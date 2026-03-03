https://sarabic.ae/20260303/إعلام-الدفاعات-الجوية-الإيرانية-تسقط-طائرة-مقاتلة-أمريكية-من-طراز-إف-15-1111016383.html
إعلام: الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-15
أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، نقلاً عن مصدر، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-15. 03.03.2026, سبوتنيك عربي
ولم تتوفر تفاصيل إضافية على الفور.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، أن خسائر العدو خلال 4 أيام من القتال بلغت 680 قتيلاً وجريحًا، مشيرًا إلى أنه استهدف أركان الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية بهكريا ومواقع عسكرية ببيتح تكفا بتل أبيب.وأضاف: "كانت من بين الأهداف التي استهدفتها الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، مقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي ووزارة الحرب في هكريا، والبنية التحتية لمنطقة "بني باراك" الاستراتيجية، وأهداف عسكرية في بيتح تكفا شمال شرق تل أبيب، ومركز عسكري في الجليل الغربي".ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
