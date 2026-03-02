عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
خبير في العلاقات الدولية: روسيا الطرف الوحيد الذي يمتلك رغبة تفاوضية من أجل السلام
خبير في العلاقات الدولية: روسيا الطرف الوحيد الذي يمتلك رغبة تفاوضية من أجل السلام
ذكر تاديو كاستيليوني، الخبير الأرجنتيني في العلاقات الدولية، أن الطرف الوحيد القادر على التفاوض من أجل السلام هي روسيا الاتحادية.
وقال الخبير، في برنامج "سيبتيمو بيزو" على إذاعة "سبوتنيك موندو"، إننا نمر بلحظات حرجة على الصعيد الدولي بسبب هذا العدوان غير المبرر بتاتاً من جانب إسرائيل، وكذلك الولايات المتحدة، التي تنتهك مجدداً جميع قواعد ما يمكن وصفه بالقانون الدولي المتداعي، الذي يُعتبر في الواقع ميتاً، والذي يُدفن مراراً وتكراراً.والجدير بالذكر أن جميع الفاعلين الإقليميين في غرب آسيا، بما في ذلك دول مثل قطر ودول إقليمية أخرى، يطالبون روسيا بالتدخل كضامن للسلام ووقف فوري لإطلاق النار في المنطقة، نظرًا لجميع العوامل المهددة حاليًا.تجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز لم يُغلق رسميًا، إلا أنه لم تعبره أي سفينة منذ أكثر من 48 ساعة. وبالطبع، افتتحت الأسواق الدولية اليوم مع ارتفاع أسعار الوقود والنفط والغاز، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة.في ظل هذه الظروف، يبدو أن روسيا الاتحادية هي الطرف الوحيد القادر على التفاوض من أجل سلام حقيقي، أو على الأقل وقف لإطلاق النار، وفقا للخبير.وأضاف: "علاوة على ذلك، يربط ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب أيضا بالإمارات، ما يرتبط بإمكانات الطاقة في المنطقة".وفي هذا السياق، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على إيران، وأعرب عن تضامه مع دول غرب آسيا وسط هذه التوترات.
ذكر تاديو كاستيليوني، الخبير الأرجنتيني في العلاقات الدولية، أن الطرف الوحيد القادر على التفاوض من أجل السلام هي روسيا الاتحادية.
وقال الخبير، في برنامج "سيبتيمو بيزو" على إذاعة "سبوتنيك موندو"، إننا نمر بلحظات حرجة على الصعيد الدولي بسبب هذا العدوان غير المبرر بتاتاً من جانب إسرائيل، وكذلك الولايات المتحدة، التي تنتهك مجدداً جميع قواعد ما يمكن وصفه بالقانون الدولي المتداعي، الذي يُعتبر في الواقع ميتاً، والذي يُدفن مراراً وتكراراً.

"وفي هذا السياق، نجد روسيا، التي تصوّرها وسائل الإعلام الدولية الرئيسية كدولة عدوانية وعسكرية، يُفترض أنها غير مبالية بالسلام وكل ما يتصل به. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الحقائق، نجد أن الأمور على العكس تماما، فروسيا الاتحادية دولة لا تتدخل في الشؤون الداخلية ودائما تمد يدها من أجل السلام".

والجدير بالذكر أن جميع الفاعلين الإقليميين في غرب آسيا، بما في ذلك دول مثل قطر ودول إقليمية أخرى، يطالبون روسيا بالتدخل كضامن للسلام ووقف فوري لإطلاق النار في المنطقة، نظرًا لجميع العوامل المهددة حاليًا.
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
هل كانت المفاوضات الأمريكية الإيرانية مجرد غطاء لهجوم مباغت؟
19:52 GMT
تجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز لم يُغلق رسميًا، إلا أنه لم تعبره أي سفينة منذ أكثر من 48 ساعة. وبالطبع، افتتحت الأسواق الدولية اليوم مع ارتفاع أسعار الوقود والنفط والغاز، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة.
في ظل هذه الظروف، يبدو أن روسيا الاتحادية هي الطرف الوحيد القادر على التفاوض من أجل سلام حقيقي، أو على الأقل وقف لإطلاق النار، وفقا للخبير.
وأشار الخبير إلى أن ذلك "يعود إلى العلاقات الطيبة التي بنتها روسيا باستمرار مع إيران وجميع دول المنطقة. ويكفي أن نتذكر الزيارات المنتظمة - اثنتان على الأقل هذا العام - لممثلين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو في مجموعة البريكس، وهذه حقيقة جديرة بالملاحظة.
وأضاف: "علاوة على ذلك، يربط ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب أيضا بالإمارات، ما يرتبط بإمكانات الطاقة في المنطقة".
وفي هذا السياق، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على إيران، وأعرب عن تضامه مع دول غرب آسيا وسط هذه التوترات.
