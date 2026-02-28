https://sarabic.ae/20260228/فلسطينية-تدخل-البهجة-على-النازحين-بفانوس-رمضان-1110832074.html

فلسطينية تدخل البهجة على النازحين بفانوس رمضان

تتزاحم الخيام في قطاع غزة ويزاحم البرد أنفاس النازحين المثقلين من تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي ألحقت دمارا كبيرا في القطاع، ودمرت معظم قطاع غزة،... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

ورغم وقع الدمار والغلاء وقلة الإمدادات، يستقبل سكان القطاع شهر رمضان بأمل في الخير والأمان ويبحثون من بين الخيام ووسط الركام على فرحة تنسيهم مرارة الظروف الصعبة وتضيء قليلا عتمة المشهد في القطاع.وتقول النازحة ريهان شراب لـ"سبوتنيك": "منذ كنت صغيرة، وأنا أحصل على فانوس رمضان، ويرتبط هذا الشهر الفضيل بوجود فانوس في منزل عائلتي، وتعلمت صناعته منذ طفولتي، ورغم ظروف الحرب الصعبة، إلا أني بادرت لصناعة فانوس رمضان، كي أدخل الفرحة على نفوس أطفال المخيم".وتضيف شراب: "أستخدم كراتين المساعدات التي نحصل عليها، وبحثت في أسواق القطاع عن المواد اللازمة لعمل الفانوس، ووجدت قماشا خاصا برمضان متوفرا من قبل الحرب، والمواد اللاصقة وفرتها أيضا، ولم أجد كثير من المواد التي أحتاجها، فقمت بتوفير بدائل تصلح للعمل، وبدأت من أمام خيمتي في صنع فانوس رمضان للنازحين".وتقول ريهان شراب لـ "سبوتنيك": "عندما أشاهد فرحة الأطفال بفانوس رمضان أشعر بالنجاح، وهذا الشعور يدفعني للاستمرار في صنع مشغولات يدوية للنازحين، وأبيع الفانوس بسعر زهيد، لأني أعيش وسط النازحين وأعرف معاناتهم جيدا وظروفهم الصعبة، ورمضان هذا العام أفضل قليلا عن العام الماضي، وأصبحنا نشتاق لحياتنا قبل الحرب، وأتمنى كل من يستطيع عمل شيء جميل للنازحين أن يبادر، فأنا من أمام خيمتي وبأدوات بسيطة صنعت فرحة للأطفال".وتضيف: "نحن من نصنع البهجة والفرح والأمل في شهر رمضان، حتى من بين الخيام وفي ظل الواقع الصعب الذي نعيشه، نريد الحياة ونبحث عن الأمان ولن نتوقف عن أحلامنا".ورغم ما يعانيه سكان القطاع من ظروف صعبة، إلا أنهم يستقبلون شهر رمضان هذا العام بصورة مختلفة، ويعتبرون زينة الشهر الفضيل رسالة صمود تؤكد تمسك الفلسطينيين بالحياة، حيث يبحث المواطنون في القطاع عن كل بصيص أمل ومساحة للفرح، كي يبقى شهر رمضان عنوانا للنهوض من تحت الركام.

