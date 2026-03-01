https://sarabic.ae/20260301/إسرائيل-تطلق-موجة-جديدة-من-الهجمات-الجوية-على-إيران-1110916161.html
إسرائيل تطلق موجة جديدة من الهجمات الجوية على إيران
إسرائيل تطلق موجة جديدة من الهجمات الجوية على إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو بدأ تنفيذ موجة جديدة من الهجمات على إيران، مشيرا إلى أنها تستهدف مواقع في قلب العاصمة طهران. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T15:28+0000
2026-03-01T15:28+0000
2026-03-01T15:28+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109376327_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_506ed228a6c43e665c14c7cfff600a9f.jpg
جاء ذلك حسب بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأحد، أكد فيه أن سيواصل التصدي لما وصفه بـ "التهديدات".وأمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ما وصفها بأكبر طلعة هجومية في تاريخ سلاح الجو، استهدفت وحدات صاروخية ومنظومات دفاع جوي تابعة للنظام الإيراني في مناطق غربي ووسط إيران، مشيرا إلى أن الهجوم شاركت فيه نحو 200 طائرة مقاتلة.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، أمس السبت، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها، وشنت هجمات مضادة طالت إسرائيل وقواعد أمريكية وغربية في المنطقة كما أغلقت مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
https://sarabic.ae/20260301/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-على-إيران-ومقتل-خامنئي-صور-وفيديو-1110894032.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109376327_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_8302591021a8a6f095f317ecde7087a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
إسرائيل تطلق موجة جديدة من الهجمات الجوية على إيران
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو بدأ تنفيذ موجة جديدة من الهجمات على إيران، مشيرا إلى أنها تستهدف مواقع في قلب العاصمة طهران.
جاء ذلك حسب بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأحد، أكد فيه أن سيواصل التصدي لما وصفه بـ "التهديدات".
وأمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ما وصفها بأكبر طلعة هجومية في تاريخ سلاح الجو، استهدفت وحدات صاروخية ومنظومات دفاع جوي تابعة للنظام الإيراني في مناطق غربي ووسط إيران
، مشيرا إلى أن الهجوم شاركت فيه نحو 200 طائرة مقاتلة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، أمس السبت، شن ضربات
وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل
شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها، وشنت هجمات مضادة طالت إسرائيل وقواعد أمريكية وغربية في المنطقة كما أغلقت مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.