https://sarabic.ae/20260228/خبير-الضربات-الأمريكية-والإسرائيلية-على-طهران-تستهدف-المدنيين-قبل-أي-هدف-آخر-1110875657.html

خبير: الضربات الأمريكية والإسرائيلية على طهران تستهدف المدنيين قبل أي هدف آخر

خبير: الضربات الأمريكية والإسرائيلية على طهران تستهدف المدنيين قبل أي هدف آخر

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير والمحلل السياسي الإيراني عماد أبشناس، أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مناطق متفرقة من العاصمة طهران، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين،... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T18:43+0000

2026-02-28T18:43+0000

2026-02-28T18:43+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110854005_0:293:3008:1985_1920x0_80_0_0_a12187974e08dbb1ebc29b66eb6a2ce7.jpg

وقال أبشناس لوكالة "سبوتنيك": "في مناطق متفرقة من طهران التي تعرضت للقصف، كانت معظم المباني سكنية، واستُهدف عمال البناء والعمال في الشوارع والمارة، استُهدف جميع المدنيين، وكانت الغالبية العظمى من الجرحى من المدنيين، مما يؤكد أن الحرب أو الهجوم من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تحرق الجميع حتى الرماد".وتابع: "هذا يعني أن الجميع مستهدفون، فالصواريخ الأمريكية والإسرائيلية لا تستطيع التمييز بين الناس، وأنهم يقتلون الجميع، مؤيدي النظام ومعارضيه، وهذا يدحض مزاعم بعض الخونة، الذين قالوا إن المسؤولين الحكوميين هم فقط المستهدفونوأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديوالخارجية الروسية تحذر من تحول "مغامرة" أمريكا وإسرائيل ضد إيران إلى "كارثة إشعاعية"

https://sarabic.ae/20260228/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-ضد-إيران-صور-وفيديو-1110858146.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية