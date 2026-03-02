https://sarabic.ae/20260302/غارة-إسرائيلية-تستهدف-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-فيديو-1110948367.html
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارة جوية عنيفة بصواريخ عدة، استهدفت مجمع مباني في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.
رصد مراسل وكالة "سبوتنيك"، لحظة شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة بعدة صواريخ، استهدفت مجمع مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت.وكان قد أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف موقع دفاعي صاروخي إسرائيلي جنوبي مدينة حيفا، برشقة من الصواريخ.وأضاف البيان: "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين. لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يستمر في عدوانه الممتد منذ خمسة عشر شهرا من دون أن يلقى ردًا تحذيريًا لوقف هذا العدوان والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".
رصد مراسل وكالة "سبوتنيك"، لحظة شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة بعدة صواريخ، استهدفت مجمع مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ويأتي هذا بالتوازي مع تأكيد الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه سيقوم بمهاجمة 18 مكانا وجّه لسكانها إنذارا عاجلا بإخلاء مبانيهم، بدعوى أن "حزب الله" يستخدمها في مناطق واسعة من الجنوب اللبناني.
وكان قد أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف موقع دفاعي صاروخي إسرائيلي جنوبي مدينة حيفا، برشقة من الصواريخ.
وقال الحزب في بيان له عبر تطبيق "تلغرام": استهدفت المقاومة الإسلامية، منتصف ليل الأحد الإثنين الواقع فيه الثاني من آذار/ مارس 2026، بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة"، مشيرًا إلى أن "القصف جاء ثأرًا لاغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي".
وأضاف البيان: "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين. لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يستمر في عدوانه الممتد منذ خمسة عشر شهرا من دون أن يلقى ردًا تحذيريًا لوقف هذا العدوان والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".