خبير: ارتفاع أسعار النفط وتعقيدات أمن البحر الأحمر قد يهددان الاقتصادات النامية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"، كابول مستعدة للحوار لحل النزاع مع باكستان
ملفات ساخنة
رغم استمرار المفاوضات... عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
خبير: ارتفاع أسعار النفط وتعقيدات أمن البحر الأحمر قد يهددان الاقتصادات النامية
سبوتنيك عربي
قال المستشار السياسي والاقتصادي وخبير شؤون الشرق الأوسط، باولو بوتا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك موندو" بشأن تداعيات الهجمات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران أنه...
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك
حصري
وأضاف بوتا: "بحسب محللي القطاع، قد ترتفع أسعار النفط في أسواق العقود الآجلة بمقدار 10 إلى 15 دولارا خلال فترات زمنية مختلفة، وسيكون لهذا الارتفاع أثر بالغ، لا سيما مع التوقعات بانتعاش الاقتصادات النامية، كالأرجنتين، خلال الأشهر القادمة أو العام المقبل. ومن المؤكد أن مثل هذا الارتفاع في الأسعار سيقوض هذه الخطط".وأشار المستشار بوتا إلى أن هذا يعني ضرورة تغيير مسارات الشحن، ما يزيد من تكاليف الشحن، ونفقات أمنية إضافية، وبالتالي، ارتفاعاً إضافياً في تكاليف النقل البحري".
18:56 GMT 28.02.2026
حصري
قال المستشار السياسي والاقتصادي وخبير شؤون الشرق الأوسط، باولو بوتا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك موندو" بشأن تداعيات الهجمات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران أنه "لا يقتصر الأمر على النفط فحسب، مع أن تأثيره سيكون واضحا في البداية".
وأضاف بوتا: "بحسب محللي القطاع، قد ترتفع أسعار النفط في أسواق العقود الآجلة بمقدار 10 إلى 15 دولارا خلال فترات زمنية مختلفة، وسيكون لهذا الارتفاع أثر بالغ، لا سيما مع التوقعات بانتعاش الاقتصادات النامية، كالأرجنتين، خلال الأشهر القادمة أو العام المقبل. ومن المؤكد أن مثل هذا الارتفاع في الأسعار سيقوض هذه الخطط".

وأردف بوتا: "أما العامل الرئيسي الثاني فهو الأمن في البحر الأحمر، وعندما نتحدث عن البحر الأحمر، فإننا نشير بالدرجة الأولى إلى قناة السويس. ويزداد الوضع تعقيدا مع إعلان الحوثيين، الجماعة المسلحة المتحالفة مع إيران، عن تجدد هجماتهم" .

وأشار المستشار بوتا إلى أن هذا يعني ضرورة تغيير مسارات الشحن، ما يزيد من تكاليف الشحن، ونفقات أمنية إضافية، وبالتالي، ارتفاعاً إضافياً في تكاليف النقل البحري".
