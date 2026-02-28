https://sarabic.ae/20260228/مندوب-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-يشكر-روسيا-لإدانتها-العدوان-الأمريكي-والإسرائيلي-1110891151.html

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يشكر روسيا لإدانتها العدوان الأمريكي والإسرائيلي

شكر المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، عدة دول، من بينها روسيا، لإدانتها العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية.

وقال إيرواني خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "كما أشكر أعضاء المجلس الذين اتخذوا اليوم مواقف مبدئية في إدانة هذا العمل غير القانوني، ولا سيما الصين، وباكستان، والاتحاد الروسي".وأضاف أن الولايات المتحدة بادرت بعدوان غير مبرر ضد إيران.وأشار إلى أن استهداف البنية التحتية المدنية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل مستمر.وقال: "إن العدوان والجرائم الشنيعة التي يرتكبها النظام الأمريكي والنظام الإسرائيلي، واستهدافهما المتعمد والمستمر للبنية التحتية المدنية، لا يزالان متواصلين. وإلى جانب العديد من المباني السكنية المدنية، استهدف المعتدون أيضًا مدرسة في مدينة ميناب بمحافظة هرمزغان، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة طفل. ولا يزال عدد المدنيين الأبرياء في ارتفاع. إن هذا ليس مجرد عمل عدواني؛ بل هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".َوبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".وذكرت أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان".ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.

