باحث سياسي عماني: الحرب هدفها تمكين إسرائيل من السيطرة على دول الإقليم بالكامل
باحث سياسي عماني: الحرب هدفها تمكين إسرائيل من السيطرة على دول الإقليم بالكامل
علّق الأكاديمي والباحث السياسي من سلطنة عمان، الدكتور محمد بن عوض المشيخي، على مجريات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، معتبرًا أن "إسرائيل هي التي تدير المشهد وخلفها الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال المشيخي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "هم يزعمون أن هناك قانونًا دوليًا في الوقت الحالي، لكن الولايات المتحدة وحتى إسرائيل يدركون جيدًا أن القانون الدولي تحت سيطرتهم"، لافتًا إلى "مفاوضات كانت رعتها سلطنة عُمان وصلت إلى حل يرضي حتى الولايات المتحدة، التي طالبت بملف التخصيب أن يكون تحت سيطرتها وأن يصل إلى مرحلة أقل من المراحل الماضية، وإيران وافقت على ذلك والكل كان بالانتظار، ولكن ما كان ذلك إلا فخًا"، مؤكدًا أن "من تتخذ القرار إسرائيل وليست الولايات المتحدة لإشعال هذه الحرب".وتابع المشيخي: "من خلال منصات التواصل الاجتماعي، نرى معارضة قوية جدًا لتواجد القواعد الأمريكية في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "أمريكا أعطت لإسرائيل كل الأنظمة الدفاعية المتطورة، ثلاثة أنظمة دفاعية تم استخدامها في فلسطين، لكن في الدول الخليجية، حتى القواعد الأمريكية أصبحت مكشوفة ولم تقم في تجهيز المنطقة والقواعد، وبالتالي الأماكن السيادية في دول المجلس والمرافق الاقتصادية كالموانئ أصبحت مكشوفة أيضًا"، وأردف: "الدفاعات المتطورة التي يمكن لها التواجد الكامل بالسيطرة والتقاط للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية حقيقة لم تزود بها المنطقة، لهذا أصبحت هذه القواعد عبئًا أكثر من أن لها فائدة، وهذا درس كبير جدًا".
باحث سياسي عماني: الحرب هدفها تمكين إسرائيل من السيطرة على دول الإقليم بالكامل
علّق الأكاديمي والباحث السياسي من سلطنة عمان، الدكتور محمد بن عوض المشيخي، على مجريات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، معتبرًا أن "إسرائيل هي التي تدير المشهد وخلفها الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال المشيخي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "هم يزعمون أن هناك قانونًا دوليًا في الوقت الحالي، لكن الولايات المتحدة وحتى إسرائيل يدركون جيدًا أن القانون الدولي تحت سيطرتهم"، لافتًا إلى "مفاوضات كانت رعتها سلطنة عُمان وصلت إلى حل يرضي حتى الولايات المتحدة، التي طالبت بملف التخصيب أن يكون تحت سيطرتها وأن يصل إلى مرحلة أقل من المراحل الماضية، وإيران وافقت على ذلك والكل كان بالانتظار، ولكن ما كان ذلك إلا فخًا"، مؤكدًا أن "من تتخذ القرار إسرائيل وليست الولايات المتحدة لإشعال هذه الحرب".
ورأى أن "إيران خلطت أوراقها ووجهت بوصلة الحرب إلى دول مجاورة وبعضها كانت تساندها وتقف معها إلى آخر لحظة، وبالتالي هذا القرار لم يكن موفقًا على الإطلاق"، موضحًا أن هذه "الحرب هدفها تمكين إسرائيل من السيطرة على دول الإقليم بالكامل"، مضيفًا أن "الهدف القادم ليس كوبا بل الهدف دول عربية أخرى لتتمكن إسرائيل أن تكون لها الصوت النافذ والمعتدي والمتكبر في منطقتنا"، مشيرًا إلى أنه "إذا حصل ذلك من القادة العرب، لا يمكن أن تتهاون أو تسمح به الشعوب العربية".
واعتبر ضيف "سبوتنيك" أن "قرار إيران، ضرب القواعد الأمريكية سيجعلها شبه معزولة في الإقليم"، مؤكدًا أن "هذه الحرب بدأت وإيران فقط من ينهيها"، لافتًا إلى أن "ليس كل شيء يريده الرئيس الأمريكي أو اسرائيل يمكن أن يتحقق"، قائلًا: "نحن نشهد وضعًا غير مسبوق، والشيء المؤسف أنه اليوم لا يوجد توازن على الإطلاق"، مؤكدًا أن "القانون الدولي مركون ولا قيمة له".
وتابع المشيخي: "من خلال منصات التواصل الاجتماعي، نرى معارضة قوية جدًا لتواجد القواعد الأمريكية في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "أمريكا أعطت لإسرائيل كل الأنظمة الدفاعية المتطورة، ثلاثة أنظمة دفاعية تم استخدامها في فلسطين، لكن في الدول الخليجية، حتى القواعد الأمريكية أصبحت مكشوفة ولم تقم في تجهيز المنطقة والقواعد، وبالتالي الأماكن السيادية في دول المجلس والمرافق الاقتصادية كالموانئ أصبحت مكشوفة أيضًا"، وأردف: "الدفاعات المتطورة التي يمكن لها التواجد الكامل بالسيطرة والتقاط للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية حقيقة لم تزود بها المنطقة، لهذا أصبحت هذه القواعد عبئًا أكثر من أن لها فائدة، وهذا درس كبير جدًا".