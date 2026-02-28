https://sarabic.ae/20260228/السيسي-يؤكد-دعم-مصر-لسيادة-العراق-والكويت-ويدعو-لخفض-التصعيد--1110873688.html
السيسي يؤكد دعم مصر لسيادة العراق والكويت ويدعو لخفض التصعيد
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالين هاتفيين بكل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، على خلفية...
العالم العربي
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
العراق
الكويت
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_f330b6825701bd1cad7f93a203acfec9.jpg
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم السبت، أن السيسي أكد خلال الاتصال مع رئيس الوزراء العراقي دعم مصر الكامل لسيادة العراق وسلامة أراضيه، وتضامنها مع موقف الحكومة العراقية الرافض للزج بالبلاد في دائرة التصعيد.وشدد السيسي على رفض القاهرة لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها، بينما أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره لموقف مصر الداعم لوحدة العراق.كما أكد الرئيس المصري، في اتصال مع أمير الكويت، تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت قيادة وشعبا في مواجهة الاعتداء الذي استهدف أراضيها، مشيرا إلى أن مثل هذه التطورات تمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي، ومجددا الدعوة إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لتسوية الأزمة الراهنة، محذرا من أن الحلول العسكرية لن تحقق الاستقرار.وتأتي هذه الاتصالات في ظل تصعيد عسكري واسع، بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، في حين أعلنت طهران تعرضها لهجمات على منشآت عسكرية ومدنية، ووصفتها بأنها انتهاك لسيادتها. كما أدانت روسيا الهجمات، ودعت إلى العودة الفورية للحل الدبلوماسي، بينما أعلنت إيران تنفيذ هجمات استهدفت مواقع في عدد من الدول، بينها البحرين والسعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن، وهو ما قوبل بإدانات عربية واسعة أكدت التمسك بالسيادة الوطنية والاحتفاظ بحق الرد.
السيسي يؤكد دعم مصر لسيادة العراق والكويت ويدعو لخفض التصعيد
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالين هاتفيين بكل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة والاعتداءات التي طالت عددا من دول المنطقة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان وصل "سبوتنيك
" نسخة منه، اليوم السبت، أن السيسي أكد خلال الاتصال مع رئيس الوزراء العراقي دعم مصر الكامل لسيادة العراق وسلامة أراضيه، وتضامنها مع موقف الحكومة العراقية الرافض للزج بالبلاد في دائرة التصعيد.
وشدد السيسي على رفض القاهرة لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها، بينما أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره لموقف مصر الداعم لوحدة العراق.
كما أكد الرئيس المصري
، في اتصال مع أمير الكويت، تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت قيادة وشعبا في مواجهة الاعتداء الذي استهدف أراضيها، مشيرا إلى أن مثل هذه التطورات تمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي، ومجددا الدعوة إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لتسوية الأزمة الراهنة، محذرا من أن الحلول العسكرية لن تحقق الاستقرار.
وتأتي هذه الاتصالات في ظل تصعيد عسكري
واسع، بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، في حين أعلنت طهران تعرضها لهجمات على منشآت عسكرية ومدنية، ووصفتها بأنها انتهاك لسيادتها.
كما أدانت روسيا الهجمات، ودعت إلى العودة الفورية للحل الدبلوماسي، بينما أعلنت إيران تنفيذ هجمات استهدفت مواقع في عدد من الدول، بينها البحرين والسعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن، وهو ما قوبل بإدانات عربية واسعة أكدت التمسك بالسيادة الوطنية والاحتفاظ بحق الرد.