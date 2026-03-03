عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
دميترييف: أزمة الغاز ستجبر الأوروبيين على إصلاح أنابيب "التيار الشمالي" بأيديهم
دميترييف: أزمة الغاز ستجبر الأوروبيين على إصلاح أنابيب "التيار الشمالي" بأيديهم
سبوتنيك عربي
أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الأوروبيين سيكونون على أهبة الاستعداد لإعادة تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" (التيار الشمالي)... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
العالم
روسيا
الوضع الاقتصادي
أخبار الاتحاد الأوروبي
وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إذا كانت لديكم أي استفسارات، فتواصلوا مع أورسولا (فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية)، وكايا (كالاس، رئيس الدبلوماسية الأوروبية)، وغيرهما من السياسيين المعادين لروسيا. سيستعدون قريبًا لإعادة تشغيل نورد ستريم 2 بأنفسهم".وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار الغاز في البورصة الأوروبية بنسبة 45%، متجاوزة 780 دولارًا لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ فبراير/ شباط 2023. ويُلاحظ هذا الاتجاه في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.كما أشار دميترييف إلى أن أسعار الغاز في أوروبا قد تكون أعلى بكثير.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب الغاز الروسيين "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" المُصدِّرين للغاز إلى أوروبا في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية التخريب المُتعمَّد. وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المُشغِّلة لخط الأنابيب، إلى أن الأضرار التي لحقت بالأنابيب غير مسبوقة، وأن تقدير مدة الإصلاحات أمرٌ مستحيل.
العالم, روسيا, الوضع الاقتصادي, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, الوضع الاقتصادي, أخبار الاتحاد الأوروبي

دميترييف: أزمة الغاز ستجبر الأوروبيين على إصلاح أنابيب "التيار الشمالي" بأيديهم

15:54 GMT 03.03.2026
© Sputnik . Максим Блинов
كيريل دميترييف
كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© Sputnik . Максим Блинов
أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الأوروبيين سيكونون على أهبة الاستعداد لإعادة تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" (التيار الشمالي) بأنفسهم في ظل ارتفاع أسعار الغاز.
وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إذا كانت لديكم أي استفسارات، فتواصلوا مع أورسولا (فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية)، وكايا (كالاس، رئيس الدبلوماسية الأوروبية)، وغيرهما من السياسيين المعادين لروسيا. سيستعدون قريبًا لإعادة تشغيل نورد ستريم 2 بأنفسهم".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار الغاز في البورصة الأوروبية بنسبة 45%، متجاوزة 780 دولارًا لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ فبراير/ شباط 2023. ويُلاحظ هذا الاتجاه في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

كما أشار دميترييف إلى أن أسعار الغاز في أوروبا قد تكون أعلى بكثير.
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
الخارجية الروسية: روسيا لن تقبل مقولة قيام الأوكرانيين وحدهم بتفجير خط "التيار الشمالي"
30 يناير, 12:05 GMT
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب الغاز الروسيين "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" المُصدِّرين للغاز إلى أوروبا في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية التخريب المُتعمَّد.
وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المُشغِّلة لخط الأنابيب، إلى أن الأضرار التي لحقت بالأنابيب غير مسبوقة، وأن تقدير مدة الإصلاحات أمرٌ مستحيل.
