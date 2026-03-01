صور توثق آثار الدمار في إسرائيل جراء ضربات الصواريخ الإيرانية

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهر الأبنية المتضررة في تل أبيب، وذلك بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية.
جانب من الأضرار التي نجمت من الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت تل أبيب.
أحد الصواريخ الإيرانية يحدث حفرة كبيرة في تل أبيب.
صورة تظهر الأضرار، في تل أبيب، نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني.
الدمار الناتج في تل أبيب نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني.
حفرة في تل أبيب، نجمت إثر الضربات الصاروخية الإيرانية.
صورة تظهر أحد الأبنية المتضررة نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب.
