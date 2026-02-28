https://sarabic.ae/20260228/خبير-الضربات-الأمريكية-والإسرائيلية-على-طهران-تستهدف-المدنيين-قبل-أي-هدف-آخر-1110875657.html
خبير: الضربات الأمريكية والإسرائيلية على طهران تستهدف المدنيين قبل أي هدف آخر
خبير: الضربات الأمريكية والإسرائيلية على طهران تستهدف المدنيين قبل أي هدف آخر
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير والمحلل السياسي الإيراني عماد أبشناس، أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مناطق متفرقة من العاصمة طهران، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين،... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T18:43+0000
2026-02-28T18:43+0000
2026-02-28T18:43+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110854005_0:293:3008:1985_1920x0_80_0_0_a12187974e08dbb1ebc29b66eb6a2ce7.jpg
وقال أبشناس لوكالة "سبوتنيك": "في مناطق متفرقة من طهران التي تعرضت للقصف، كانت معظم المباني سكنية، واستُهدف عمال البناء والعمال في الشوارع والمارة، استُهدف جميع المدنيين، وكانت الغالبية العظمى من الجرحى من المدنيين، مما يؤكد أن الحرب أو الهجوم من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تحرق الجميع حتى الرماد".وتابع: "هذا يعني أن الجميع مستهدفون، فالصواريخ الأمريكية والإسرائيلية لا تستطيع التمييز بين الناس، وأنهم يقتلون الجميع، مؤيدي النظام ومعارضيه، وهذا يدحض مزاعم بعض الخونة، الذين قالوا إن المسؤولين الحكوميين هم فقط المستهدفونوأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديوالخارجية الروسية تحذر من تحول "مغامرة" أمريكا وإسرائيل ضد إيران إلى "كارثة إشعاعية"
https://sarabic.ae/20260228/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-ضد-إيران-صور-وفيديو-1110858146.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110854005_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_9fa380cfc6f8b942c073db363c38de45.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير: الضربات الأمريكية والإسرائيلية على طهران تستهدف المدنيين قبل أي هدف آخر
حصري
أفاد الخبير والمحلل السياسي الإيراني عماد أبشناس، أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مناطق متفرقة من العاصمة طهران، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، مشيرا إلى أن الصواريخ تستهدف المباني السكنية والعمال والمارة.
وقال أبشناس لوكالة "سبوتنيك": "في مناطق متفرقة من طهران التي تعرضت للقصف، كانت معظم المباني سكنية، واستُهدف عمال البناء والعمال في الشوارع والمارة، استُهدف جميع المدنيين، وكانت الغالبية العظمى من الجرحى من المدنيين، مما يؤكد أن الحرب أو الهجوم من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تحرق الجميع حتى الرماد".
وتابع: "هذا يعني أن الجميع مستهدفون، فالصواريخ الأمريكية والإسرائيلية لا تستطيع التمييز بين الناس، وأنهم يقتلون الجميع، مؤيدي النظام ومعارضيه، وهذا يدحض مزاعم بعض الخونة، الذين قالوا إن المسؤولين الحكوميين هم فقط المستهدفون
وأكمل: "هذا يثبت أنهم لا يبالون بموت المدنيين والأبرياء، هدفهم قتل الشعب الإيراني، هدفهم الاحتفال بعيد جديد بالتزامن مع عيد "بوريم"، وهو قتل الشعب الإيراني".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.