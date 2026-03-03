https://sarabic.ae/20260303/خبير-لبنان-يواجه-اليوم-مأساة-إنسانية-غير-مسبوقة-1110982904.html
خبير: لبنان يواجه اليوم مأساة إنسانية غير مسبوقة
خبير: لبنان يواجه اليوم مأساة إنسانية غير مسبوقة
صرّح الكاتب الصحفي اللبناني بسام فقيه، بأن "خطط إسرائيل لإقامة منطقة أمنية عازلة بهدف حماية المستوطنات في شمال إسرائيل، تثير قلقًا متزايدًا من احتمال حدوث تهجير دائم وتغييرات ديموغرافية عميقة داخل لبنان".
وأضاف فقيه، في تصريح لإذاعة "سبوتنيك"، أن "لبنان يواجه اليوم مأساة إنسانية غير مسبوقة نتيجة موجات النزوح الجماعي من الجنوب، عقب اندلاع العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل مفاجئ".وأشار إلى أن "الانقسام السياسي والطائفي الداخلي يزيد من تعقيد المشهد".وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمالي إسرائيل، بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وقاعدة "نفح" في الجولان السوري المحتل.وقال الحزب، في بيان، إن "العملية جاءت ردًا على العدوان الإسرائيلي، الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت"، مؤكدًا أن "الهجوم أسفر عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي داخلها".كما أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه نفذ رشقة صاروخية كبيرة استهدفت قاعدة "نفح"، مقر قيادة فرقة "هبشان 210"، في الجولان السوري المحتل، وذلك "ردًا على العدوان الإسرائيلي، الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني بالعاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل. وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
خبير: لبنان يواجه اليوم مأساة إنسانية غير مسبوقة
صرّح الكاتب الصحفي اللبناني بسام فقيه، بأن "خطط إسرائيل لإقامة منطقة أمنية عازلة بهدف حماية المستوطنات في شمال إسرائيل، تثير قلقًا متزايدًا من احتمال حدوث تهجير دائم وتغييرات ديموغرافية عميقة داخل لبنان".
وأضاف فقيه، في تصريح لإذاعة "سبوتنيك"، أن "لبنان
يواجه اليوم مأساة إنسانية غير مسبوقة نتيجة موجات النزوح الجماعي من الجنوب، عقب اندلاع العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل مفاجئ".
وأوضح فقيه أن "عشرات الآلاف اضطروا إلى مغادرة منازلهم ليلًا من دون اصطحاب مستلزمات أساسية، وافترشوا الطرقات من صيدا وصولًا إلى بيروت ومناطق الشمال، في ظل ظروف مناخية قاسية تنخفض فيها درجات الحرارة ليلًا إلى ما دون خمس درجات مئوية".
وأشار إلى أن "الانقسام السياسي والطائفي الداخلي يزيد من تعقيد المشهد".
وأعلن "حزب الله
" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمالي إسرائيل، بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وقاعدة "نفح" في الجولان السوري المحتل.
وقال الحزب، في بيان، إن "العملية جاءت ردًا على العدوان الإسرائيلي، الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت"، مؤكدًا أن "الهجوم أسفر عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي داخلها".
وأضاف البيان أن "الاستهداف تم بدقة"، مشيرًا إلى أن القاعدة المستهدفة تُستخدم لأغراض المراقبة وإدارة العمليات الجوية.
كما أعلن الحزب
، في بيان آخر، أنه نفذ رشقة صاروخية كبيرة استهدفت قاعدة "نفح"، مقر قيادة فرقة "هبشان 210"، في الجولان السوري المحتل، وذلك "ردًا على العدوان الإسرائيلي، الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني بالعاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل. وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي
إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوبي حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.
ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.