مهددا بعملية برية داخل لبنان... الجيش الإسرائيلي: مستعدون لكل السيناريوهات وعلى كل الجبهات

مهددا بعملية برية داخل لبنان... الجيش الإسرائيلي: مستعدون لكل السيناريوهات وعلى كل الجبهات

02.03.2026

وأوضح إيفي ديفرين، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قوات الجيش مستعدة وجاهزة لجميع الاحتمالات دفاعا وهجوما، مدعيًا أنه سبق وحذر "حزب الله" من أنه سيدفع ثمنا باهظا حال انضمامه إلى جانب إيران في الحرب.وأوضح ديفرين أن إسرائيل تبحث خيار تنفيذ عملية برية داخل لبنان، وذلك في وقت شدد على أن الجيش الإسرائيلي يستهدف أهدافا في لبنان بعد دخول حزب الله على خط المواجهة.وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تقديرات بلاده تقضي بأن الهجوم على إيران يستمر لأربعة أو خمسة أسابيع.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، "أصبح الآن هدفًا للتصفية".وقال كاتس: "حزب الله" سيدفع ثمنًا باهظًا على إطلاق النار باتجاه إسرائيل. نعيم قاسم، الأمين العام للحزب، الذي قرر تنفيذ الإطلاق بضغط من إيران، أصبح ابتداء من الآن هدفًا محددًا".وأضاف: "كل من يسير في طريق علي خامنئي (المرشد الإيراني الراحل)، سيجد نفسه سريعًا إلى جانبه في أعماق الجحيم مع بقية من تم القضاء عليهم ضمن ما يسمى بمحور الشر".وتابع: "إسرائيل لن تعود إلى قواعد إطلاق النار، التي كانت سارية قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وستدافع عن سكان الشمال وجميع مواطني دولة إسرائيل بكل قوة".وفي وقت سابق من صباح اليوم، دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، إلى عقد جلسة طارئة للمجلس في القصر الجمهوري، اليوم الاثنين، لمناقشة الأوضاع المستجدة في البلاد منذ منتصف الليل وتداعياتها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، فيما صادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء الواسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

