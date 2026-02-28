https://sarabic.ae/20260228/موسكو-كييف-تحاول-تخريب-أنابيب-التيارين-الأزرق-والتركي-1110863538.html

موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"

سبوتنيك عربي

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الأجهزة الأمنية الروسية تملك معلومات مؤكدة حول تحضيرات لتخريب خطي أنابيب غاز "السيل الأزرق" و"السيل التركي" في البحر... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف أن "أجهزة الاستخبارات الخاصة تملك هذه المعلومات بالفعل، وهي ترصد محاولات نظام كييف للتحضير لمثل هذه العمليات التخريبية الجديدة".وأوضح أن الرئيس بوتين أعطى رسالة واضحة لأوروبا بأنه إذا تم التدخل بشكل مباشر سيكون الرد الروسي قويًا على هذه الدول.أفغانستان تؤكد استعدادها لحل النزاع مع باكستان عبر الحوارأكدت الحكومة الأفغانية رغبتها في الحوار لوضع حد للنزاع مع باكستان التي أعلنت "حربًا مفتوحة" على كابول. وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي إن "كابول أكدت مرارًا على الحل السلمي، وما زالت ترغب بأن تحل المشكلة عبر الحوار".وأكد أن الدول العربية تستخدم في هذا الإطار أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لفرض أفق حل سياسي، وتجنب اشتعال يضر بخطط التنمية واستقرار أسعار الطاقة.المالكي يؤكد للمبعوث الأمريكي ضرورة احترام سيادة العراق وخيارات شعبهاستقبل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في مكتبه ببغداد، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق، توم باراك، لبحث تطورات المشهد السياسي في البلاد والاستحقاقات الوطنية المقبلة. وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في العراق، وسبل دعم الاستقرار وتعزيز المسار الديمقراطي خلال المرحلة المقبلة.زعيم حزب العمال الكردستاني يدعو إلى "اندماج ديمقراطي" وتجاوز مرحلة العنف في تركيادعا زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إمرالي التركية، إلى طي صفحة العنف والانتقال إلى مرحلة البناء السياسي الديمقراطي. وقال أوجلان في رسالته التي نقلها وفد حزب "الشعوب للمساواة والديمقراطية" إن هذه الدعوة هي بمثابة إعلان عن أن السلاح سيفقد معناه حيثما تتحقق السياسة الديمقراطية. وأوضح أن هناك تأطيرًا قانونيًا سيصدر قريبًا لإعلان السلام الدائم وحل حزب العمال الكردستاني، وبالتالي فإن خطاب أوجلان المؤيد لهذه الخطوة بترك السلاح والاندماج في العملية السياسية يعطي دفعة كبيرة وضمانًا بأن الأمر وصل إلى المرحلة الأخيرة.واشنطن تحذر سوريا من الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات الصينية لتعارضها مع المصالح الأمريكيةذكرت وكالة "رويترز" أنّ الولايات المتحدة حذرت سوريا من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في قطاع الاتصالات. جاء هذا التحذير الأمريكي بزعم "أنها تتعارض مع المصالح الأميركية وتهدد الأمن القومي للولايات المتحدة". وجاءت هذه الرسالة خلال اجتماع لم يُعلن عنه بين فريق من وزارة الخارجية الأميركية ووزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل في سان فرانسيسكو.وأضاف أن سوريا اليوم بحاجة ماسة إلى تطوير قطاع الاتصالات، لأن التحدي كبير جدًا في تأمين كل ما له علاقة بالتكنولوجيا والاتصالات، وتأمين البنية التحتية الرقمية.

