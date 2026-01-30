https://sarabic.ae/20260130/الخارجية-الروسية-روسيا-لن-تقبل-مقولة-قيام-الأوكرانيين-وحدهم-بتفجير-خط-التيار-الشمالي-1109808693.html
الخارجية الروسية: روسيا لن تقبل مقولة قيام الأوكرانيين وحدهم بتفجير خط "التيار الشمالي"
الخارجية الروسية: روسيا لن تقبل مقولة قيام الأوكرانيين وحدهم بتفجير خط "التيار الشمالي"
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن "روسيا لن تقبل ببساطة، الادعاءات بأن كييف وحدها كانت وراء تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي"".
وقالت خلال مؤتمر صحفي: "لن نقبل بأي محاولة لإقناعنا والعالم أجمع، بأن الأوكرانيين هم وحدهم كانوا وراء تفجير "التيار الشمالي"، ولا تزال مهمة إجراء تحقيق شامل ونزيه قائمة، وتتطلب نظرية تورط أجهزة الاستخبارات الغربية في التفجيرات التحقق اللازم".وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأنه "قد حان الوقت منذ فترة طويلة لتوجيه أصابع الاتهام بوضوح إلى المسؤول، ليس بناءً على احتمالية عالية، ولكن لتحديد من يقف وراء ذلك، وتحديد المسؤولية التي يجب أن يتحملها".وأشار رئيس مجلس الدوما الروسي، فولودين إلى أن "التحقيقات التي أجرتها ألمانيا والدنمارك والسويد لم تؤد إلى نتائج ملموسة، ولم يسمح لروسيا بالتعرف على سير القضية، ما أدى إلى تأخير العملية قدر الإمكان لإخفاء الأدلة".وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، تحقيقا أفاد فيه بأن عبوات ناسفة وضعت تحت خطوط الغاز الروسية، في يونيو/حزيران 2022، خلال مناورات "بالتيك أوبس" من قبل غواصين في البحرية الأمريكية بمساعدة من مختصين نرويجيين، مشيرا إلى أن القرار بتنفيذ العملية اتخذ من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.
الخارجية الروسية: روسيا لن تقبل مقولة قيام الأوكرانيين وحدهم بتفجير خط "التيار الشمالي"
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن "روسيا لن تقبل ببساطة، الادعاءات بأن كييف وحدها كانت وراء تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي"".
وقالت خلال مؤتمر صحفي: "لن نقبل بأي محاولة لإقناعنا والعالم أجمع، بأن الأوكرانيين هم وحدهم كانوا وراء تفجير "التيار الشمالي"، ولا تزال مهمة إجراء تحقيق شامل ونزيه قائمة، وتتطلب نظرية تورط أجهزة الاستخبارات الغربية في التفجيرات
التحقق اللازم".
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأنه "قد حان الوقت منذ فترة طويلة لتوجيه أصابع الاتهام بوضوح إلى المسؤول، ليس بناءً على احتمالية عالية، ولكن لتحديد من يقف وراء ذلك، وتحديد المسؤولية التي يجب أن يتحملها".
من جانبها، فتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في عمل إرهابي، فيما أكدت موسكو مرارًا أنها لم تتلق أي بيانات من الدول الأخرى حول نتائج تحقيقاتها.
وأشار رئيس مجلس الدوما الروسي، فولودين إلى أن "التحقيقات التي أجرتها ألمانيا
والدنمارك والسويد لم تؤد إلى نتائج ملموسة، ولم يسمح لروسيا بالتعرف على سير القضية، ما أدى إلى تأخير العملية قدر الإمكان لإخفاء الأدلة".
وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، تحقيقا أفاد فيه بأن عبوات ناسفة وضعت تحت خطوط الغاز الروسية، في يونيو/حزيران 2022، خلال مناورات "بالتيك أوبس" من قبل غواصين في البحرية الأمريكية بمساعدة من مختصين نرويجيين، مشيرا إلى أن القرار بتنفيذ العملية اتخذ من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.