مدى الصواريخ البالستية الإيرانية
وسائط متعددة
انفوجرافيك
2026
مدى الصواريخ البالستية الإيرانية
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" خريطة تظهر مدى الوصول لعدد من أبرز الصواريخ البالستية الإيرانية، بحسب قدراتها المختلفة من حيث المسافة التي يمكن أن تبلغها، في ظل التصعيد العسكري الجاري والوجود الأمريكي في المنطقة.