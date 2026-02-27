https://sarabic.ae/20260227/مدمرة-أمريكية-تجري-تدريبا-بالذخيرة-الحية-في-بحر-العرب-صور-1110841746.html

مدمرة أمريكية تجري تدريبا بالذخيرة الحية في بحر العرب.. صور

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أن المدمرة الأمريكية "فرانك بيترسون" أجرت تدريبا بالذخيرة الحية، باستخدام مدفع "Mk.38" في بحر العرب،... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

وتضم المدمرة منظومة تسليح متطورة تشمل نظام الإطلاق العمودي "Mk.41 VLS"، والمدفع البحري "Mk.45" عيار 5 بوصات، إلى جانب مدفع "Mk.38" عيار 25 ملم، بحسب بيان من "سنتكوم".يأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن "حاملة "جيرالد فورد" الأمريكية، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم، وصلت إلى سواحل إسرائيل".وفي الشهر الماضي، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن "أسطولا ضخما" يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض وتوقيع اتفاق "عادل ومنصف".وذكّر ترامب بأن أمريكا قصفت في يونيو/ حزيران 2025 منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، وقال إن الهجوم التالي سيكون أشدّ وطأة، ودعا إلى منعه.وعقدت إيران وأمريكا حتى الآن 3 جولات من المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني، ويرأس الوفد الإيراني عراقجي، بينما يرأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، ويعمل الجانبان حالًا على صياغة مقترحات لاتفاق محتمل.

