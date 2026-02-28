https://sarabic.ae/20260228/أوبن-إي-آي-تعلن-اتفاقا-مع-البنتاغون-لنشر-نماذجها-في-شبكاته-السرية-1110846064.html
"أوبن إي آي" تعلن اتفاقا مع البنتاغون لنشر نماذجها في شبكاته السرية
"أوبن إي آي" تعلن اتفاقا مع البنتاغون لنشر نماذجها في شبكاته السرية
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إي آي" الأمريكية، سام ألتمان، اليوم السبت، أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع "البنتاغون" لاستخدام نماذجها للذكاء الاصطناعي في... 28.02.2026
وكتب ألتمان في منشور على منصة "إكس": "توصلنا هذا المساء إلى اتفاق مع وزارة الحرب لنشر نماذجنا في شبكتها السرية".وأضاف: "اثنان من أهم مبادئنا الأمنية هما حظر المراقبة الجماعية الداخلية وتحمل المسؤولية البشرية عن استخدام القوة، بما في ذلك أنظمة الأسلحة الذاتية. وقد وافقت وزارة الحرب على هذين المبدأين، وتعمل على تكريسهما في القانون والسياسة، وأدرجناهما في اتفاقنا".وجاء هذا الإعلان بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأجهزة الفيدرالية في البلاد بوقف استخدام تقنيات شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي فورًا، وذلك على خلفية خلافها مع البنتاغون بشأن استخدام حلولها التقنية لأغراض عسكرية.
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إي آي" الأمريكية، سام ألتمان، اليوم السبت، أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع "البنتاغون" لاستخدام نماذجها للذكاء الاصطناعي في "الشبكة السرية" التابعة للوزارة.
وكتب ألتمان في منشور على منصة "إكس": "توصلنا هذا المساء إلى اتفاق مع وزارة الحرب لنشر نماذجنا في شبكتها السرية".
وأضاف: "اثنان من أهم مبادئنا الأمنية هما حظر المراقبة الجماعية الداخلية وتحمل المسؤولية البشرية عن استخدام القوة، بما في ذلك أنظمة الأسلحة الذاتية. وقد وافقت وزارة الحرب على هذين المبدأين، وتعمل على تكريسهما في القانون والسياسة، وأدرجناهما في اتفاقنا".
وجاء هذا الإعلان بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأجهزة الفيدرالية في البلاد بوقف استخدام تقنيات شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي
فورًا، وذلك على خلفية خلافها مع البنتاغون بشأن استخدام حلولها التقنية لأغراض عسكرية.