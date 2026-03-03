باحث سياسي عماني: الحرب هدفها تمكين إسرائيل من السيطرة على دول الإقليم بالكامل

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260303/باحث-سياسي-عماني-الحرب-هدفها-تمكين-إسرائيل-من-السيطرة-على-دول-الإقليم-بالكامل-1110983208.html
باحث سياسي عماني: الحرب هدفها تمكين إسرائيل من السيطرة على دول الإقليم بالكامل
باحث سياسي عماني: الحرب هدفها تمكين إسرائيل من السيطرة على دول الإقليم بالكامل
سبوتنيك عربي
علّق الأكاديمي والباحث السياسي من سلطنة عمان، الدكتور محمد بن عوض المشيخي، على مجريات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، معتبرًا أن "إسرائيل هي التي تدير... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T11:40+0000
2026-03-03T11:40+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_e5ed149380b32a187a24d6bac6e781b4.jpg
وقال المشيخي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "هم يزعمون أن هناك قانونًا دوليًا في الوقت الحالي، لكن الولايات المتحدة وحتى إسرائيل يدركون جيدًا أن القانون الدولي تحت سيطرتهم"، لافتًا إلى "مفاوضات كانت رعتها سلطنة عُمان وصلت إلى حل يرضي حتى الولايات المتحدة، التي طالبت بملف التخصيب أن يكون تحت سيطرتها وأن يصل إلى مرحلة أقل من المراحل الماضية، وإيران وافقت على ذلك والكل كان بالانتظار، ولكن ما كان ذلك إلا فخًا"، مؤكدًا أن "من تتخذ القرار إسرائيل وليست الولايات المتحدة لإشعال هذه الحرب".وتابع المشيخي: "من خلال منصات التواصل الاجتماعي، نرى معارضة قوية جدًا لتواجد القواعد الأمريكية في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "أمريكا أعطت لإسرائيل كل الأنظمة الدفاعية المتطورة، ثلاثة أنظمة دفاعية تم استخدامها في فلسطين، لكن في الدول الخليجية، حتى القواعد الأمريكية أصبحت مكشوفة ولم تقم في تجهيز المنطقة والقواعد، وبالتالي الأماكن السيادية في دول المجلس والمرافق الاقتصادية كالموانئ أصبحت مكشوفة أيضًا"، وأردف: "الدفاعات المتطورة التي يمكن لها التواجد الكامل بالسيطرة والتقاط للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية حقيقة لم تزود بها المنطقة، لهذا أصبحت هذه القواعد عبئًا أكثر من أن لها فائدة، وهذا درس كبير جدًا".
https://sarabic.ae/20260303/خبير-لبنان-يواجه-اليوم-مأساة-إنسانية-غير-مسبوقة-1110982904.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_72:0:960:666_1920x0_80_0_0_b2f7e5a94aada5bfd01fb1eb43ef4386.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي

باحث سياسي عماني: الحرب هدفها تمكين إسرائيل من السيطرة على دول الإقليم بالكامل

11:40 GMT 03.03.2026
© AP Photoالدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
علّق الأكاديمي والباحث السياسي من سلطنة عمان، الدكتور محمد بن عوض المشيخي، على مجريات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، معتبرًا أن "إسرائيل هي التي تدير المشهد وخلفها الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال المشيخي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "هم يزعمون أن هناك قانونًا دوليًا في الوقت الحالي، لكن الولايات المتحدة وحتى إسرائيل يدركون جيدًا أن القانون الدولي تحت سيطرتهم"، لافتًا إلى "مفاوضات كانت رعتها سلطنة عُمان وصلت إلى حل يرضي حتى الولايات المتحدة، التي طالبت بملف التخصيب أن يكون تحت سيطرتها وأن يصل إلى مرحلة أقل من المراحل الماضية، وإيران وافقت على ذلك والكل كان بالانتظار، ولكن ما كان ذلك إلا فخًا"، مؤكدًا أن "من تتخذ القرار إسرائيل وليست الولايات المتحدة لإشعال هذه الحرب".

ورأى أن "إيران خلطت أوراقها ووجهت بوصلة الحرب إلى دول مجاورة وبعضها كانت تساندها وتقف معها إلى آخر لحظة، وبالتالي هذا القرار لم يكن موفقًا على الإطلاق"، موضحًا أن هذه "الحرب هدفها تمكين إسرائيل من السيطرة على دول الإقليم بالكامل"، مضيفًا أن "الهدف القادم ليس كوبا بل الهدف دول عربية أخرى لتتمكن إسرائيل أن تكون لها الصوت النافذ والمعتدي والمتكبر في منطقتنا"، مشيرًا إلى أنه "إذا حصل ذلك من القادة العرب، لا يمكن أن تتهاون أو تسمح به الشعوب العربية".

إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
خبير: لبنان يواجه اليوم مأساة إنسانية غير مسبوقة
11:10 GMT

واعتبر ضيف "سبوتنيك" أن "قرار إيران، ضرب القواعد الأمريكية سيجعلها شبه معزولة في الإقليم"، مؤكدًا أن "هذه الحرب بدأت وإيران فقط من ينهيها"، لافتًا إلى أن "ليس كل شيء يريده الرئيس الأمريكي أو اسرائيل يمكن أن يتحقق"، قائلًا: "نحن نشهد وضعًا غير مسبوق، والشيء المؤسف أنه اليوم لا يوجد توازن على الإطلاق"، مؤكدًا أن "القانون الدولي مركون ولا قيمة له".

وتابع المشيخي: "من خلال منصات التواصل الاجتماعي، نرى معارضة قوية جدًا لتواجد القواعد الأمريكية في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "أمريكا أعطت لإسرائيل كل الأنظمة الدفاعية المتطورة، ثلاثة أنظمة دفاعية تم استخدامها في فلسطين، لكن في الدول الخليجية، حتى القواعد الأمريكية أصبحت مكشوفة ولم تقم في تجهيز المنطقة والقواعد، وبالتالي الأماكن السيادية في دول المجلس والمرافق الاقتصادية كالموانئ أصبحت مكشوفة أيضًا"، وأردف: "الدفاعات المتطورة التي يمكن لها التواجد الكامل بالسيطرة والتقاط للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية حقيقة لم تزود بها المنطقة، لهذا أصبحت هذه القواعد عبئًا أكثر من أن لها فائدة، وهذا درس كبير جدًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала