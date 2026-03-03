عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
إسرائيل تعلن دخول قوات برية إلى جنوب لبنان والسيطرة على "مواقع استراتيجية"
إسرائيل تعلن دخول قوات برية إلى جنوب لبنان والسيطرة على "مواقع استراتيجية"
سبوتنيك عربي
أعلنت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، دخول قوات برية إسرائيلية إلى جنوبي لبنان، بزعمها أنه "في إطار تعزيز الدفاع عن شمال إسرائيل"، فيما ‌‏أكد... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أوعز للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على "مواقع استراتيجية جديدة"، مؤكدًا أن "الهدف يتمثل في تمكين الجيش من ضبط الوضع وتأمين مناطق إضافية على الحدود".وأكد كاتس أن "الجيش مصرّح له بالتقدم والسيطرة على مواقع إضافية داخل لبنان"، مشيرًا إلى أن "حزب الله" سيدفع ثمنًا باهظًا نتيجة تصعيده"، وفق تعبيره.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "قوات الفرقة 91 تسيطر حاليًا على نقاط عدة جنوبي لبنان لتعزيز الدفاع الأمامي عن بلدات الشمال"، لافتًا إلى أن وجود جنوده في الجنوب "يُعدّ إجراءً تكتيكيًا على الحدود وليس عملية برية واسعة النطاق"، على حد قوله.في هذه الأثناء، قال ‌‏مصدر عسكري لبناني لوسائل إعلام محلية إن "الجيش أعاد تموضع قواته بالمنطقة الحدودية على وقع التصعيد الإسرائيلي وانسحب من 7 مواقع مستحدثة في جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أن ‌‏"اليونيفيل تقرر إجلاء موظفيها الأجانب غير الأساسيين من لبنان فورا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني بالعاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل. وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوبي حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش لن ينهي المعركة في لبنان قبل إزالة التهديد على الحدودوزير الخارجية اللبناني: لا يمكننا إنقاذ "حزب الله" لكن يمكن إنقاذ لبنان
إسرائيل تعلن دخول قوات برية إلى جنوب لبنان والسيطرة على "مواقع استراتيجية"

08:44 GMT 03.03.2026 (تم التحديث: 09:00 GMT 03.03.2026)
أعلنت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، دخول قوات برية إسرائيلية إلى جنوبي لبنان، بزعمها أنه "في إطار تعزيز الدفاع عن شمال إسرائيل"، فيما ‌‏أكد مسؤول لبناني لوسائل إعلام غربية، توغل إسرائيل في أجزاء حدودية من جنوبي البلاد.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أوعز للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على "مواقع استراتيجية جديدة"، مؤكدًا أن "الهدف يتمثل في تمكين الجيش من ضبط الوضع وتأمين مناطق إضافية على الحدود".
وأكد كاتس أن "الجيش مصرّح له بالتقدم والسيطرة على مواقع إضافية داخل لبنان"، مشيرًا إلى أن "حزب الله" سيدفع ثمنًا باهظًا نتيجة تصعيده"، وفق تعبيره.
الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" اختار الحرب وننفذ "عملية تكتيكية" في جنوب لبنان
07:30 GMT
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "قوات الفرقة 91 تسيطر حاليًا على نقاط عدة جنوبي لبنان لتعزيز الدفاع الأمامي عن بلدات الشمال"، لافتًا إلى أن وجود جنوده في الجنوب "يُعدّ إجراءً تكتيكيًا على الحدود وليس عملية برية واسعة النطاق"، على حد قوله.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قصفًا نفذته البحرية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أدى إلى مقتل رضا خزاعي، المسؤول في "فيلق القدس" الإيراني، في خطوة وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها "جزء من عملياته ضد الشبكات العسكرية الإيرانية و"حزب الله".

في هذه الأثناء، قال ‌‏مصدر عسكري لبناني لوسائل إعلام محلية إن "الجيش أعاد تموضع قواته بالمنطقة الحدودية على وقع التصعيد الإسرائيلي وانسحب من 7 مواقع مستحدثة في جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أن ‌‏"اليونيفيل تقرر إجلاء موظفيها الأجانب غير الأساسيين من لبنان فورا".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني بالعاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل. وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
مهددا بعملية برية داخل لبنان... الجيش الإسرائيلي: مستعدون لكل السيناريوهات وعلى كل الجبهات
أمس, 09:22 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوبي حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.
ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش لن ينهي المعركة في لبنان قبل إزالة التهديد على الحدود
وزير الخارجية اللبناني: لا يمكننا إنقاذ "حزب الله" لكن يمكن إنقاذ لبنان
