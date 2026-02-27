وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية: السابع من نيسان موعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260227/وزيرة-الشؤون-الاجتماعية-اللبنانية-السابع-من-نيسان-موعد-إطلاق-الاستراتيجية-الوطنية-لذوي-الإعاقة-1110836007.html
وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية: السابع من نيسان موعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة
وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية: السابع من نيسان موعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة
سبوتنيك عربي
أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية الدكتورة حنين السيد، في حديث لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، أهمية الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، مؤكدة أن "هذه المرة... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T16:59+0000
2026-02-27T16:59+0000
حصري
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1b/1110835666_0:16:1201:691_1920x0_80_0_0_624e3db790cb4cb0aa4fef6a5fee2432.jpg
وأشارت السيد إلى "أمور عدة كانت سبباً في وضع هذه الاستراتيجية الوطنية"، لافتة إلى أن "لبنان وقّع منذ سنة تقريباً على الاتفاقية الدولية CRPD، التي وقّعها رئيس الجمهورية عند استلامه لمنصبه"، موضحة أن "هذه الاتفاقية لها تداعيات على القانون الحالي وهو 220 على 2000"، مؤكدة أن "انتخاب الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة هو حدث مهم".وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن "السابع من نيسان سيكون موعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية كحدث وطني ورسمي"، مؤكدة "بدء التنفيذ والتشديد على البرامج التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، مثل البرنامج النقدي الوطني الذي يقدم مساعدة شهرية لهذه الفئات والبرنامج الذي يُصدر بطاقات لهم".وتابعت: "وزارة الأشغال العامة ستعمل على تأمين الاستراتيجية من خلال تهيئة الطرقات والمباني لتكون مجهزة لعبور الأشخاص من ذوي الإعاقة، إضافة إلى وزارة السياحة والثقافة"، مضيفة: "إذا لم نستطع أن نقوم بعملية دمج داخل المدارس، فهذا يعني أن مسار حياة الشخص سيكون صعباً"، مشيرة إلى "وجود تعاون مع وزير العمل والمؤسسات والشركات الخاصة، للمساهمة في مساعدة القطاع الخاص".وعن برنامج "أمان"، قالت السيد إنه "لا يزال مستمراً ويطال عشرين بالمئة من الشعب اللبناني و800 ألف عائلة كل شهر"، مشيرة إلى أنه "حالياً يتم تجديد الداتا لإعادة فتح باب التقديمات قريباً، إضافة إلى القيام بعمل خاص في الجنوب لتقديم المساعدات للعائلات المهجرة بسبب الحرب"، موضحة أن "هذا العمل بدأ منذ سبعة أشهر، وعدد العائلات المستفيدة من هذه التقديمات وصل إلى أكثر من 150 ألفاً من النازحين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت".
https://sarabic.ae/20241008/وزير-الشؤون-الاجتماعية-اللبناني-الوزارة-تعمل-بطاقة-أقل-من-قدراتها-بحوالي-33-نتيجة-للأزمة-الراهنة-1093530312.html
https://sarabic.ae/20241002/وزير-الشؤون-الاجتماعية-اللبناني-الوضع-الإنساني-في-البلاد-يواجه-تحديات-خطيرة--1093358536.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1b/1110835666_129:0:1070:706_1920x0_80_0_0_e8073fce40271a35c0a7784d83a4e397.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية: السابع من نيسان موعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة

16:59 GMT 27.02.2026
© Sputnikوزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية الدكتورة حنين السيد فبراير 2026
وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية الدكتورة حنين السيد فبراير 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية الدكتورة حنين السيد، في حديث لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، أهمية الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، مؤكدة أن "هذه المرة الأولى التي يقوم لبنان بوضع هكذا استراتيجية، وهذا بمثابة حدث مهم".
وأشارت السيد إلى "أمور عدة كانت سبباً في وضع هذه الاستراتيجية الوطنية"، لافتة إلى أن "لبنان وقّع منذ سنة تقريباً على الاتفاقية الدولية CRPD، التي وقّعها رئيس الجمهورية عند استلامه لمنصبه"، موضحة أن "هذه الاتفاقية لها تداعيات على القانون الحالي وهو 220 على 2000"، مؤكدة أن "انتخاب الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة هو حدث مهم".
وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية هيكتور حجار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني: الوزارة تعمل بطاقة أقل من قدرتها بحوالي 33% نتيجة للأزمة الراهنة
8 أكتوبر 2024, 04:59 GMT
وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن "السابع من نيسان سيكون موعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية كحدث وطني ورسمي"، مؤكدة "بدء التنفيذ والتشديد على البرامج التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، مثل البرنامج النقدي الوطني الذي يقدم مساعدة شهرية لهذه الفئات والبرنامج الذي يُصدر بطاقات لهم".
وقالت إن "أهمية هذه الاستراتيجية أنها ليست فقط التزاماً من وزارة الشؤون، بل العديد من الوزارات معنية بذلك، منها وزارة التربية التي تُعنى بالتعليم الدامج، ووزارة الصحة إلى جانب وزارة التربية، كما أن وزارة العمل تعمل على موضوع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل"، مشيرة إلى أنه "بعد نحو أسبوعين سيتم إطلاق استراتيجية الدمج الاقتصادي بما فيها للأشخاص ذوي الإعاقة".
وتابعت: "وزارة الأشغال العامة ستعمل على تأمين الاستراتيجية من خلال تهيئة الطرقات والمباني لتكون مجهزة لعبور الأشخاص من ذوي الإعاقة، إضافة إلى وزارة السياحة والثقافة"، مضيفة: "إذا لم نستطع أن نقوم بعملية دمج داخل المدارس، فهذا يعني أن مسار حياة الشخص سيكون صعباً"، مشيرة إلى "وجود تعاون مع وزير العمل والمؤسسات والشركات الخاصة، للمساهمة في مساعدة القطاع الخاص".
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني: الوضع الإنساني في البلاد يواجه تحديات خطيرة
2 أكتوبر 2024, 12:55 GMT
ورداً على سؤال حول عملية التمويل، كشفت السيد أن "التمويل لا يكفي لأن الاحتياجات كثيرة وكبيرة، ولكن هناك سعي لتحسينه"، قائلة: "هذا العام تمكنت من تأمين زيادة بموازنة وزارة الشؤون بـ40%، وهي نسبة جيدة، إضافة إلى وجود مانحين يساهمون ويساعدون في هذا الموضوع"، داعية "الوزراء والمعنيين في الحكومة لأن يأخذ كل واحد منهم هذا الموضوع بطريقة جدية من خلال الدعم المادي"، مشددة على أن "الإعاقة ليست بالأشخاص بل بالمجتمع، لذلك العمل جارٍ لتغيير فكرة الناس عن الأشخاص من ذوي الإعاقة".
وعن برنامج "أمان"، قالت السيد إنه "لا يزال مستمراً ويطال عشرين بالمئة من الشعب اللبناني و800 ألف عائلة كل شهر"، مشيرة إلى أنه "حالياً يتم تجديد الداتا لإعادة فتح باب التقديمات قريباً، إضافة إلى القيام بعمل خاص في الجنوب لتقديم المساعدات للعائلات المهجرة بسبب الحرب"، موضحة أن "هذا العمل بدأ منذ سبعة أشهر، وعدد العائلات المستفيدة من هذه التقديمات وصل إلى أكثر من 150 ألفاً من النازحين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала