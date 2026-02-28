موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"، كابول مستعدة للحوار لحل النزاع مع باكستان
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260228/موسكو-كييف-تحاول-تخريب-أنابيب-التيارين-الأزرق-والتركي-1110863538.html
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الأجهزة الأمنية الروسية تملك معلومات مؤكدة حول تحضيرات لتخريب خطي أنابيب غاز "السيل الأزرق" و"السيل التركي" في البحر... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T13:50+0000
2026-02-28T13:50+0000
راديو
عالم سبوتنيك
أخبار روسيا اليوم
أخبار العراق اليوم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"

13:50 GMT 28.02.2026
راديو
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"
كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الأجهزة الأمنية الروسية تملك معلومات مؤكدة حول تحضيرات لتخريب خطي أنابيب غاز "السيل الأزرق" و"السيل التركي" في البحر الأسود.
وأضاف أن "أجهزة الاستخبارات الخاصة تملك هذه المعلومات بالفعل، وهي ترصد محاولات نظام كييف للتحضير لمثل هذه العمليات التخريبية الجديدة".

في هذا السياق، قال د. محمود الأفندي الخبير بالشأن الروسي، إن النخبة الأوروبية والنظام الأوكراني لم ينجحوا في الميدان العسكري، وبالتالي كان لا بد لهم في البدء بما يسمى بالعمليات التخريبية لمحاولة النيل من روسيا، مؤكدًا أن هذه الحرب الاقتصادية ستفشل أيضًا.

وأوضح أن الرئيس بوتين أعطى رسالة واضحة لأوروبا بأنه إذا تم التدخل بشكل مباشر سيكون الرد الروسي قويًا على هذه الدول.
أفغانستان تؤكد استعدادها لحل النزاع مع باكستان عبر الحوار
أكدت الحكومة الأفغانية رغبتها في الحوار لوضع حد للنزاع مع باكستان التي أعلنت "حربًا مفتوحة" على كابول.
وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي إن "كابول أكدت مرارًا على الحل السلمي، وما زالت ترغب بأن تحل المشكلة عبر الحوار".
في هذا الصدد، قال خبير الشؤون الإقليمية هاني الجمل إن "الدول الخليجية تخشى تحول الصراع بين باكستان وأفغانستان إلى حرب إقليمية أوسع أو بالوكالة مما قد يشعل مواجهات متعددة".
وأكد أن الدول العربية تستخدم في هذا الإطار أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لفرض أفق حل سياسي، وتجنب اشتعال يضر بخطط التنمية واستقرار أسعار الطاقة.
المالكي يؤكد للمبعوث الأمريكي ضرورة احترام سيادة العراق وخيارات شعبه
استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في مكتبه ببغداد، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق، توم باراك، لبحث تطورات المشهد السياسي في البلاد والاستحقاقات الوطنية المقبلة.
وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في العراق، وسبل دعم الاستقرار وتعزيز المسار الديمقراطي خلال المرحلة المقبلة.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي كفاح محمود إن لقاء المبعوث الأمريكي مع المالكي جاء لتقييم قدرة المالكي على حل مشكلة الميليشيات والفصائل المسلحة، ودمجها في مؤسسة عسكرية موحدة دستورية، لتعزيز التحالف الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد. لكنه أكد في الوقت نفسه أن "الإطار التنسيقي لن يقبل الانسحاب تحت ضغط أمريكي مباشر خوفًا من فقدان الشرعية أمام الجمهور".
زعيم حزب العمال الكردستاني يدعو إلى "اندماج ديمقراطي" وتجاوز مرحلة العنف في تركيا
دعا زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إمرالي التركية، إلى طي صفحة العنف والانتقال إلى مرحلة البناء السياسي الديمقراطي.
وقال أوجلان في رسالته التي نقلها وفد حزب "الشعوب للمساواة والديمقراطية" إن هذه الدعوة هي بمثابة إعلان عن أن السلاح سيفقد معناه حيثما تتحقق السياسة الديمقراطية.
في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو إن تركيا عازمة حكومة ورئاسة على تفعيل ما يسمى "تركيا بلا إرهاب".
وأوضح أن هناك تأطيرًا قانونيًا سيصدر قريبًا لإعلان السلام الدائم وحل حزب العمال الكردستاني، وبالتالي فإن خطاب أوجلان المؤيد لهذه الخطوة بترك السلاح والاندماج في العملية السياسية يعطي دفعة كبيرة وضمانًا بأن الأمر وصل إلى المرحلة الأخيرة.
واشنطن تحذر سوريا من الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات الصينية لتعارضها مع المصالح الأمريكية
ذكرت وكالة "رويترز" أنّ الولايات المتحدة حذرت سوريا من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في قطاع الاتصالات. جاء هذا التحذير الأمريكي بزعم "أنها تتعارض مع المصالح الأميركية وتهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".
وجاءت هذه الرسالة خلال اجتماع لم يُعلن عنه بين فريق من وزارة الخارجية الأميركية ووزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل في سان فرانسيسكو.

في هذا الموضوع، قال خبير الاقتصاد السوري علي محمود إن التصريحات الأمريكية مستجدة، وتصعب على الحكومة السورية مسألة اختيار الموردين فيما يتعلق بتطوير قطاع الاتصالات.

وأضاف أن سوريا اليوم بحاجة ماسة إلى تطوير قطاع الاتصالات، لأن التحدي كبير جدًا في تأمين كل ما له علاقة بالتكنولوجيا والاتصالات، وتأمين البنية التحتية الرقمية.
