مدمرة أمريكية تجري تدريبا بالذخيرة الحية في بحر العرب.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260227/مدمرة-أمريكية-تجري-تدريبا-بالذخيرة-الحية-في-بحر-العرب-صور-1110841746.html
مدمرة أمريكية تجري تدريبا بالذخيرة الحية في بحر العرب.. صور
مدمرة أمريكية تجري تدريبا بالذخيرة الحية في بحر العرب.. صور
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أن المدمرة الأمريكية "فرانك بيترسون" أجرت تدريبا بالذخيرة الحية، باستخدام مدفع "Mk.38" في بحر العرب،... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T20:38+0000
2026-02-27T20:38+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102869/36/1028693674_0:76:1000:639_1920x0_80_0_0_3860c2295f25d67e2b1087f44eedf00c.jpg
وتضم المدمرة منظومة تسليح متطورة تشمل نظام الإطلاق العمودي "Mk.41 VLS"، والمدفع البحري "Mk.45" عيار 5 بوصات، إلى جانب مدفع "Mk.38" عيار 25 ملم، بحسب بيان من "سنتكوم".يأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن "حاملة "جيرالد فورد" الأمريكية، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم، وصلت إلى سواحل إسرائيل".وفي الشهر الماضي، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن "أسطولا ضخما" يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض وتوقيع اتفاق "عادل ومنصف".وذكّر ترامب بأن أمريكا قصفت في يونيو/ حزيران 2025 منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، وقال إن الهجوم التالي سيكون أشدّ وطأة، ودعا إلى منعه.وعقدت إيران وأمريكا حتى الآن 3 جولات من المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني، ويرأس الوفد الإيراني عراقجي، بينما يرأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، ويعمل الجانبان حالًا على صياغة مقترحات لاتفاق محتمل.
https://sarabic.ae/20260227/ترامب-لا-أسعى-لاستخدام-القوة-ضد-إيران-لكن-قد-يكون-ذلك-ضروريا-أحيانا-1110837471.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102869/36/1028693674_24:0:976:714_1920x0_80_0_0_83b2444f3dc4ffb60b29d095d6fab20e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

مدمرة أمريكية تجري تدريبا بالذخيرة الحية في بحر العرب.. صور

20:38 GMT 27.02.2026
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brownحاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brown
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أن المدمرة الأمريكية "فرانك بيترسون" أجرت تدريبا بالذخيرة الحية، باستخدام مدفع "Mk.38" في بحر العرب، في إطار استعراض قدراتها الدفاعية وتعزيز الجاهزية للعمليات البحرية.
وتضم المدمرة منظومة تسليح متطورة تشمل نظام الإطلاق العمودي "Mk.41 VLS"، والمدفع البحري "Mk.45" عيار 5 بوصات، إلى جانب مدفع "Mk.38" عيار 25 ملم، بحسب بيان من "سنتكوم".
يأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن "حاملة "جيرالد فورد" الأمريكية، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم، وصلت إلى سواحل إسرائيل".
وفي الشهر الماضي، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن "أسطولا ضخما" يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض وتوقيع اتفاق "عادل ومنصف".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى وسائل الإعلام، أثناء مغادرته البيت الأبيض قبل رحلته إلى كوربوس كريستي، تكساس، في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 27 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
ترامب: لا أسعى لاستخدام القوة ضد إيران لكن قد يكون ذلك ضروريا أحيانا
18:25 GMT
وذكّر ترامب بأن أمريكا قصفت في يونيو/ حزيران 2025 منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، وقال إن الهجوم التالي سيكون أشدّ وطأة، ودعا إلى منعه.
وعقدت إيران وأمريكا حتى الآن 3 جولات من المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني، ويرأس الوفد الإيراني عراقجي، بينما يرأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، ويعمل الجانبان حالًا على صياغة مقترحات لاتفاق محتمل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала