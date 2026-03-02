https://sarabic.ae/20260302/خبير-في-العلاقات-الدولية-روسيا-الطرف-الوحيد-الذي-يمتلك-رغبة-تفاوضية-من-أجل-السلام-1110964203.html

خبير في العلاقات الدولية: روسيا الطرف الوحيد الذي يمتلك رغبة تفاوضية من أجل السلام

ذكر تاديو كاستيليوني، الخبير الأرجنتيني في العلاقات الدولية، أن الطرف الوحيد القادر على التفاوض من أجل السلام هي روسيا الاتحادية. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال الخبير، في برنامج "سيبتيمو بيزو" على إذاعة "سبوتنيك موندو"، إننا نمر بلحظات حرجة على الصعيد الدولي بسبب هذا العدوان غير المبرر بتاتاً من جانب إسرائيل، وكذلك الولايات المتحدة، التي تنتهك مجدداً جميع قواعد ما يمكن وصفه بالقانون الدولي المتداعي، الذي يُعتبر في الواقع ميتاً، والذي يُدفن مراراً وتكراراً.والجدير بالذكر أن جميع الفاعلين الإقليميين في غرب آسيا، بما في ذلك دول مثل قطر ودول إقليمية أخرى، يطالبون روسيا بالتدخل كضامن للسلام ووقف فوري لإطلاق النار في المنطقة، نظرًا لجميع العوامل المهددة حاليًا.تجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز لم يُغلق رسميًا، إلا أنه لم تعبره أي سفينة منذ أكثر من 48 ساعة. وبالطبع، افتتحت الأسواق الدولية اليوم مع ارتفاع أسعار الوقود والنفط والغاز، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة.في ظل هذه الظروف، يبدو أن روسيا الاتحادية هي الطرف الوحيد القادر على التفاوض من أجل سلام حقيقي، أو على الأقل وقف لإطلاق النار، وفقا للخبير.وأضاف: "علاوة على ذلك، يربط ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب أيضا بالإمارات، ما يرتبط بإمكانات الطاقة في المنطقة".وفي هذا السياق، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على إيران، وأعرب عن تضامه مع دول غرب آسيا وسط هذه التوترات.

