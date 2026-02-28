https://sarabic.ae/20260228/مقتل-15-شخصا-على-الأقل-وإصابة-آخرين-في-حادث-تحطم-طائرة-بوليفية-1110844823.html
مقتل 15 شخصا على الأقل في حادث تحطم طائرة بوليفية
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب آخرون نتيجة حادث تحطم طائرة في بوليفيا.
وذكر تلفزيون "يونيتل"، أن فرق الإطفاء أبلغت عن وفاة 15 شخصا.وأفادت إحدى مستشفيات المدينة بوصول عشرة مصابين، جميعهم كانوا في السيارات التي اصطدمت بها الطائرة.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية، أن طائرة هيركوليز تابعة للقوات الجوية البوليفية تحطمت على أحد شوارع مدينة إل آلتو قرب العاصمة لا باز، وأظهر فيديو محلي أن الطائرة تعرضت لأضرار جسيمة.وذكرت صحيفة "إل ديبر" أن طائرة هيركوليز تابعة للقوات الجوية البوليفية سقطت في مدينة إل آلتو على طريق سيارات.وقالت الصحيفة: وبحسب التقرير، كانت الطائرة المنكوبة تقل أموالاً، ويحاول السكان المحليون جمعها، بينما يسعى الجيش وفرق الإطفاء لإبعادهم عن موقع الحادث.من جانبها، أعلنت شركة الطيران الوطنية البوليڤية "بوليفيانا" أن مطار إل آلتو الدولي أُغلق مؤقتًا إثر تحطم الطائرة، في انتظار استكمال التحقيقات وتأمين المطار.
2026
00:42 GMT 28.02.2026
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب آخرون نتيجة حادث تحطم طائرة في بوليفيا.
وذكر تلفزيون "يونيتل"، أن فرق الإطفاء أبلغت عن وفاة 15 شخصا.
وأفادت إحدى مستشفيات المدينة بوصول عشرة مصابين، جميعهم كانوا في السيارات التي اصطدمت بها الطائرة.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية، أن طائرة هيركوليز تابعة للقوات الجوية البوليفية تحطمت على أحد شوارع مدينة إل آلتو
قرب العاصمة لا باز، وأظهر فيديو محلي أن الطائرة تعرضت لأضرار جسيمة.
وذكرت صحيفة "إل ديبر" أن طائرة هيركوليز تابعة للقوات الجوية البوليفية سقطت في مدينة إل آلتو على طريق سيارات.
"تم الإبلاغ عن سقوط طائرة هيركوليز التابعة للقوات الجوية البوليفية. اصطدمت الطائرة بعدد من السيارات المتحركة على الطريق السريع".
وبحسب التقرير، كانت الطائرة المنكوبة تقل أموالاً، ويحاول السكان المحليون جمعها، بينما يسعى الجيش وفرق الإطفاء لإبعادهم عن موقع الحادث.
من جانبها، أعلنت شركة الطيران الوطنية البوليڤية "بوليفيانا" أن مطار إل آلتو الدولي أُغلق مؤقتًا إثر تحطم الطائرة، في انتظار استكمال التحقيقات وتأمين المطار.