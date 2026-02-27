"يونيفيل" يسلم الجيش اللبناني آخر حقلين للألغام في بلدة بليدا جنوبي لبنان.. صور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
© Sputnik . abedal kader albai
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، تسليم آخر حقلين من أصل 5 حقول ألغام تم تطهيرها خلال الأشهر الستة الماضية إلى الجيش اللبناني في بلدة بليدا جنوبي لبنان.
وتابعت في بيان لها: "بالمجمل، تم تطهير مساحة قدرها 12,030 مترا مربعا وتدمير 2,173 لغما منذ استئناف عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية في شهر أغسطس/ آب الماضي".
وأضافت "يونيفيل": "يسهم هذا العمل المنقذ للأرواح في دعم مستقبل أكثر أماناً للمجتمعات في جنوب لبنان، ويعكس استمرار التعاون مع الجيش اللبناني".
"
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تقدّمت، عبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن ما وصفته باستمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء أقرّ في 5 سبتمبر/ أيلول 2025 خطة أعدّها الجيش اللبناني من 5 مراحل لحصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الأولى ببسط سلطة الدولة جنوب الليطاني باستثناء نقاط لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية، على أن تشمل المرحلة الثانية المنطقة بين الليطاني والأولي، ثم بيروت وجبل لبنان، فالبقاع، وصولًا إلى باقي المناطق.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع... "يونيفيل" تسلم الجيش اللبناني حقل ألغام مطهر جنوبي لبنان
19 ديسمبر 2025, 16:49 GMT
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل قد دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح الحزب ما سمّاها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وبحسب التفاهمات، كان يفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من جنوب لبنان بحلول 26 يناير/كانون الثاني 2025، غير أنه أبقى على وجوده في خمس نقاط استراتيجية، مبررًا ذلك بضمان حماية مستوطنات الشمال، فيما يواصل تنفيذ ضربات يقول إنها تستهدف إزالة تهديدات مرتبطة بالحزب.
