https://sarabic.ae/20260302/روسيا-تطور-مادة-لإنتاج-الوقود-ببساطة-من-الماء-1110948956.html
روسيا تطور مادة لإنتاج الوقود "ببساطة" من الماء
روسيا تطور مادة لإنتاج الوقود "ببساطة" من الماء
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية وجامعة "إيتمو" مادة جديدة تسهل إنتاج وقود الهيدروجين الصديق للبيئة من الماء. وقد عُرضت النتائج في مجلة... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T14:33+0000
2026-03-02T14:33+0000
2026-03-02T14:33+0000
علوم
روسيا
ماء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101797/01/1017970199_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_b734dfef1a1dbc0943ab86249e20ae88.jpg
وقال نيكولاي شيلوف، الباحث المساعد في مركز أبحاث المواد الذكية والتطبيقات الطبية الحيوية في جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية، إنه لإنتاج الهيدروجين العالي النقاء، الذي يمكن استخدامه كوقود صديق للبيئة (إذ لا يطلق في الغلاف الجوي عند احتراقه سوى الماء)، من الضروري استخدام مواد كيميائية قوية وطاقة مولدة من حرق النفط أو الفحم أو الغاز.وابتكر علماء الجامعتين مادة جديدة لتسريع إحدى مراحل تحلل الماء باستخدام عناصر كيميائية شائعة. وتتضمن تقنية إنتاج هذا المحفز ثلاث خطوات بسيطة لا تتطلب تسخيناً ويمكن إجراؤها في وعاء زجاجي واحد.وأكد العالم أن تعريض المادة الجديدة لمجال مغناطيسي خارجي يزيد من كفاءتها بشكل ملحوظ، وهي خاصية نادرة في محفزات إنتاج الهيدروجين. وبفضل هذه الخاصية، يمكن تعديل المادة لتناسب حجم محطة إنتاج الهيدروجين.وأكد شيلوف قائلاً: "يمكن تطبيق طريقة جديدة لتصنيع المحفزات المنخفضة التكلفة بنجاح في بلد يشهد تطوراً في مجال طاقة الهيدروجين، حيث يكون الإنتاج الواسع النطاق والمنخفض التكلفة للصوديوم والبوتاسيوم المعدنيين من المواد الخام المعدنية ممكناً. وقد تحققت هذه الظروف في روسيا".
https://sarabic.ae/20230822/علماء-روس-يبتكرون-نظاما-دقيقا-متحركا-لقياس-نسبة-الماء-في-الوقود-1080316481.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101797/01/1017970199_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_bb1e9bd3cc78bc6dca22f7cd8b0222d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, روسيا, ماء
روسيا تطور مادة لإنتاج الوقود "ببساطة" من الماء
ابتكر علماء من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية وجامعة "إيتمو" مادة جديدة تسهل إنتاج وقود الهيدروجين الصديق للبيئة من الماء. وقد عُرضت النتائج في مجلة Small.
وقال نيكولاي شيلوف، الباحث المساعد في مركز أبحاث المواد الذكية والتطبيقات الطبية الحيوية في جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية، إنه لإنتاج الهيدروجين العالي النقاء، الذي يمكن استخدامه كوقود صديق للبيئة (إذ لا يطلق في الغلاف الجوي عند احتراقه سوى الماء)، من الضروري استخدام مواد كيميائية قوية وطاقة مولدة من حرق النفط أو الفحم أو الغاز.
وأوضح شيلوف أن إنتاج هذا الوقود يخلّف بصمة كربونية هائلة.
وابتكر علماء الجامعتين مادة جديدة لتسريع إحدى مراحل تحلل الماء باستخدام عناصر كيميائية شائعة. وتتضمن تقنية إنتاج هذا المحفز ثلاث خطوات بسيطة لا تتطلب تسخيناً ويمكن إجراؤها في وعاء زجاجي واحد.
وأوضح شيلوف: "طورنا طريقةً للتصنيع السريع والبارد (في درجة حرارة الغرفة) لمواد مسامية تساعد على تحلل الماء إلى أوكسجين وهيدروجين. تُصنع هذه المحفزات من معادن متوفرة بسهولة (الحديد والكوبالت والنيكل، بدلاً من الإيريديوم والروثينيوم التقليديين الباهظي الثمن)، وهي فعالة بشكل خاص في المجال المغناطيسي. وهذا يسمح لنا بإنتاج الهيدروجين بشكل أسرع وأرخص وأكثر ملاءمةً للبيئة".
وأكد العالم أن تعريض المادة الجديدة لمجال مغناطيسي خارجي يزيد من كفاءتها بشكل ملحوظ، وهي خاصية نادرة في محفزات إنتاج الهيدروجين. وبفضل هذه الخاصية، يمكن تعديل المادة لتناسب حجم محطة إنتاج الهيدروجين.
وأكد شيلوف قائلاً: "يمكن تطبيق طريقة جديدة لتصنيع المحفزات المنخفضة التكلفة بنجاح في بلد يشهد تطوراً في مجال طاقة الهيدروجين، حيث يكون الإنتاج الواسع النطاق والمنخفض التكلفة للصوديوم والبوتاسيوم المعدنيين من المواد الخام المعدنية ممكناً. وقد تحققت هذه الظروف في روسيا".