تصويت... من يصمد أكثر في الحرب الطويلة أمريكا وإسرائيل أم إيران؟

الحرس الثوري الإيراني: إطلاق نحو 1200 صاروخ من الأراضي الإيرانية ردا على الهجوم الإسرائيلي - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"، كابول مستعدة للحوار لحل النزاع مع باكستان
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رغم استمرار المفاوضات... عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260228/تصويت-من-يصمد-أكثر-في-الحرب-الطويلة-أمريكا-وإسرائيل-أم-إيران؟-1110870495.html
تصويت... من يصمد أكثر في الحرب الطويلة أمريكا وإسرائيل أم إيران؟
تصويت... من يصمد أكثر في الحرب الطويلة أمريكا وإسرائيل أم إيران؟
سبوتنيك عربي
يشهد العالم تصعيدا خطيرا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، ما يرفع من حدة التوتر في... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T16:41+0000
2026-02-28T16:58+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_e5ed149380b32a187a24d6bac6e781b4.jpg
ويرى متابعون أنه من ناحية القوة العسكرية والتقنية، يمكن القول إن الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان قدرة تفوق قدرات إيران بكثير من حيث الأسلحة، التدريب، والاستخبارات. هذه الميزة تجعل احتمالية تحقيق أهداف محددة بسرعة أكبر ممكنة، ما قد يقلل من طول فترة الحرب ويقلل الخسائر المحتملة على المدى القصير.
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_72:0:960:666_1920x0_80_0_0_b2f7e5a94aada5bfd01fb1eb43ef4386.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, استطلاعات الرأي
العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, استطلاعات الرأي

تصويت... من يصمد أكثر في الحرب الطويلة أمريكا وإسرائيل أم إيران؟

16:41 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 16:58 GMT 28.02.2026)
© AP Photoالدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026
© AP Photo
تابعنا عبر
يشهد العالم تصعيدا خطيرا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، ما يرفع من حدة التوتر في المنطقة ويضع مستقبل الاستقرار الإقليمي والعالمي على المحك.
ويرى متابعون أنه من ناحية القوة العسكرية والتقنية، يمكن القول إن الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان قدرة تفوق قدرات إيران بكثير من حيث الأسلحة، التدريب، والاستخبارات. هذه الميزة تجعل احتمالية تحقيق أهداف محددة بسرعة أكبر ممكنة، ما قد يقلل من طول فترة الحرب ويقلل الخسائر المحتملة على المدى القصير.
بينما يرى آخرون أنه لا يمكن تجاهل قدرة إيران على الصمود الطويل الأمد، بفضل عوامل مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، التحالفات الإقليمية، والقدرة على تعبئة الموارد الوطنية والشعبية. حرب طويلة قد تثقل كاهل الولايات المتحدة وإسرائيل اقتصاديا وعسكريا، وتجعل من الصعوبة بمكان تحقيق نصر حاسم دون خسائر كبيرة، مما يطرح مخاطر غير مسبوقة للطرفين.
عدد الأصوات15
