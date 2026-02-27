https://sarabic.ae/20260227/يونيفيل-يسلم-الجيش-اللبناني-آخر-حقلين-للألغام-في-بلدة-بليدا-جنوبي-لبنان-صور-1110834771.html
"يونيفيل" يسلم الجيش اللبناني آخر حقلين للألغام في بلدة بليدا جنوبي لبنان.. صور
27.02.2026
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، تسليم آخر حقلين من أصل 5 حقول ألغام تم تطهيرها خلال الأشهر الستة الماضية إلى الجيش اللبناني في بلدة بليدا جنوبي لبنان.
وتابعت في بيان لها: "بالمجمل، تم تطهير مساحة قدرها 12,030 مترا مربعا وتدمير 2,173 لغما منذ استئناف عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية في شهر أغسطس/ آب الماضي".
وأضافت "يونيفيل": "يسهم هذا العمل المنقذ للأرواح في دعم مستقبل أكثر أماناً للمجتمعات في جنوب لبنان، ويعكس استمرار التعاون مع الجيش اللبناني".
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تقدّمت، عبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن ما وصفته باستمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء أقرّ في 5 سبتمبر/ أيلول 2025 خطة أعدّها الجيش اللبناني من 5 مراحل لحصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الأولى ببسط سلطة الدولة جنوب الليطاني باستثناء نقاط لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية، على أن تشمل المرحلة الثانية المنطقة بين الليطاني والأولي، ثم بيروت وجبل لبنان، فالبقاع، وصولًا إلى باقي المناطق.
19 ديسمبر 2025, 16:49 GMT
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل قد دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح الحزب ما سمّاها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وبحسب التفاهمات، كان يفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من جنوب لبنان بحلول 26 يناير/كانون الثاني 2025، غير أنه أبقى على وجوده في خمس نقاط استراتيجية، مبررًا ذلك بضمان حماية مستوطنات الشمال، فيما يواصل تنفيذ ضربات يقول إنها تستهدف إزالة تهديدات مرتبطة بالحزب.