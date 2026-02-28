https://sarabic.ae/20260228/موسكو-كييف-تحاول-تخريب-أنابيب-التيارين-الأزرق-والتركي-1110863538.html
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الأجهزة الأمنية الروسية تملك معلومات مؤكدة حول تحضيرات لتخريب خطي أنابيب غاز "السيل الأزرق" و"السيل التركي" في البحر الأسود.
وأضاف أن "أجهزة الاستخبارات الخاصة تملك هذه المعلومات بالفعل، وهي ترصد محاولات نظام كييف
للتحضير لمثل هذه العمليات التخريبية الجديدة".
في هذا السياق، قال د. محمود الأفندي الخبير بالشأن الروسي، إن النخبة الأوروبية والنظام الأوكراني لم ينجحوا في الميدان العسكري، وبالتالي كان لا بد لهم في البدء بما يسمى بالعمليات التخريبية لمحاولة النيل من روسيا، مؤكدًا أن هذه الحرب الاقتصادية ستفشل أيضًا.
وأوضح أن الرئيس بوتين
أعطى رسالة واضحة لأوروبا بأنه إذا تم التدخل بشكل مباشر سيكون الرد الروسي قويًا على هذه الدول.
أفغانستان تؤكد استعدادها لحل النزاع مع باكستان عبر الحوار
أكدت الحكومة الأفغانية رغبتها في الحوار لوضع حد للنزاع مع باكستان التي أعلنت "حربًا مفتوحة" على كابول.
وقال الناطق باسم حكومة طالبان
ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي إن "كابول أكدت مرارًا على الحل السلمي، وما زالت ترغب بأن تحل المشكلة عبر الحوار".
في هذا الصدد، قال خبير الشؤون الإقليمية هاني الجمل إن "الدول الخليجية تخشى تحول الصراع بين باكستان وأفغانستان إلى حرب إقليمية أوسع أو بالوكالة مما قد يشعل مواجهات متعددة".
وأكد أن الدول العربية تستخدم في هذا الإطار أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لفرض أفق حل سياسي، وتجنب اشتعال يضر بخطط التنمية واستقرار أسعار الطاقة.
المالكي يؤكد للمبعوث الأمريكي ضرورة احترام سيادة العراق وخيارات شعبه
استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في مكتبه ببغداد، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق، توم باراك، لبحث تطورات المشهد السياسي في البلاد والاستحقاقات الوطنية المقبلة.
وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي
أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في العراق، وسبل دعم الاستقرار وتعزيز المسار الديمقراطي خلال المرحلة المقبلة.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي كفاح محمود إن لقاء المبعوث الأمريكي مع المالكي جاء لتقييم قدرة المالكي على حل مشكلة الميليشيات والفصائل المسلحة، ودمجها في مؤسسة عسكرية موحدة دستورية، لتعزيز التحالف الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد. لكنه أكد في الوقت نفسه أن "الإطار التنسيقي لن يقبل الانسحاب تحت ضغط أمريكي مباشر خوفًا من فقدان الشرعية أمام الجمهور".
زعيم حزب العمال الكردستاني يدعو إلى "اندماج ديمقراطي" وتجاوز مرحلة العنف في تركيا
دعا زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إمرالي التركية، إلى طي صفحة العنف والانتقال إلى مرحلة البناء السياسي الديمقراطي.
وقال أوجلان
في رسالته التي نقلها وفد حزب "الشعوب للمساواة والديمقراطية" إن هذه الدعوة هي بمثابة إعلان عن أن السلاح سيفقد معناه حيثما تتحقق السياسة الديمقراطية.
في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو إن تركيا عازمة حكومة ورئاسة على تفعيل ما يسمى "تركيا بلا إرهاب".
وأوضح أن هناك تأطيرًا قانونيًا سيصدر قريبًا لإعلان السلام الدائم وحل حزب العمال الكردستاني، وبالتالي فإن خطاب أوجلان المؤيد لهذه الخطوة بترك السلاح والاندماج في العملية السياسية يعطي دفعة كبيرة وضمانًا بأن الأمر وصل إلى المرحلة الأخيرة.
واشنطن تحذر سوريا من الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات الصينية لتعارضها مع المصالح الأمريكية
ذكرت وكالة "رويترز" أنّ الولايات المتحدة حذرت سوريا
من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في قطاع الاتصالات. جاء هذا التحذير الأمريكي بزعم "أنها تتعارض مع المصالح الأميركية وتهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".
وجاءت هذه الرسالة خلال اجتماع لم يُعلن عنه بين فريق من وزارة الخارجية الأميركية ووزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل في سان فرانسيسكو.
في هذا الموضوع، قال خبير الاقتصاد السوري علي محمود إن التصريحات الأمريكية مستجدة، وتصعب على الحكومة السورية مسألة اختيار الموردين فيما يتعلق بتطوير قطاع الاتصالات.
وأضاف أن سوريا اليوم بحاجة ماسة إلى تطوير قطاع الاتصالات، لأن التحدي كبير جدًا في تأمين كل ما له علاقة بالتكنولوجيا والاتصالات، وتأمين البنية التحتية الرقمية.