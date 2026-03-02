روسيا تطور مادة لإنتاج الوقود "ببساطة" من الماء

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وأربعة من أبرز القيادات العسكرية وطهران تتوعد برد عنيف
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260302/روسيا-تطور-مادة-لإنتاج-الوقود-ببساطة-من-الماء-1110948956.html
روسيا تطور مادة لإنتاج الوقود "ببساطة" من الماء
روسيا تطور مادة لإنتاج الوقود "ببساطة" من الماء
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية وجامعة "إيتمو" مادة جديدة تسهل إنتاج وقود الهيدروجين الصديق للبيئة من الماء. وقد عُرضت النتائج في مجلة... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T14:33+0000
2026-03-02T14:33+0000
علوم
روسيا
ماء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101797/01/1017970199_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_b734dfef1a1dbc0943ab86249e20ae88.jpg
وقال نيكولاي شيلوف، الباحث المساعد في مركز أبحاث المواد الذكية والتطبيقات الطبية الحيوية في جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية، إنه لإنتاج الهيدروجين العالي النقاء، الذي يمكن استخدامه كوقود صديق للبيئة (إذ لا يطلق في الغلاف الجوي عند احتراقه سوى الماء)، من الضروري استخدام مواد كيميائية قوية وطاقة مولدة من حرق النفط أو الفحم أو الغاز.وابتكر علماء الجامعتين مادة جديدة لتسريع إحدى مراحل تحلل الماء باستخدام عناصر كيميائية شائعة. وتتضمن تقنية إنتاج هذا المحفز ثلاث خطوات بسيطة لا تتطلب تسخيناً ويمكن إجراؤها في وعاء زجاجي واحد.وأكد العالم أن تعريض المادة الجديدة لمجال مغناطيسي خارجي يزيد من كفاءتها بشكل ملحوظ، وهي خاصية نادرة في محفزات إنتاج الهيدروجين. وبفضل هذه الخاصية، يمكن تعديل المادة لتناسب حجم محطة إنتاج الهيدروجين.وأكد شيلوف قائلاً: "يمكن تطبيق طريقة جديدة لتصنيع المحفزات المنخفضة التكلفة بنجاح في بلد يشهد تطوراً في مجال طاقة الهيدروجين، حيث يكون الإنتاج الواسع النطاق والمنخفض التكلفة للصوديوم والبوتاسيوم المعدنيين من المواد الخام المعدنية ممكناً. وقد تحققت هذه الظروف في روسيا".
https://sarabic.ae/20230822/علماء-روس-يبتكرون-نظاما-دقيقا-متحركا-لقياس-نسبة-الماء-في-الوقود-1080316481.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101797/01/1017970199_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_bb1e9bd3cc78bc6dca22f7cd8b0222d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا, ماء
علوم, روسيا, ماء

روسيا تطور مادة لإنتاج الوقود "ببساطة" من الماء

14:33 GMT 02.03.2026
© flickr.com / laszlo-photoمياه
مياه - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
© flickr.com / laszlo-photo
تابعنا عبر
ابتكر علماء من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية وجامعة "إيتمو" مادة جديدة تسهل إنتاج وقود الهيدروجين الصديق للبيئة من الماء. وقد عُرضت النتائج في مجلة Small.
وقال نيكولاي شيلوف، الباحث المساعد في مركز أبحاث المواد الذكية والتطبيقات الطبية الحيوية في جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية، إنه لإنتاج الهيدروجين العالي النقاء، الذي يمكن استخدامه كوقود صديق للبيئة (إذ لا يطلق في الغلاف الجوي عند احتراقه سوى الماء)، من الضروري استخدام مواد كيميائية قوية وطاقة مولدة من حرق النفط أو الفحم أو الغاز.

وأوضح شيلوف أن إنتاج هذا الوقود يخلّف بصمة كربونية هائلة.

وابتكر علماء الجامعتين مادة جديدة لتسريع إحدى مراحل تحلل الماء باستخدام عناصر كيميائية شائعة. وتتضمن تقنية إنتاج هذا المحفز ثلاث خطوات بسيطة لا تتطلب تسخيناً ويمكن إجراؤها في وعاء زجاجي واحد.
جزيئات - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
علماء روس يبتكرون نظاما دقيقا "متحركا" لقياس نسبة الماء في الوقود
22 أغسطس 2023, 09:47 GMT

وأوضح شيلوف: "طورنا طريقةً للتصنيع السريع والبارد (في درجة حرارة الغرفة) لمواد مسامية تساعد على تحلل الماء إلى أوكسجين وهيدروجين. تُصنع هذه المحفزات من معادن متوفرة بسهولة (الحديد والكوبالت والنيكل، بدلاً من الإيريديوم والروثينيوم التقليديين الباهظي الثمن)، وهي فعالة بشكل خاص في المجال المغناطيسي. وهذا يسمح لنا بإنتاج الهيدروجين بشكل أسرع وأرخص وأكثر ملاءمةً للبيئة".

وأكد العالم أن تعريض المادة الجديدة لمجال مغناطيسي خارجي يزيد من كفاءتها بشكل ملحوظ، وهي خاصية نادرة في محفزات إنتاج الهيدروجين. وبفضل هذه الخاصية، يمكن تعديل المادة لتناسب حجم محطة إنتاج الهيدروجين.
وأكد شيلوف قائلاً: "يمكن تطبيق طريقة جديدة لتصنيع المحفزات المنخفضة التكلفة بنجاح في بلد يشهد تطوراً في مجال طاقة الهيدروجين، حيث يكون الإنتاج الواسع النطاق والمنخفض التكلفة للصوديوم والبوتاسيوم المعدنيين من المواد الخام المعدنية ممكناً. وقد تحققت هذه الظروف في روسيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала