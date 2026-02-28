https://sarabic.ae/20260228/تصويت-من-يصمد-أكثر-في-الحرب-الطويلة-أمريكا-وإسرائيل-أم-إيران؟-1110870495.html
تصويت... من يصمد أكثر في الحرب الطويلة أمريكا وإسرائيل أم إيران؟
تصويت... من يصمد أكثر في الحرب الطويلة أمريكا وإسرائيل أم إيران؟
سبوتنيك عربي
يشهد العالم تصعيدا خطيرا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، ما يرفع من حدة التوتر في... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T16:41+0000
2026-02-28T16:41+0000
2026-02-28T16:58+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_e5ed149380b32a187a24d6bac6e781b4.jpg
ويرى متابعون أنه من ناحية القوة العسكرية والتقنية، يمكن القول إن الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان قدرة تفوق قدرات إيران بكثير من حيث الأسلحة، التدريب، والاستخبارات. هذه الميزة تجعل احتمالية تحقيق أهداف محددة بسرعة أكبر ممكنة، ما قد يقلل من طول فترة الحرب ويقلل الخسائر المحتملة على المدى القصير.
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_72:0:960:666_1920x0_80_0_0_b2f7e5a94aada5bfd01fb1eb43ef4386.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, استطلاعات الرأي, опросы
العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... من يصمد أكثر في الحرب الطويلة أمريكا وإسرائيل أم إيران؟
16:41 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 16:58 GMT 28.02.2026)
يشهد العالم تصعيدا خطيرا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، ما يرفع من حدة التوتر في المنطقة ويضع مستقبل الاستقرار الإقليمي والعالمي على المحك.
ويرى متابعون أنه من ناحية القوة العسكرية والتقنية، يمكن القول إن الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان قدرة تفوق قدرات إيران بكثير من حيث الأسلحة، التدريب، والاستخبارات. هذه الميزة تجعل احتمالية تحقيق أهداف محددة بسرعة أكبر ممكنة، ما قد يقلل من طول فترة الحرب ويقلل الخسائر المحتملة على المدى القصير.
بينما يرى آخرون أنه لا يمكن تجاهل قدرة إيران على الصمود الطويل الأمد، بفضل عوامل مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، التحالفات الإقليمية، والقدرة على تعبئة الموارد الوطنية والشعبية. حرب طويلة قد تثقل كاهل الولايات المتحدة وإسرائيل اقتصاديا وعسكريا، وتجعل من الصعوبة بمكان تحقيق نصر حاسم دون خسائر كبيرة، مما يطرح مخاطر غير مسبوقة للطرفين.