التي كانت هادئة نسبيًا، شهدت زيادة حادة في نشاطها. ومن المحتمل أن تصل قوة التوهجات على النجم إلى أعلى فئة وهي "إكس".انفجار شمسي نادر يرسم لوحة كونية في السماءعاصفة إشعاعية نادرة تضرب محيط الأرض لأول مرة منذ ربع قرن
https://sarabic.ae/20260120/انفجار-شمسي-نادر-يرسم-لوحة-كونية-في-السماء-1109433347.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080480289_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_b6fb4cab30f5ae6b97783032ab59d962.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا, محطة الفضاء الروسية, الشمس, فيديو
علوم, روسيا, محطة الفضاء الروسية, الشمس, فيديو

علماء روس يرصدون 3 انفجارات شمسية قوية في وقت متقارب... فيديو

12:45 GMT 01.02.2026
© Photo / unsplash/ NASAالشمس
الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
© Photo / unsplash/ NASA
تابعنا عبر
أفاد مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء (IKI) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن الشمس شهدت صباح اليوم الأحد، ثلاثة توهجات قوية من الفئة "إم".
ووفقا لبيانات منشورة على موقع المختبر الإلكتروني، فقد حدث توهج بقوة "إم 1.7" في تمام الساعة 5:05 صباحا بتوقيت موسكو، وتوهج أضعف بقوة "إم 1.0" في تمام الساعة 6:41 صباحا، بينما حدث أقوى التوهجات الثلاثة "إم 1.9" في تمام الساعة 7:20 صباحا.

وسُجلت التوهجات الثلاثة في المنطقة ذاتها على النجم المسمى "4366".

صورة لـ أضواء الشفق القطبي الشمالي بألوانه البارقة متمثلا باللونين الأصفر والأحمر. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
وسائط متعددة
انفجار شمسي نادر يرسم لوحة كونية في السماء
20 يناير, 12:31 GMT
وفي اليوم السابق، أفاد المختبر أن الشمس، التي كانت هادئة نسبيًا، شهدت زيادة حادة في نشاطها.
ومن المحتمل أن تصل قوة التوهجات على النجم إلى أعلى فئة وهي "إكس".
انفجار شمسي نادر يرسم لوحة كونية في السماء
عاصفة إشعاعية نادرة تضرب محيط الأرض لأول مرة منذ ربع قرن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала