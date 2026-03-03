https://sarabic.ae/20260303/دميترييف-أزمة-الغاز-ستجبر-الأوروبيين-على-إصلاح-أنابيب-التيار-الشمالي-بأيديهم-1110996255.html
دميترييف: أزمة الغاز ستجبر الأوروبيين على إصلاح أنابيب "التيار الشمالي" بأيديهم
وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إذا كانت لديكم أي استفسارات، فتواصلوا مع أورسولا (فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية)، وكايا (كالاس، رئيس الدبلوماسية الأوروبية)، وغيرهما من السياسيين المعادين لروسيا. سيستعدون قريبًا لإعادة تشغيل نورد ستريم 2 بأنفسهم".وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار الغاز في البورصة الأوروبية بنسبة 45%، متجاوزة 780 دولارًا لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ فبراير/ شباط 2023. ويُلاحظ هذا الاتجاه في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.كما أشار دميترييف إلى أن أسعار الغاز في أوروبا قد تكون أعلى بكثير.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب الغاز الروسيين "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" المُصدِّرين للغاز إلى أوروبا في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية التخريب المُتعمَّد. وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المُشغِّلة لخط الأنابيب، إلى أن الأضرار التي لحقت بالأنابيب غير مسبوقة، وأن تقدير مدة الإصلاحات أمرٌ مستحيل.
