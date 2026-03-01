عربي
بوتين يعرب عن تعازيه لبزشكيان في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
https://sarabic.ae/20260301/1110909217.html
صور توثق آثار الدمار في إسرائيل جراء ضربات الصواريخ الإيرانية
صور توثق آثار الدمار في إسرائيل جراء ضربات الصواريخ الإيرانية
صور توثق آثار الدمار في إسرائيل جراء ضربات الصواريخ الإيرانية

13:37 GMT 01.03.2026
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور، التي توثق حجم الأضرار في تل أبيب، التي نجمت إثر الضربات الصاروخية الإيرانية.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر الأبنية المتضررة في تل أبيب، وذلك بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية.

صورة تظهر الأبنية المتضررة في تل أبيب، وذلك بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر الأبنية المتضررة في تل أبيب، وذلك بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

جانب من الأضرار التي نجمت من الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت تل أبيب.

جانب من الأضرار التي نجمت من الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت تل أبيب. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

جانب من الأضرار التي نجمت من الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت تل أبيب.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

أحد الصواريخ الإيرانية يحدث حفرة كبيرة في تل أبيب.

أحد الصواريخ الإيرانية يحدث حفرة كبيرة في تل أبيب. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد الصواريخ الإيرانية يحدث حفرة كبيرة في تل أبيب.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر الأضرار، في تل أبيب، نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني.

صورة تظهر الأضرار، في تل أبيب، نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر الأضرار، في تل أبيب، نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

الدمار الناتج في تل أبيب نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني.

الدمار الناتج في تل أبيب نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

الدمار الناتج في تل أبيب نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

حفرة في تل أبيب، نجمت إثر الضربات الصاروخية الإيرانية.

حفرة في تل أبيب، نجمت إثر الضربات الصاروخية الإيرانية. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفرة في تل أبيب، نجمت إثر الضربات الصاروخية الإيرانية.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر أحد الأبنية المتضررة نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب.

صورة تظهر أحد الأبنية المتضررة نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر أحد الأبنية المتضررة نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب.

